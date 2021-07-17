رغم إعلان رحيله.. الزمالك يشكو الاتحاد الدولي “الفيفا” ضد فرجاني ساسي

رفعت إدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ضد نجمه التونسي فرجاني ساسي لاعب مركز خط الوسط في فريق الزمالك، عقب إعلان رحيله عن الفريق.

الزمالك وفرجاني ساسي

وتقدم رئيس اللجنة المكلفة لنادي الزمالك المصري حسن لبيب بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ضد التونسي فرجاني ساسي، بسبب عدم استكمال عقد اللاعب مع الزمالك للموسم الحالي، وإعلانه انتهاء عقده مع الزمالك على خلاف الواقع.

رسميًا : نادي الزمالك يؤكد رفع ملف التونسي فرجاني ساسي إلى "فيفا" بعد رحيل اللاعب قبل انتهاء عقده مع الفريق. pic.twitter.com/Cru1aSkVuV — emy arafat (@emyarfat2) July 16, 2021

وقد كلفت اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك المصري، بأن الإدارة القانونية بالنادي قامت بإعداد ملف كامل بموقف فرجاني ساسي من أجل إرفاقه من الشكوى التي تم التقدم بها ضد اللاعب التونسي ساسي لحفظ حقوق النادي.

تغريده فرجاني ساسي

وكتب اللاعب فرجاني ساسي في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج”.

وأضاف ساسي، ” هي دي سنة الحياة وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز في كل البطولات في الفترة القادمة”.

الانتقال للدوري التركي

وكشفت تقارير صحيفة تركية، أن اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي يقترب من الانتقال بشكل رسمي إلى الدوري التركي بعد الرحيل عن نادي الزمالك المصري.

وقالت صحيفة “aksam ” التركية، أن اللاعب ساسي يقترب من نادى جوزتيبي التركي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي بعد رفضه التجديد للزمالك، وكذلك احتمال انتقاله إلى نادي الدحيل القطري.

رسالة من التونسي فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك المصري وجماهيره.. pic.twitter.com/NuXh5GK4qj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 15, 2021

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وقد انتهى عقد اللاعب ساسي مع الزمالك في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعدما انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2018م، وتوج مع الفريق البيضاوي بالكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر والسوبر المصري والأفريقي.

بحسب beIN SPORTS 📺 التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق يصل الدوحة تمهيداً للتعاقد مع الدحيل. ✍️ ( 📸:@ZSCOfficial ) pic.twitter.com/QrJkNocPj5 — جول مصر (@goaleg) July 16, 2021

وكذلك كان على أتاب حسم نادي الزمالك في حال تألقه في مبارياته المتبقية في شهر أغسطس القادم، التتويج بالدوري المصري في ظل الفارق الكبير مع غريمه حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري.

الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز في المركز السادس بنفس النقاط.

حازم إمام🗣️: كنت أتمنى فرجاني ساسي يستمر ولكن لاعب عقده سينتهي في شهر يونيو وانت لا تحدثه قد يظن أنك غير مهتم، آخر مكاملة بيني وبين فرجاني كان يقول إنه يريد المجيء لمصافحة اللاعبين ووداعهم.#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/w6mRLPv3hS — Yallakora (@Yallakoranow) July 14, 2021

بينما آتى في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركزين الثامن والتاسع من الترتيب فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي المركز العاشر فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري للموسم الجاري.

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