فيضانات المانيا.. أكثر من 100 قتيل وتحذير من كارثة في بلجيكا وهولندا

أكدت السلطات الألمانية، أن عدد من لقوا حتفهم في فيضانات المانيا غرب البلاد قفز إلى 103، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيضانات غرب أوروبا إلى نحو 120 قتيلاً.

ومن جانبها صرحت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا بأن التيار انقطع عن 114 ألف منزل غرب البلاد.

أسوأ كارثة تحل بها منذ الحرب العالمية الثانية..

فيضانات مدمرة في ألمانيا تحصد أرواح 81 شخصا وعشرات المفقودين pic.twitter.com/edAT9Kdorx — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 16, 2021

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات غرب ألمانيا اليوم، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية يشهدها هذا البلد منذ أعوام.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany. Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورد راين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

فيضانات المانيا وأمطار غزيرة

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق والبنية التحتية.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، في وقت تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق أخرى.

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وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات (غرب) وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وهما أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحول الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 16, 2021

وأعلنت حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

وقالت مالو دراير رئيسة وزراء راينلاند بالاتينات لإذاعة “زد دي إف” (ZDF) “المعاناة تزيد” مضيفة أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات بهذه الولاية فحسب.

وأشارت إلى أن البنية التحتية دُمرت بالكامل وسيحتاج إصلاحها لكثير من الوقت والمال.

وكتبت حكومة شمال الراين-وستفاليا المجاورة على فيسبوك أن هناك نحو 1300 شخص في عداد المفقودين في آرفايلر جنوبي كولونيا.

#UPDATE The death toll from devastating floods in Germany reached 93 on Friday, local officials said, bringing the total number of deaths in Europe to 108 📸 A flooded street in Bad Neuenahr-Ahrweiler, western Germany pic.twitter.com/wCcpUYQj3J — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

انهيار شبكات الهاتف المحمول

وقد انهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات. وفي منطقة إرفشتات على مسافة أبعد إلى الشمال قرب كولونيا، بات عدة أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما قالت حكومة مقاطعة كولونيا.

مصرع أكثر من 100 وفقدان أكثر من 1300 في #ألمانيا بسبب فيضانات تجتاح غربي أوروبا pic.twitter.com/O1W8fOSmGK — TRT عربي (@TRTArabi) July 16, 2021

وعرقل تسرب للغاز عمال الإنقاذ الذين يحاولون الوصول بالقوارب إلى السكان العالقين، وغمر الفيضان سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل، في حين كانت حالة سد آخر بين آرفايلر وإرفشتات غير مستقرة. وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى في عدة سدود أخرى.

وحصيلة الوفيات هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ فيضان بحر الشمال عام 1962 الذي أودى بحياة نحو 340 شخصا.

ويعقد برلمان منطقة شمال الراين- وستفاليا اجتماع طوارئ لمناقشة كارثة الفيضانات الجمعة.

المواطن في #ألمانيا والدول المتقدمة بيدفع 40% من الدخل للضرائب للحصول على خدمات ومرافق متطورة.

"مع تحيات نقابة جلد الذات" pic.twitter.com/jOBgPnanEo — Ѕ 🅰 Ⓜ E H🇪🇬 (@samehabouelkhie) July 16, 2021

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر لمجلة شبيغل إن الحكومة الاتحادية تسعى لتوفير دعم مالي للمناطق المتضررة بأقرب وقت ممكن، مضيفا أن هناك مجموعة إجراءات ستطرح على الحكومة للموافقة عليها الأربعاء.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم “فيستنيتز” أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا إن الفيضانات الغزيرة أدت لانقطاع التيار عن 114 ألف منزل الجمعة.

وردا على استفسار، قال المتحدث باسم الشركة “جميع الموظفين المتاحين موجودون في الموقع ويعملون تحت ضغط كبير لإعادة الكهرباء”.

وفي بلجيكا، لقي 20 شخصا مصرعهم وفقد مثلهم في الفيضانات في البلاد، حسب أرقام مؤقتة قدمتها الجمعة وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، إن هذه الفيضانات “غير مسبوقة”، وأعلن يوم حداد وطني.

وأضاف “ما زلنا ننتظر الحصيلة النهائية، لكن قد تكون هذه الفيضانات الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد” معلنا الثلاثاء 20 يوليو/تموز يوم حداد وطني.

وقد سُجّلت أضرار جسيمة على غرار ما حدث في كل من لوكسمبورغ وهولندا.

كارثة وطنية بهولندا

وفي هولندا فر الآلاف من منازلهم في جنوب البلاد اليوم الجمعة بعدما اخترقت المياه الآخذة في الارتفاع أحد السدود واجتاحت عددا من المدن.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته حالة الكارثة الوطنية في إقليم ليمبورغ في الجنوب، والذي يقع بين منطقتين تضررتا بشدة من الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا.

واستعدت السلطات لإخلاء مناطق كبيرة من مدينة فينلو اليوم الجمعة، وطلبت من سكان بلدة ميرسين الأصغر مغادرة منازلهم.

ومعظم أراضي هولندا دون مستوى سطح البحر، وتعتمد على شبكة معقدة من السدود القديمة والحواجز الخرسانية الحديثة في الحماية من مياه البحر والأنهار.

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