الهولندي روبن يعتزل بشكل رسمي عالم كرة القدم

أعلن النجم الهولندي آريين روبن نجم فريق البايرن ميونيخ الألماني السابق، اعتزاله عالم كرة القدم في بيان رسمي نشره يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 37 عامًا.

روبن وقرار الاعتزال

وكتب اللاعب الهولندي روبن على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار مع تحياتي لكم”.

Beste voetbalvrienden, Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun! Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

مسيرة روبن الاحترافية

وبدأ الهولندي روبن مسيرته الكروية في صفوف نادي جرونيجن، ثم الانتقال إلى فريق أيندهوفن وبعدها إلى فريق تشيلسي الإنجليزي يليها تجربة قصيرة قضاها داخل صفوف فريق ريال مدريد.

لينتقل إلى نادي البايرن ميونيخ الذي ارتدى قميصه لمدة 10 سنوات قبل أن يعود إلى ناديه الذي بدأ مشواره بداخله جرونيجن وينهي مسيرته داخل صفوف فريقه.

🇳🇱 2013 winner Arjen Robben retires from football. Thanks for the memories 👋 Sum up this Champions League hero in three words 👇@ArjenRobben | #UCL pic.twitter.com/MLem83jxa3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2021

وكان روبن قد أعلن اعتزاله في عام 2019م، ولكنه عاد إلى الملاعب ليلعب في صفوف النادي الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية بعدما عرض عليه الفريق الهولندي الأمر في مايو/ آيار الماضي.

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توج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، وكذلك حصد الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الألماني 8 مرات.

👏 تهانينا آريين روبن على مسيرتك الرائعة ونتمنى أن تستمتع باعتزالك! @ArjenRobben pic.twitter.com/YPyoVzsoPm — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 15, 2021

والدوري الإسباني مرة واحدة، والهولندي مرة واحدة وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها من الألقاب الحافلة خلال مسيرته، مع وصوله إلى 606 خلال مسيرته محرزا 210 هدفًا.

وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب هولندا، فقد شارك في بطولة اليورو 2004و2008 و2012، وكأس العالم 2006و2012 و2014و2018، وقد بلغ عدد المشاركات الدولية 96 مباراة دولية، مسجلاً 37 هدفًا.

الجوائز الشخصية

وتوج الأسطورة الهولندية بأفضل لاعب في ألمانيا عام 2010، ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، وكذلك جائزة أفضل لاعب هولندي.

Arjen Robben has announced his retirement from football at the age of 37. What a career he's had 👏🏆 pic.twitter.com/oAvpR0oJIx — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2021

إصابة روبن وقرار الاعتزال

وقد طرح الهولندي آريين روبن بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا التي تعرض لها مع بداية الموسم، قرار اعتزاله اللعب نهائية خلال الأسابيع المقبلة وهو ما حصل بالفعل وقرر اللاعب حسم قراره وتوقيف مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات في الأندية الأوروبية.

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