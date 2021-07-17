نيمار يثير الجدل بتسريحة شعره الغريبة (صور)

أثار نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور مهاجم فرق باريس سان جيرمان، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتسريحة شعره الجديدة، بعد أيام قليلة من خسارة بلاده لقب كوبا أمريكا 2021 أمام منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

نيمار والتسريحة الجديدة

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ” اللاعب البرازيلي نيمار كشف عن إطلالته الجديدة التي استغرقت من الوقت 4 ساعات كاملة”.

وأحدثت تسريحة النجم البرازيلي “نيمار” بضفائر شقراء مذهلة، المفاجأة لدى متابعيه عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، واشتهر اللاعب منذ ظهوره الأول في عالم كرة القدم بالعديد من تسريحات الشعر الغريبة واللافتة.

نيمار والانتقادات

وتعرض النجم البرازيلي نيمار لانتقادات واسعة من الجماهير البرازيلية، بعد أن التقطت عدسات الكاميرات حديثه مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد لحظات من خسارة نهائي كوبا أمريكا الأسبوع الماضي، وهو يضحك ويمرح، وكأن شيئًا لم يحصل على أرضية ملعب “ماراكانا”.

وأجريت تسريحة الشعر الجديدة للنجم البرازيلي نيمار مواطنته الشهيرة “ناندا بورغيسينا” والتي سبق لها تصفيف الشعر للعديد من المشاهير، وقالت في تصريح لها عبر صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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قائلة: ” سألته عما يريد، وخرجنا بهذا المظهر المختلف الذي يحافظ على أصالته، واستغرقت بتصفية الشعر الجديد أربع ساعات، وسارت بشكل سهل للغاية”.

وقد انهالت العديد من التعليقات ما بين الساخرة والمعجبة بالتسريحة اللاعب نيمار من متابعيه والرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروجه بهذا المظهر الجديد.

تجديد العقد مع باريس سان جيرمان

وجدد المهاجم البرازيلي نيمار عقده مع إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2025م براتب 35 مليون يورو سنويًا.

La nouvel coupe de Neymar j’valide de ouf 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Ox3WQWUscF — Lagarto🦁🇵🇹🎮 (@lagarto220) July 16, 2021

وانضم البرازيلي نيمار إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2018م، بصفقة هي الأغلى في عالم كرة القدم بلغت قيمتها 220 مليون يورو، قادمًا من فريقه السابق برشلونة الإسباني.

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