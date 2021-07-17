نقابة الفنانين المصرية تهاجم حلا شيحة ومعز مسعود يعلق!

دخلت نقابة المهن التمثيلية في مصر، على خط الأزمة بين كل من الفنانين المصريين حلا شيحة وتامر حسني، وأصدرت بياناً شديد اللهجة أعلنت خلاله رفضها التام لما يحدث على الساحة الفنية.

(فكر ظلامي يجب مقاطعته)

وجاء في بيان مجلس إدارة المهن التمثيلية بشأن فيلم (مش أنا): (يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة).

وتابع البيان: (ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة إليه إنما يعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها).

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ودعا البيان إلى مقاطعة أصحاب هذا الفكر، مختتماً: (يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى).

تامر حسني لحلا شيحة: (منطق غريب)

وكانت حلا شيحة قد هاجمت تامر حسني بعد نشره كليب (بحبك) من فيلم (مش أنا)، وكتبت بمنشور طويل عبر (انستجرام)، أنها تابت عن تلك المشاهد.

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وأشارت حلا شيحة إلى أن تامر حسني أخلف وعده لها بحذف بعض اللقطات، ما دفع الأخير للرد عبر (فيسبوك) وأكد لم يعدها إطلاقاً بعدم نشر كليب الأغنية.

وأشار تامر حسني إلى أن مشاهد أخرى حذفت من العمل بناء على طلبها، وتساءل مستنكراً (الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم، هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس!! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً).

وتابع تامر حسني: (هو مش إنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه!!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟).

وأكد تامر حسني أنه ومخرجة الفيلم سارة وفيق حاولا التواصل مع حلا شيحة قبل طرح الفيلم لكنها تجاهلتهما، مضيفاً: (متعاملتيش صح مع الموقف، كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا، ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب، إنما إنتي فجأه اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع).

وهو ما أكدته المخرجة سارة وفيق، وقالت إن حلا شيحة طلبت حذف بعض المشاهد في الفيلم، وتامر حسني احترم وجهة نظرها.

المُخرجة تكشف الحقيقة

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج (الحكاية) الذي يذاع على قناة MBC مصر: (توجهنا للمونتاج وفتحنا الفيلم من جديد، وهي كانت تمثل عبئا ماديا إضافيا على شركة الإنتاج، وهي طلبت ذلك قبل عرض الفيلم، لأنها تزوجت في تلك الفترة، وحذفنا 4 مشاهد من الفيلم، وهو أمر كان يحتاج إلى دراسة حتى لا يخل بمحتوى الفيلم).

وتابعت مخرجة (مش أنا): (بعدها تم غلق الموضوع، واختفت حلا شيحة بعدها تماما، وحاولت أنا وتامر حسني والقائمون على الفيلم الوصول إليها لم ترد علينا، وكانت لا ترد على رسائلنا، وتامر كان يدافع عنها، ويقول ما يحدث حرية شخصية، وبعد إطلاق الفيديو الكليب خرجت وكتبت ما كتبته، على الرغم من أن الفيلم يعرض منذ 21 يوما).

وكشفت سارة وفيق أن حلا شيحة هي التي حاولت أن تصل إلى تامر، وقالت له إنها ترغب في العودة للسينما من خلال التمثيل مع ممثل سوبر ستار، مضيفة: (هو ساندها معنويا ونفسيا، وكانت كواليس الفيلم لذيذة، حتى أنها كانت تصطحب أبناءها معها خلال التصوير، وكل المشاهد لا يوجد بها أي تجاوز، حتى المشاهد التي تم حذفها، كانت مشاهد رومانسية كوميدية، ووالدها اعتذر لتامر حسني بعدها).

معز مسعود يدخل على الخط

كما دخل الداعية المصري وزوج حلا شيحة، معز مسعود على خط الأزمة كذلك، ووجه رسالة إلى زوجته عبر (انستجرام) قال فيها: (إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام).

وتابع معز مسعود: (قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا).

ولمح معز مسعود إلى اللجوء إلى القضاء قائلاً: (ولو كنا نعرف أن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية، وقادر أفهم قصدك لما أتكلمتي عن نوع معين من المشاهد يعني نوع معين من الفن ومش تعميم على الفن كله).

واستطرد: (عاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي أنا سميته الانتحار الثقافي في كلمتي في الحوار الوطني سنة 2011).

وتابع معز دعمه لزوجته: (الشجعان زيك بس هم الي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا..مهما كترت المحطات..مهما كان الألم والحيرة واللخبطة..

مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات..مهما كان التمن الي بيتدفع..الشجعان زيك بس هم الي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر..الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس).

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