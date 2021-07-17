تطورات منخفض الحج.. السيول تقتحم منازل العمانيين وإجلاء 400 شخص لمراكز إيواء

لا تزال تأثيرات “منخفض الحج” مستمرة في سلطنة عمان حيث تحولت الأمطار لسيول جارفة، أغرقت منازل المواطنين ببعض المحافظات وأجبرتهم على النزوح لمراكز الإيواء.

وفي هذا السياق نفذت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف عمليات إجلاء لـ(75) شخصاً بولاية شناص نتيجة لارتفاع منسوب المياه حول مساكنهم.

وتم نقلهم إلى أماكن الإيواء بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة شمال الباطنة.

وتواصل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للإدارة الحالات الطارئة في محافظات السلطنة المتأثرة بالمنخفض الجوي جهودها في تنسيق الجهود وتوحيدها للتعامل مع الأضرار التي سببها المنخفض وتقديم العون والمساعدة للمتضررين.

منخفض الحج

كما تضرر ـ وفق بيانات رسمية ـ منازل ٦٠ أسرة، وتم إجلاء ٤٠٠ شخص إلى مراكز الإيواء جرّاء السيول في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة.

قطاع الإغاثة والإيواء وإثر تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي من بحر العرب يقوم بعدد من عمليات الإغاثة والإيواء في محافظتي جنوب الشرقية وشمال الباطنة.#منخفض_الحج#اخدود_الحج#منخفض_العرب#نخبه_مغردي_عُمان pic.twitter.com/snm6mEx00m — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) July 17, 2021

وتضم اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات مجموعة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية المختصة والمعنية بالتعامل مع الحالات الجوية.

شرطة عمان السلطانية تبحث عن المفقودين

وقامت شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال اليوم، بالتعامل مع العديد من بلاغات انجراف واحتجاز أشخاص في مركباتهم في عدد من ولايات محافظة شمال الباطنة.

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كما تواصل فرق البحث الميدانية التابعة لشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف منذ الصباح الباكر عملية البحث عن أربعة مفقودين جراء نزول الأودية في ولايتي صور وجعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

استمرار هطول الأمطار الرعدية

هذا وأصدرت هيئة الطيران المدني تصدر التقرير رقم (4)بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وأشار التقرير إلى استمرار تدفق السحب على جميع محافظات السلطنة مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة.

تتركز غزارتها على محافظات شمال الباطنة وظفار وجبال الحجر والمناطق المجاور لها.

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