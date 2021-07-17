الكاتب الكويتي أحمد الجارالله: عبدالفتاح السيسي “هبة مصر”

أثار الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، الجدل بين متابعيه بتغريدة عن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، و أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والتي تتصدر واجهة الأحداث السياسية حاليا.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر ورصدتها (وطن) وصف أحمد الجارالله، السيسي بأنه “هبة مصر” على منوال ما ذكره هيرودوت قديما من أن «مصر هبة النيل» وهو يقصد أن النيل هو من وهب مصر الحياة والوجود وأنه لولا النيل ما قامت على هذه البقعة من أرض الله حضارة مذهلة امتدت جذورها فى أعماق التاريخ الإنساني.

ياريس سيسي أنت هبه مصر التي لم تشهد مشاريع التنميه فيها من سقوط الملكيه ماتشهده في عهدك مشاريع كُثر تنجز بأمانه وعفه ونظافه يد ومن حقك علينا أن نقول لك كلمه طيبه يرددها شعبك ويرددها العربان المحبين لمصر ودول العالم المتحلي بالمنطق والعدل أنت هبه مصر خطواتك سريعه لعز هبه النيل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) July 17, 2021

وكتب الجارالله ما نصه:”ياريس سيسي أنت هبه مصر التي لم تشهد مشاريع التنميه فيها منذ سقوط الملكية ما تشهده في عهدك مشاريع كُثر تنجز بأمانة وعفة ونظافة يد.”

أحمد الجارالله يثني على السيسي ونظامه

وتابع مكملا وصلة ثنائه على رئيس النظام المصري القمعي:”ومن حقك علينا أن نقول لك كلمة طيبة يرددها شعبك ويرددها العربان المحبين لمصر ودول العالم المتحلي بالمنطق والعدل أنت هبه مصر خطواتك سريعه لعز هبة النيل”.

وأثارت تغريدة الكاتب الكويتي جدلا بين متابعيه، ورد عليه أحدهم:”بفلوس السعودية الله يحفظك”

بفلوس السعودية 🇸🇦 الله يحفظك — سعد القاسم (@saed3414) July 17, 2021

وقال علي مهاجما السيسي:”هو دمار مصر وضياع هويتها وهيبتها مزق مصر وشعبه، وباع اراضيها وأضاع حصتها من النيل”

هو دمار مصر وضياع هويتها وهيبتها

مزق مصر وشعبها ، وباع اراضيها

وأضاع حصتها من النيل — Ali (@ALI__Qatar_) July 17, 2021

فيما سخر منه أحد النشطاء بقوله:”هبه بتسلم عليك ونقلك متشكرين”

هبه بتسلم عليك ونقلك متشكرين — ali (@elool2006) July 17, 2021

وغرد علاء شقير ردا على الجارالله:”وهل خلت مصر من العقلاء ليكون السيسي هبتها؟”

وهل خلت مصر من العقلاء ليكون السيسي هبتها؟ — علاء شقير (@Alaa_Shokeer) July 17, 2021

أزمة سد النهضة

والخميس الماضي، قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر شاء من شاء وأبى من أبى، وإن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلام لا يعني التفريط في مقدرات الوطن.

وأشار السيسي -خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة في ملعب القاهرة الدولي، إلى أن مصر عندما تحدثت مع المسؤولين الإثيوبيين والسودانيين كان ذلك من أجل التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في تحقيق التنمية.

ولفت السيسي إلى أنه “قبل أن يحصل شيء لمصر يجب أن أمشي أنا والجيش”.

منوها إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عما يتم إعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة وداعيا المصريين لعدم القلق والكلام الكثير.

من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي رضوان حسين، إن بلاده تواجه حاليا تحديًا يتمثل في مضايقات متزايدة في ملفات عدة منها سد النهضة والحدود وإقليم تيغراي.

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وحذر حسين من أن بلاده مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم يسمها قال إنها تشن حملات لخنق بلاده بدلا من تقديم المساعدة.

وقال نائب الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة العقيد (أزيني شمليس) إن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد موضحا أن الحماية تشمل تأمين استكمال بنائه وإتمام المرحلة الثانية من ملئه إضافة إلى منع دخول أي قوة للمنطقة، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الإثيوبية.

في المقابل كشفت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعرض أزمة السد.

واتهمت الوزيرة -خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية- إثيوبيا بتهديد الأمن والسلام في السودان وانتهاك القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار حسب تعبيرها.

ودعت المجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإصدار تعليمات واضحة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بحسن نية للتوصل لاتفاق ملزم خلال فترة قصيرة، مشددة على حق السودان في استخدام جميع الأدوات والوسائل المشروعة بما في ذلك الدعاوى القضائية.

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