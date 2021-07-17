سقط مغشيًا عليه .. لاعب مصري يفارق الحياة أثناء خوضه مباراة ودية

توفيّ لاعب فريق جمهورية شبين المعتزل “عماد بيومي”، يوم الجمعة الماضية، أثناء خوضه مباراة ودية تأبينًا لصديقه أيمن حنضل على أرض ملعب “قويسنا” في محافظة المنوفية المصرية.

لاعب مصري وتفاصيل الحادث

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن اللاعب المصري المعتزل “بيومي” سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقله إلى المشفى ولكنه فارق الحياة.

وقد نعى نادي جمهورية “شبين” في بيان رسمي له، لاعبه السابق عماد بيومي الذي توفي إثر السقوط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ليفارق الحياة.

إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى توفى الى رحمه الله تعالى عمو عماد بيومى اللهم اغفر له وارحمه اللهم ارحمه اللهم إني أسألك أن ترزقه مؤنسا في قبره وتنيره بنورك يا كريم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين pic.twitter.com/XtyNpFYeKw — ﮼قمر (@Ahmedkamarr1) July 17, 2021

وتزامن وفاة اللاعب المصري بيومي مع صديقه الراحل أيمن حنضل الذي فارق الحياة، حيث قرر مركز الشباب قويسنا الذي يشغل بيومي عضوية مجلس إدارته، إقامة مهرجان لتكريمه بشكل سنوي تخليدًا للذكرى.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

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أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز في المركز السادس بنفس النقاط.

بينما آتى في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركزين الثامن والتاسع من الترتيب فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي المركز العاشر فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري للموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة ترتيب الدوري المصري اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 15 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الأهلي المصري بنفس الرصيد.

وفي المركز الثالث من الترتيب آتى اللاعب أحمد أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك المصري برصيد 12 نقطة، أما في المركز الرابع جاء أحمد سمير اللاعب في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 11 نقطة متساويًا مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي بنفس الرصيد.

وجاء في خامس الترتيب جاء اللاعب مصطفى فتحي لاعب فريق سموحة المصري برصيد 10 نقاط، متساويًا مع عمرو جمال ورامي صبري بنفس الرصيد خلال منافسات الدوري الممتاز.

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