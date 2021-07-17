ما قصّة فستان ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الذي ارتدته في دبي وأحدث ضجة!؟ (شاهد)

تعرضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي لإنتقادات لاذعة بسبب فستانها الذي ظهرت به في مهرجان EMI Gala في دبي بدولة الإمارات.

ملكة جمال لبنان بفستان غريب: شعرت كأنني الشمس

وارتدت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي فستاناً أصفر اللون من توقيع مايكل سينكو، بتصميم غريب وضخم رآه متابعيها أنه لا يناسبها ولم تكن موفقة باختياره، فيما كشف الفستان صدرها بطريقة فاضحة.

وأرفقت مايا رعيدي صورها التي نشرتها وهي ترتدي الفستان عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق قالت فيه: (لحظات قبل البث المباشر! لقد كانت تجربة رائعة أن أكون المضيف الرئيسي في هذه السنوات EMIGALAtheemigala).

وتابعت ملكة جمال لبنان : ( كان تقديم العرض ومشاركة المسرح مع تكريم الليالي الماضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ممن هم رواد في مجالات تخصصهم بمثابة إثارة لا ينبغي تفويتها، تهانينا لكم جميعًا!).

وأشادت ملكة جمال لبنان رعيدي بمصمم الأزياء مايكل سينكو وقالت: (شعرت وكأنني الشمس، شكراً لك).

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جرأة مايا رعيدي في الصيف

وفي الشهر الماضي، أثارت مايا رعيدي أيضاً جدلاً بين متابعيها إثر ظهورها الجريء في أحد جلسات التصوير التي تخضع لها.

ونشرت مايا رعيدي حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي مايوه أزرق وتستند على سيارة قديمة باللون الزهري، وعلقت: (في مكان آخر).

واعتبر معظم متابعي مايا رعيدي أن صورها مبالغ بجرأتها، خاصة أنها ليست أول مرة تثير بها الجدل بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشجيع السياحة

فلم ينسَ اللبنانيون ملابس مايا رعيدي التي ارتدتها وهي بداخل المتحف الوطني بحجة تشجيع السياحة في بلادها.

وظهرت مايا رعيدي بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام) حينها وهي داخل المتحف الوطني في بيروت، وترتدي فستاناً رمادياً يكشف أكثر مما يستر في جسدها، ويُبرز أردافها بطريقة فاضحة.

وعلقت مايا رعيدي على الصور قائلة: (منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة).

وأثارت مايا رعيدي سخط اللبنانيين الذين قالوا إن تصرفها تكريس للصورة النمطية للترويج عن السياحة في لبنان دون أن تعكس قيمة المكان الثقافية والتاريخية.

كما عادت مايا رعيدي لإثارة الجدل مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة أخرى جريئة عبر (انستجرام) ظهرت فيها وهي ترتدي روب الاستحمام فقط، وتقف أمام المرآة لتلتقط الصورة التي نشرتها دون تعليق.

صدى الملاعب تحول لصالة رقص

وفي فبراير الماضي، ظهرت مايا مع الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج (صدى الملاعب) على شبكة (إم بي سي) السعودية.

وأثار الثنائي غضباً واسعاً حينها بعد تحويلهما الأستوديو لصالة رقص، حيث ظهرت رعيدي. وهي ترقص وتتمايل مع المغني السوري وسام هلال.

وسام هلال يغني ويرقص برفقة مايا رعيدي على الهواء في #صدى_الملاعب

pic.twitter.com/8UQveC2J4d — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) February 24, 2021

هذا وقد استغلّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تتويج رعيدي عام 2018، كملكة جمال لبنان، لتوجيه رسالة ضدّ حزب الله اللبنانيّ في حينها.

وكتب أدرعي عبر حسابه على (تويتر) آنذاك: ( (مبروك لملكة جمال لبنان مايا رعيدي).

وأضاف أدرعي حينها: (أُناشد مايا أن تبدأ السلام في لبنان، وأن تضم صوتها لمن يطالبون بإبعاد معدات حزب الله وصواريخه عن الأماكن السكنية، وبالأخص من الأماكن التي تضيف زوارا عالميين كمطار الحريري الدولي في بيروت).

أزمة ريما فقيه ومايا رعيدي

وفي سياق آخر، اتهمت مايا رعيدي، مواطنتها ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة من أصول لبنانية ريما فقيه، التي كانت تمثّلها في مسابقة ملكة جمال الكون، باعتبارها الممثل الرسمي عنها، مسؤوليّة الأزمة، التي واجهتها في المسابقة وعدم تأهّلها للمراحل المتقدّمة.

وقالت رعيدي أن سبب عدم تأهّلها حينها يعود إلى فريق عملها برئاسة ريما فقيه التي اتهمتها بعدم قيامها بالواجب كما يلزم.

وأضافت مايا حينها في لقاء عبر برنامج (بيت الكل) الذي يقدّمه عادل كرم على شاشة (أم تي في) أن أحد منظمي المسابقة أكد لها تقصير ريما فقيه، موضحة أنها حاولت مرّات عدّة الاتصال بها للاستفسار منها عن الأمر غير أنها لم توفقّ لأنّها لم تجب على اتصالاتها.

وتابعت حينها: (لم أتلقّ أيّ توجيه من الناشيونال دايركتر ريما فقيه، التي لم تحضر الى حفل انتخاب ملكة جمال الكون، إلاّ قبل يوم من الانتخابات، وبالتالي لم يكن لبنان ممثلاً رسمياً بنظر لجنة ملكة جمال الكون).

مايا رعيدي

الجدير بالذكر أن مايا رعيدي حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب دون تنظيم المسابقة ذاتها. وبناء عليه أصبحت مايا (25 عاماً) تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي، لكنها انتقلت للعيش في دبي.