مايا دياب تثير ضجة السوشيال ميديا بما وضعته على رأسها أثناء تكريمها في الإمارات!

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها في مهرجان EMI Galaبدولة الإمارات.

سخرية من إطلالة مايا دياب

وظهرت مايا دياب في المهرجان بفستان طويل بمزيج من اللونين الأسود والأبيض، بدون اكتاف، ويتميز فتحه ساق جريئة، ومكشوف عند منطقة الصدر، وهو من توقيع المصمم جان لويس صبجي.

وما زاد غرابة إطلالتها، تسريحة الضفيرة لشعرها، والتي أكملتها باكسسوار غريب على رأسها.

وتعرضت مايا دياب لتعليقات ساخرة عبر صفحتها على (انستجرام) حيث نشرت الصور، وكتب أحدهم: (شو هيدي اللي براسك كاتول – قاتل بعوض-).

ووافقه آخر الرأي فكتب: (هيدي للبرغش يلي عراسك؟! Seriously now).

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وسخر متابع قائلاً: (بتشبه الكر تبع سيدي).

بينما شبه آخر إطلالتها الغريبة، بإطلالات المطربة العالمية ليدي غاغا، وسخر: (مايا لن تكوني ليدي غاغا . ليدي غاغا لن تكوني).

وجاء في التعليقات الساخرة: (شو هاذ زنبرك)، (شو حاطه رفاص عراسك شو هالمسخره)، (اهديلك قصيدة الحلزونة يمّا الحلزونة)، (نفس قرص البخور تبعيت البق عنا يلي حاطتي ع راسك).

أيقونة الموضة في الوطن العربي

المفارقة أنه تم ‏تكريم مايا دياب في المهرجان ‎‎ كأيقونة الموضة في الوطن العربي، وأهدت الفنانة اللبنانية التكريم في كلمتها المباشرة على المسرح لوطنها لبنان شاكرة دولة الإمارات لإحتضانها الجميع وتمنت لو كان الحدث أيضا في لبنان الذي يعاني حالياً من أزمات كثيرة.

وفي سياق آخر، هاجمت مايا دياب الطبقة الحاكمة في بلادها مستشهدة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكتبت مايا دياب تغريدة عبر حسابها على (تويتر) جاء فيها: (قال الرئيس السيسي البارحة: قبل ما يحصل حاجة لمصر أنا والجيش نروح، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر).

وتابعت: (أما أنتَ ما شفت بحياتك انهيار بلد بقوة انهيار لبنان، وبالنسبة للجيش اللبناني يا ريت يرد علينا وياخد القرار الحاسم قريبا).

قال الرئيس السيسي البارحة: قبل ما يحصل حاجة لمصر انا والجيش نروح، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر..

اما أنتَ ما شفت بحياتك انهيار بلد بقوة انهيار لبنان. وبالنسبة للجيش اللبناني يا ريت يرد علينا وياخد القرار الحاسم قريبا#لبنان_يحتضر#تحيا_مصر — Maya Diab (@mayadiab) July 16, 2021

جاءت تغريدة مايا دياب بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، لعدم التوصل لاتفاق مع الرئيس ميشال عون.

مايا دياب تهاجم الطبقة الحاكمة في لبنان

وليست المرة الأولى التي تهاجم فيها مايا الطبقة الحاكمة في لبنان، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، وحجبه من المصارف عن مودعيه.

وغرّدت دياب في وقت سابق عبر حسابها الرسمي في (تويتر) قائلة ما نصه: (يا ولاد الكلب، يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن؟).

وتابعت: (يا حرام يا بلدي، ما تركتوا بقى غير أنفاس شعب مريض بلا دواء وبلا بنزين وبلا كهرباء وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي).

يا ولاد الكلب،يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة،شو بعد بدكن ،يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير انفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي.. #مصرف_لبنان #الدولار #١١٨_استقالة_الان #رياض_سلامة — Maya Diab (@mayadiab) June 2, 2021

هدايا دينا الشربيني

وسبق أن كشفت مايا دياب عن تلقيها هدايا أحضرتها لها صديقتها الفنانة المصرية دينا الشربيني من مصر.

ونشرت مايا دياب فيديو عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، يظهر الكم الكبير من الحلويات والشوكولاتة والأدوية التي جلبتها دينا الشربيني من مصر في ظل النقص الشديد الموجود في سوق الأغذية والأدوية في لبنان.

وقالت مايا دياب بالفيديو: (شوفوا دينا الشربيني جابتلي إيه من مصر معاها، وأنتوا تعرفوا كيف نحنا عايشين في لبنان.. أنا طلبت منها كم شغلة، وهي جابت كل الحاجات معاها.. بحبك يا دينا).

سكوتر كهربائي يُسقط مايا دياب

إلى هذا، تعرضت مايا دياب إلى سقوط مؤلم على المسرح أثناء تصوير حفلها الغنائي الاستعراضي X-Plore. قبل أسابيع.

ونشرت مايا بنفسها الفيديو الذي يوثق لحظة سقوطها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، حيث كانت تقود (سكوتر كهربائي) وتتدرب على حركاتها الاستعراضية، قبل أن يختل توازنها فجأة وتسقط على ظهرها بقوة.

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وعلقت مايا دياب: (دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير).

الغريب في الأمر أن متابعي مايا اتهموها بالتمثيل وفبركة السقوط.

(أحلى كلام)

واستطاعت مايا دياب أن تحصد نجاحاً كبيراً لفيديو كليب أغنيتها الجديدة (أحلى كلام)، التي طرحتها عبر (يوتيوب) قبل شهر، وحققت نحو 5 ملايين مشاهدة.

ولفتت مايا الجمهور في الكليب بملابسها الجلدية وقفزها فوق الحبل على المسرح، ما جعلها محط أنظار الجمهور، نظراً لخفة حركتها على المسرح ورشاقة جسدها.

وقد تم تصوير الكليب في عدد من مواقع التصوير الداخلية في لبنان، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري.

محمود الليثي ومايا دياب

ومؤخراً، أعلنت مايا عن تعاونها مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، لأول مرة، في أغنية جديدة بعنوان (حطالي روج).

وكشفت أيضاً دياب عن تعاونها مع مواطنها المخرج والمطرب جاد شويري، لتصوير كليب أغنيتها الجديدة، المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة، دون أن تعلن عن اسم الأغنية.

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