غضب كويتي بعد افتضاح أمر مسؤول حكومي اختطف شاب من البدون وحاول اغتصابه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، بعد تداول تفاصيل جريمة بشعة أقدم عليها مسؤول حكومي سابق باختطافه شاب من فئة “البدون” في البلاد ومحاولة اغتصابه.

والبدون هي الفئة التي تعيش في الكويت بصورة غير قانونية ولا يحملون جنسية الدولة، وألمح ناشطون إلى أن هذا المسؤول هو شيخ من الأسرة الحاكمة.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر أمني، فقد أمرت النيابة العامة بحجز مسؤول حكومي سابق، على خلفية اتهامه بخطف شاب من فئة (بدون) ومحاولة الاعتداء عليه واغتصابه، وطلبت من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة.

وتابع المصدر أن المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز «آيباد».

حيث تعرف عليه من خلال موقع الانستغرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وأضاف المصدر أن المسؤول السابق قام على إثر ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى البدون، وادعوا أنهم رجال مباحث.

اقرأ أيضاً: مفاجأة في قضية قتل عامل التوصيل الهندي (جوسي باشا) في الكويت

فحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.

اختطاف شاب ومحاولة الاعتداء عليه

هذا ونشط عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالكويت وسم تحت عنوان “#قضية_الخطف” والذي تناول عبره المغردون تفاصيل الجريمة البشعة، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤول السابق وإنصاف الشاب من فئة البدون.

من حقي كمواطن ان اطالب #وزارة_الداخلية

باصدار بيان حول ملابسات #قضية_الخطف

لضمان امني @Moi_kuw — الماركسي نصير الشعب (@bof9laa) July 17, 2021

وكتب فهد ناصر الجنفاوي عبر الوسم:”أشكر جميع من نصر المظلوم، أشكر جميع من غرد بالحق ولم يخف وأشكر أعضاء النيابه”

أشكر جميع من نصر المظلوم …

أشكر جميع من غرد بالحق ولم يخف .. وأشكر أعضاء النيابه ✋🏼… #قضيه_الخطف pic.twitter.com/y5tcIuoGYL — فهد ناصر الجنفاوي … (@fhd_007) July 17, 2021

هذا وقال النائب مبارك الحجرف تعليقا على هذه الجريمة:”إلى كل من ظن أن اسمه أو لقبه يسمو فوق القانون أنت واهم ، أعراض الناس لا تستباح.”

فيما ألمح نشطاء إلى أن المتهم الذي قيل إنه مسؤول حكومي سابق، هو شيخ من داخل الأسرة الحاكمة.

وكتب ناشط في هذا السياق:”سؤال الصحف الورقية والاكترونية ليش مايقولون في #قضيه_الخطف ان المتهم شيخ ليش يقولون مسؤول سابق”؟

سؤوال

الصحف الورقية والاكترونية ليش مايقولون في #قضيه_الخطف ان المتهم شيخ ليش يقولون مسؤوال سابق ؟ pic.twitter.com/Q90OIklTGx — ياوجـه أسـتـح (@AbuFahad67) July 17, 2021

واقعة انتهاك عرض أحد الاطفال

وفي قضية أخرى، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، بواقعة “انتهاك عرض” لأحد الأطفال، من قبل أحد الأشخاص بمساعدة رجال أمن، أدت إلى إثارة الرأي العام، والتغريد على وسم “قضية الخطف”، التي تصدر موقع “تويتر” في الكويت.

بدأت قصة استدراج طفل من قبل شيخ في الكويت، عندما قام أحد الشيوخ على موقع الصور الشهير “انستغرام”، بعرض هدية “آيباد” على أحد الأطفال.

يقول المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا “الشيخ” قام بعدها باستدراج ذلك الطفل وخطفه وضربه!.

المفاجأة الأخرى التي كانت في قضية الخطف لطفل واستدراجه من قبل “شيخ” في الكويت، هو أن هذه الحادثة، تمت بمساعدة رجال أمن لهذا الشيخ.

وأشار المغردون في الكويت، إلى أن قضية الخطف في الكويت، موجودة حاليا عند مباحث الشرطة في مدينة الجهراء، ولفتوا إلى أن هذه القضية تشهد تدخلات سريعة وقوية من قبل نوّاب في مجلس الأمة الكويتي لغلق تلك القضية في أسرع وقت ممكن.

النائب الكويتي مبارك هيف الحجرف، عقب على قضية الخطف، واستدراج الطفل في الكويت، بقوله: “إلى كل من ظن أن اسمه أو لقبه أو منصبه يسمو فوق القانون أنت واهم ، أعراض الناس لا تستباح وأبناء الشعب قبل نوابه هم الصخرة التي تتكسر أمامها مهازلهم”.

وأضاف الحجرف، في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، :أثمن دور وزارة الداخلية بإلقاء القبض على هذا المعتل وأحذر من محاولات حماية أمثاله من الساقطين”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك