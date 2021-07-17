أشخاص ممنوع أن يتناولوا البطيخ رغم فوائده الكثيرة!

يعتبر أكل فاكهة البطيخ في الصيف، أمراً أساسياً لدى الكثيرين، فهي عدا عن أنها لذيذة، لها العديد من الفوائد.

فئة ممنوعة من تناول البطيخ

وعلى الرغم من ذلك، كشفت الدكتورة أولغا شارابوفا، كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو، أن هناك أشخاص لا ينبغي عليهم تناول البطيخ.

وأشارت أولغا شارابوفا إلى أن هذه الفئة ممنوعة من تناول البطيخ لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.

وأشارت أولغا في حديث لموقع Doctor Peter إلى أن هذه الأمراض تمنع تناول البطيخ الأحمر أو تسمح بتناول كمية محدودة منه.

وأوضحت: (ننصح كأطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة من البطيخ الأحمر. ولا ننصح من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله).

أفضل وقت لتناول البطيخ

ونوهت أولغا إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة من فيتامينات (أ) و(سي) و(بي 16)، ومغذيات نباتية ومعادن المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.

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وأوضحت أولغا أن هذه المواد تساعد هذه المغذيات الكبيرة على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته، مضيفة: (البطيخ الأحمر لا يروي العطش فقط، بل والجوع أيضا. كما أنه يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم).

وحول أفضل وقت لتناول البطيخ، تقول الطبيبة: (أفضل وقت لتناول 200-300 غرام من البطيخ الأحمر هو قبل وجبة الغداء. ولا ينصح بتناوله مع مواد أخرى).

فوائد مذهلة للبطيخ

وسبق أن نشرت دراسة في دورية (كروماتوغرافي)، أن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ يحتوي على المزيد من السيترولين والحمض الأميني، الذي يحسن الدورة الدموية في القلب، وبالتالي صحة القلب وسلامته.

وأشارت الدراسة إلى الفوائد الصحية الكاملة للطبيخ كالتالي:

تحسين صحة العيون

يساعد الليكوبين في البطيخ على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة. ويعمل كمركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، الأمر الذي قد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الحماية من السرطان

أيضاً مادة الليكوبين في البطيخ ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين (آي جي أف)، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا، والمستويات العالية منه تزيد فرص الإصابة بالسرطان.

تخفيف آلام العضلات

يخفف البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول فيه، كما أن تناول عصير البطيخ يحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

تعزيز صحة القلب

المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، عبر تقليل الكوليسترول السيئ وضغط الدم.

كما أن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة بسبب احتوائه على السيترولين، وهو حمض أميني يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم.

الوقاية من الربو

البطيخ مصدرا ممتازا لفيتامين سي، مما يقلل من خطر الإصابة بالربو، ففيتامين سي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

وبالتالي، فإن الشخص المصاب بالربو تكون لديه مستويات منخفضة من فيتامين سي في الجسم، وهذا هو السبب في أنه يعاني من أعراض الربو.

ترطيب الجسم

لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، فإنه يحافظ على رطوبة الجسم، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

يحسن الهضم

احتواء البطيخ على الألياف يعزز الجهاز الهضمي الصحي والسليم، ويساهم في المحافظة على انتظام حركة الأمعاء.

يعزز صحة الجلد والشعر

وجود فيتامين سي، وفيتامين (أ) في البطيخ، يعزز صحة الجلد والشعر، حيث أن فيتامين سي ضروري لصنع الكولاجين، الذي يحافظ على نعومة البشرة وعلى قوة الشعر.

أما فيتامين (أ)، فإنه يساعد على الحفاظ على بشرة صحية عن طريق إصلاح خلايا الجلد.

علاج لضعف الانتصاب

البطيخ مصدر جيد للسيترولين، الذي يتم تحويله إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، والذي يتحول إلى أكسيد النيتريك، وهو العنصر الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم، وبالتالي تحسين الانتصاب عند الرجال.

تقليل الالتهابات

الليكوبين العالي وفيتامين سي في البطيخ يعملان على تقليل الالتهاب والأضرار المؤكسدة.

خطر وحيد

الاستهلاك المفرط للبطيخ قد يتسبب بمشكلة واحدة تتعلق بالهضم مثل الإسهال أو مشكلات أخرى في المعدة، كما أن استهلاك أكثر من 30 ملليغرام من الليكوبين يمكن أن يتسبب بعسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

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