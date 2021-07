فيضانات المانيا.. أكثر من 100 قتيل وتحذير من كارثة في بلجيكا وهولندا

أكدت السلطات الألمانية، أن عدد من لقوا حتفهم في فيضانات المانيا غرب البلاد قفز إلى 103، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيضانات غرب أوروبا إلى نحو 120 قتيلاً.

ومن جانبها صرحت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا بأن التيار انقطع عن 114 ألف منزل غرب البلاد.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات غرب ألمانيا اليوم، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية يشهدها هذا البلد منذ أعوام.

Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورد راين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق والبنية التحتية.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، في وقت تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق أخرى.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات (غرب) وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وهما أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحول الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk

