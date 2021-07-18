هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلي
هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلي
Imageرياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2021 بعد تتويج الأهلي باللقب

كتب fares Abo Shiha
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تمكن فريق الأهلي المصري كم التتويج بلقبه العاشر في تاريخ مسيرته في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد الفوز على فريق كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا

وتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا، اللاعب الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد الجزائري.

بعد نجاحه في تسجيل ثمانية أهداف قبل الخروج من دور الربع النهائي على يد فريق الترجي الرياضي التونسي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكلا الفريقين ذهابًا وإيابًا.

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واستطاع هداف النادي الأهلي لهذا الموسم محمد شريف من الوصول وصافة ترتيب البطولة بعد تسجيله الهدف السادس في شباك كايزر تشفيز، عقب انتهاء مباريات دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتساوى سيف تيري لاعب فريق المريخ السوداني الذي يحتل في المركز الثاني متساويًا بذلك مع النجم المصري محمد شريف.

المغربي أيوب الكعبي

وجاء في المركز الثالث من الترتيب اللاعب فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي وكلاتوس شاما لاعب فريق سيمبا التنزاني، ومحمد علي رمضان لاعب الترجي التونسي برصيد 5 أهداف.

وآتى في المركز الرابع جاء اللاعب المغربي الدولي أيوب الكعبي برصيد أربعة أهداف سجلها اللاعب مع فريق الوداد المغربي، والذي ودع منافسات دور النصف النهائي من البطولة على يد فريق كايزر تشفيز الجنوبي الأفريقي الذي وصل إلى نهائيات المسابقة.

لكنه خسر اللقب أمام حامل اللقب السابق فريق الأهلي بثلاثة أهداف رائعة خلال اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد محمد السادس” في الدار البيضاء المغربية.

اللقب العاشر للمارد الأحمر

يذكر أن فريق الأهلي المصري توج باللقب للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ مسيرته بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام منافسه المتأهل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وجاء الأهداف الثلاثة من توقيع هداف فريق الأهلي “المارد الأحمر” محمد شريف، واللاعب محمد مجدي قفشة، وعمر السولية، في لقاء شهد الاستحواذ والسيطرة للفريق مع مجريات الشوط الثاني وتسجيل الأهداف بعد التعادل السلبي الذي خيم على منتصف اللقاء بين الفريقين.

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