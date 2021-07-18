ابتعد عن هذه الأطعمة على الفطور في الطقس الحار

من كان يتصور أن يرتبط نظامنا الغذائي بحالة الطقس، وأنه يجب علينا الإكثار من تناول أصناف معينة في الطقس الحار، بينما هناك أصناف أخرى يجب الابتعاد عنها.

وهم الجوع

وفي هذا الشأن، قالت خبيرة التغذية الروسية نوريا ديانوفا إنه لا ينبغي طهي السميد أو دقيق الشوفان في الحليب على الإفطار في حرارة تصل إلى ثلاثين درجة.

وأوضحت نوريا ديانوفا أن النظام الغذائي يحتاج إلى تعديل حسب الطقس، وفي درجات حرارة الجو المرتفعة، لا يحتاج الشخص عادة إلى الكثير من الطعام كما هو الحال في الظروف العادية.

وأشارت إلى أن وهم الجوع يظهر بعد بعض الأطباق، مثل تناول السميد على الإفطار، موضحةً أن الجسم يمتصه بسرعة كبيرة.

العصيدة بالماء

وأضافت نوريا ديانوفا في حديث لوكالة (سبوتنيك) الروسية: (تتم معالجة أي نوع آخر من الحبوب بشكل أبطأ قليلاً، وبالتالي فهي تشبع الشخص لفترة أطول).

ونوهت ديانوفا إلى أنه لا يجب استخدام الحليب عند تحضيره الحبوب للعصيدة بعد اختيارها.

وتابعت ديانوفا: (في الصيف، هناك دائمًا خطر أن تفسد العصيدة التي تحتوي على الحليب أسرع من العصيدة التي تحتوي على الماء).

ونصحت ديانوفا بأن أفضل خيار لتناول الإفطار في الطقس الحار هو العصيدة بالماء مع إضافة الفواكه الطازجة والتوت، وقالت: (الخيار المثالي هو دقيق الشوفان المطبوخ بهذه الطريقة).

وتابعت نوريا ديانوفا: (من الضروري إضافة الفواكه والتوت. الآن موسمها، لذلك يمكن وضع الفواكه الطازجة والتوت، بدلا من المجففة).

الطعام المناسب في الطقس الحار

وفي ذات الشأن، قالت خبيرة التغذية، مارينا خورول، إنه في الطقس الحار، يجب تناول الأطعمة الخفيفة، وإضافة المزيد من الخضار والفواكه إلى نظامك الغذائي.

وقالت خورول في مقابلة مع صحيفة (آر تي) الروسية: (في الحرارة، لا تأكل لحم الضأن الثقيل أو أطباق لحم الخنزير. من الأفضل تناول الأسماك والدواجن ولحوم الأرانب. بشكل عام، بالطبع، المزيد من الماء، المزيد من السوائل، حتى يتم تجديدها، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا).

وأشارت خورول أيضًا إلى ضرورة التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الذي يتقلص في الطقس الحار.

وتابعت خبيرة التغذية: (يجب أن يكون كل شيء في الثلاجة، لأن كل شيء يتلف بسرعة كبيرة: تتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض بسرعة كبيرة ويمكن أن تسبب الإسهال وأمراض مختلفة في الجهاز الهضمي).

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وأوصت خورول أنه في حالة حالة ظهور أعراض التسمم الشديدة، بالاتصال بالأطباء فوراً، مضيفة: (إذا كان الإسهال والقيء من خمس إلى ست مرات في اليوم، فعليك مراجعة الطبيب بالفعل).

وتابعت: (إذا كان هذا يتعلق بالأطفال، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب على الفور، لأن الجسم يصاب بالجفاف وقد يموت الشخص، وهذا أمر خطير بشكل خاص على الطفل).

وترى خورول أنه بكل الأحوال، من الضروري مراجعة الطبيب حتى لا تخلط بين أعراض التسمم وأمراض أخرى.

أطعمة تقاوم حرارة الصيف

هذا وقد كشف خبراء تغذية في بريطانيا عن تسعة أنواع من الطعام يمكنها مقاومة حرارة الصيف، رغم أن بعضها يعتبر أطباقا شتوية.

وأوضح خبراء التغذية بحسب ما نقلت صحيفة (ميرور) البريطانية، أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد الأشخاص في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف، وهي كالتالي:

الحساء

يعتبر الحساء طبقاً شتوياً، إلا أن تناوله في المساء مع بدء انخفاض درجات الحرارة في الصيف، يمكن أن يساعد جسمك على التغلب على حرارة الصيف في اليوم التالي، حيث سيجعلك تتعرق أكثر، ومع تبخر العرق يتم امتصاص الطاقة في الهواء، وبالتالي يتم تبريد الجسم.

البطيخ

يوجد في البطيخ على نسبة عالية من الماء، ويحتوي أيضاً الحمض الأميني (السيترولين)، والذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يعني أن المزيد من الدم يمكن أن يدور حول جسمك ويبرد الجسم.

الأطباق النباتية

الأطباق التي تعتمد على النباتات في مكوناتها، يمكن أن يكون اختياراً جيداً لأنها ستستهلك طاقة أقل للهضم مقارنة باللحوم الحمراء.

الفلفل الحار

إضافة الفلفل الحار للطعام خيار رائع في الطقس الحار، لأن مادة الكاسبسين الموجودة فيه ترسل إشارة إلى الدماغ بأن الجسم يعاني من الحرارة، ونتيجة لذلك، سوف تتعرق أكثر لتبريد جسمك.

الكركم

تساعد مادة الكركمين في الكركم على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على تسريع تدفق الدم وتهدئة جسمك أثناء الطقس الحار.

النعناع

النعناع يعطي إحساساً بالتبريد على الفور، لذا من الجيد إضافته إلى الأطباق والمشروبات في الطقس الحار.

البصل

يساعد البصل في امتصاص الحرارة المفرطة الموجودة في الجسم ويخففها، وبالتالي يرطب الجسم في الجو الحار.

السبانخ

تحتوي السبانخ على المعادن والفيتامينات اللازمة للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، مما يجعل الجسم بارداً.

حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على مواد مغذية مهمة لدعم ترطيب الجسم، ومنع الإرهاق وآلام العضلات في الطقس الحار.

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