ياسمين عبد العزيز في العناية المركزة وأحمد العوضي يطلب الدعاء لها

كشف الفنان المصري أحمد العوضي، عن خضوع زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية خطيرة دون أن يكشف تفاصيلها.

أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز: وعدتيني ترجعي

وكتب أحمد العوضي رسالة مؤثرة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، قال فيها: (يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة).

وتابع العوضي: (أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه).

ووجه العوضي كلامه لياسمين عبد العزيز قائلاً: (انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك).

وتابع الممثل المصري تعبيره عن حبه وتعلقه بزوجته ياسمين عبدالعزيز: (بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك).

واختتم العوضي كلامه بطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز، معقباً: (ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم).

ياسمين عبدالعزيز في العناية المركزة

وحرص عدد من النجوم على مواساة العوضي، وتمني الشفاء لياسمين عبدالعزيز، فنشرت منى زكي عبر خاصية (الستوري) على انستجرام صورة صديقتها المقربة وكتبت: (يا رب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يا رب).

هذا وقد أكد مصدر مقرب من ياسمين عبدالعزيز، أن حالتها الصحية مستقرة، وتتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، بعد أن خضعت لعملية جراحية استغرقت ساعات.

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة (الوطن) االمصرية أن ياسمين عبدالعزيز، قبل دخولها غرفة العمليات، شددت على المقربين منها عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، وبناء على رغبتها تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها المقربون، على نوع العملية الجراحية.

فيما اكتفى الفنان أحمد حلمي، وهو أحد الأصدقاء المقربين لياسمين عبدالعزيز، بالقول عبر حسابه على (فيسبوك) بقوله: (عملية صعبة).

أزمة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

وفي سياق آخر، جاءت عملية ياسمين عبدالعزيز الجراحية بعد أسابيع فقط من اندلاع أزمة بينها وبين زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج.

وكانت بداية الأزمة التي اندلعت بين حجاج وعبدالعزيز حين نشرت الأخيرة مقطع فيديو للإعلامية المصرية بوسي شلبي، أثناء استضافتها في برنامج (شيخ الحارة والجريئة) الذي عرض بشهر رمضان الماضي من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي.

وتلقت بوسي شلبي حينها سؤالا حول ياسمين عبد العزيز وما إذا كانت هي النجمة الأولى، لترد شلبي أن يسرا هي النجمة الأولى في مصر.

وعلى الرغم من توضيح إيناس الدغيدي لحظتها أن السؤال يتعلق بجيل آخر، إلا أن بوسي شلبي أصرت على أن يسرا هي نجمة كل الأجيال، دون أن تتحدث عن ياسمين عبدالعزيز أو تثني عليها.

وأعادت ياسمين نشر الفيديو وأرفقته بتعليق بوجوه ضاحكة وكلمة (هموت) في إشارة منها إلى دخولها في نوبة ضحك طويلة.

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ولم يتبين لحظتها سبب إعادة ياسمين عبدالعزيز نشر الفيديو الذي مضى عليه شهر، إلى أن نشرت بوسي شلبي برومو حلقة برنامجها الجديدة التي تستضيف بها ريهام حجاج، صاحبة الأزمة الأشهر مع ياسمين.

(جوز حرابيق)

خاصة أن طليق ياسمين عبد العزيز رجل الأعمال محمد حلاوة، متزوج في الوقت الحالي من ريهام حجاج، وحدثت بينهما العديد من الأزمات في الأشهر الأخيرة.

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وظهرت ريهام حجاج في برومو الحلقة وهي تتلقى سؤالا حول زواجها من محمد حلاوة، وتعليق بوسي شلبي بالقول: (بس الجوازة دي زعلت ناس كتير قوي).

وبعد عرض اللقاء، استعانت ياسمين عبدالعزيز بالمقولة الشهيرة لزوجها الفنان أحمد العوضي التي كان يرددها طوال مسلسل (اللي ملوش كبير) لتهاجم ريهام حجاج وبوسي شلبي.

وكتبت ياسمين عبر فيسبوك: (على الله حكايتكم يا جوز حرابيق).

كما نشرت ياسمين عبد العزيز، صورة عبر (انستجرام) مدون عليها عبارة: (تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟)، وأرفقتها بتعليق: (الصمت مش ضعف الصمت قوة).

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شقيقة محمد حلاوة: (ياريت تنسينا زي ما احنا نسيناكي)

واعتبرت شقيقة محمد حلاوة، كلام ياسمين عبدالعزيز إهانة لزوجة شقيقها ريهام حجاج، وردت عليها بمقطع فيديو عبر (انستجرام).

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وأكدت لمياء بالفيديو الذي نشره شقيقها، بأنها فوجئت بإهانة ياسمين عبدالعزيز على حسابها الرسمي على فيس بوك لزوجة شقيقها ريهام حجاج ووصفها بحرابيق.

وأضافت: (ريهام قالت كلام محترم وكلام من قلبها، لكن اللي اتقال من واحدة كلام ميصحش يتقال).

ووجهت لمياء حلاوة رسالة مباشرة وصريحة إلى ياسمين عبدالعزيز قالت فيها: (احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا).

وتابعت: (حاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك)

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