قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في الأقصى وتحاصر العشرات في المصلى القبلي (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على المرابطات الفلسطينيات في المسجد الأقصى المبارك، في مشهد أثار موجة غضب فلسطينية واسعة ، بعيد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، اعتداء وحشي نفذته الشرطة الإسرائيلية بحق المرابطات بالمسجد المبارك، وذلك على خلفية التصدي لاقتحامات المستوطنين.

من اعتداءات قوات الاحتلال على النساء في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/mG39VX61j2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

تزامنا مع فعاليات "إحياء ذكرى خراب الهيكل".. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم #المسجد_الأقصى فجر اليوم وتعتدي على المرابطات pic.twitter.com/Hf4hIzzXFp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2021

كما وأظهر مقطع فيديو، اعتداء وحشي نفذه عدد من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق مرابطة مقدسية في المسجد الأقصى، حيث انهالوا عليها بالضرب وأسقطوها أرضاً فيما لاحق آخرين زميلات لها في باحات المسجد.

اعتدوا عليها بوحشية.. توثيق تنكيل قوات الاحتلال بمرابطة فلسطينية في باحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/H3r4kWGLoq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وحاول المرابطون في المسجد الأقصى اخراج المرابطات ومنع قوات الاحتلال من الاعتداء عليهن، فيما واصلت الشرطة الإسرائيلية حماية المستوطنين والاعتداء بالضرب على المقدسيين.

المرابطون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى يتمكنون من فتح الباب الشرقي للمصلى لإخراج النساء والمرضى pic.twitter.com/pGdT8sZ2Qe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

المرابطات بدورهن تحدين قوات الاحتلال وواصلن الرباط في المسجد الأقصى، فيما علت أصوات تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

#شاهد تكبيرات المرابطات بوجه المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى pic.twitter.com/Iajh98MSPz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 18, 2021

"الله أكبر عالظالم".. هتافات المرابطات لحظة محاولة قوات الاحتلال إخراجهن من باحات الأقصى pic.twitter.com/LTbnfHQ4A3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

إغلاق بوابات المسجد الأقصى وانتشار قوات الاحتلال

وفي السياق، أقدم مئات المستوطنين، صباح الأحد، على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة pic.twitter.com/4pg72JOXxe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وحولت قوات الاحتلال المدينة المقدسة لثكنة عسكرية ومنعت الفلسطينيين التواجد بساحات الحرم، بعد أن اقتحمته الوحدات الخاصة عقب صلاة الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

بأصوات مرتفعة.. مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية بمنطقة باب السلسلة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/jRzJP7J18n — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

يهودا غليك

وتقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات مئات المستوطنين للأقصى، الذين نفذوا بحراسة شرطة الاحتلال جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

الحاخام يهودا غليك يتجول في باحات المسجد الأقصى بكل أريحية خلال اقتحام المستوطنين هذه الأثناء pic.twitter.com/BLQE3yHynX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

مستوطنون يمارسون طقوساً تلمودية بشكل علني عند بابي المسجد الأقصى، حطة والملك فيصل pic.twitter.com/YZUDpCMf4c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وعقب صلاة الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال ساحات الأقصى وقامت بتفريغها من الفلسطينيين، وذلك تمهيداً لاقتحامات جماعية للمستوطنين.

مستوطنون يمارسون طقوساً تلمودية عند باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/KXRAIsBMv0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

ويأتي ذلك بعد ساعات من مسيرة المستوطنين حول أسوار القدس القديمة والاحتشاد قبالة باب الأسباط.

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وقمعت قوات الاحتلال مسيرة عند قبة الصخرة للفلسطينيين الذين تعالت هتافاتهم “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

مستوطنون يمارسون طقوساً تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مجموعات منهم للمسجد هذه اللحظات pic.twitter.com/EzUJaWEt0R — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

الاحتلال يحاصر المصلى القبلي

كما حاصرت المصلى القبلي وأطلقت قنابل الغاز صوب المصلين، حيث تم إغلاق المسجد بالسلاسل الحديدية من قبل عناصر الاحتلال.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى " خراب الهيكل " pic.twitter.com/sv92ddj9Ca — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وعند الساعة الخامسة والنصف فجرا اقتحمت بشكل مفاجئ ساحات الحرم من كافة أبواب المسجد الأقصى.

فيما اقتحمت بعض القوات الأقصى عن طريق الأسوار، حيث تواجدت بعض العناصر على سقف مصلى باب الرحمة.

وحاصرت قوات الاحتلال المسجد القبلي قبل أن تقتحم وتعتدي على المصلين الذين تعالت هتافاتهم “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

فيما قامت قوات الاحتلال إخلاء ساحات المسجد الأقصى من المصلين ومنعتهم من التجمهر والتنقل بحرية وأرغمتهم على مغادرة ساحات الحرم.

استنفار قوات الاحتلال عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/qYVgtGnQ4o — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

أعداد كبيرة من المستوطنين

وتوافدت أعداد كبيرة من المستوطنين إلى ساحة البراق لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وساحاته من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لعناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

وعند الساعة السابعة والنصف صباحا، شرعت مجموعات من المستوطنين اقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف، بحراسة معززة لقوات الاحتلال وفرق التدخل السريع التي واصلت محاصرة المسجد القبلي والانتشار في ساحات الحرم، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين الذين يتم قمعهم وملاحقتهم لإخراجهم من الأقصى.

ودعا ناشطون فلسطينيون لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى وإفشال مخطط المستوطنين اقتحامه الواسع، فيما تسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

تكبيرات المرابطين في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/7ncMuiuVsX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 18, 2021

وحاولت أعداد كبيرة من المستوطنين، أمس السبت، اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، وتجولوا في طريق المجاهدين بالقرب من باب حطة بالمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال مؤدين رقصات بالمكان، واقتحموا منطقة باب القطانين وقاموا باستفزاز الأهالي.

وقبيل مسيرة المستوطنين مساء السبت التي طافت حول أسوار القدس القديمة وحطت في ساحة باب الأسباط، اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي في حي المصرارة، وفرضت إغلاقا في شوارع القدس ، واندلعت مواجهات في شارع صلاح الدين.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجز معدنية في منطقة باب العامود ضمن الخطوات لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأخلت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالكامل ومنع الدخول باتجاه القدس القديمة ونشر الحواجز تزامناً مع مسيرة للمستوطنين في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ضيقت على الصحافيين خلال عملهم، ومنعتهم من تغطية الأحداث في باب العامود.

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