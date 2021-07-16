الهولندي روبن يعتزل عالم كرة القدم
الهولندي روبن يعتزل عالم كرة القدم
Imageرياضة

الهولندي روبن يعتزل بشكل رسمي عالم كرة القدم

كتب وطن
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أعلن النجم الهولندي آريين روبن نجم فريق البايرن ميونيخ الألماني السابق، اعتزاله عالم كرة القدم في بيان رسمي نشره يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 37 عامًا.

روبن وقرار الاعتزال

وكتب اللاعب الهولندي روبن على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “أصدقاء كرة القدم الأعزاء، لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية، وهو اختيار صعب للغاية، لكنني أود أن أشكر الجميع على هذا الدعم الحار مع تحياتي لكم”.

مسيرة روبن الاحترافية

وبدأ الهولندي روبن مسيرته الكروية في صفوف نادي جرونيجن، ثم الانتقال إلى فريق أيندهوفن وبعدها إلى فريق تشيلسي الإنجليزي يليها تجربة قصيرة قضاها داخل صفوف فريق ريال مدريد.

لينتقل إلى نادي البايرن ميونيخ الذي ارتدى قميصه لمدة 10 سنوات قبل أن يعود إلى ناديه الذي بدأ مشواره بداخله جرونيجن وينهي مسيرته داخل صفوف فريقه.

وكان روبن قد أعلن اعتزاله في عام 2019م، ولكنه عاد إلى الملاعب ليلعب في صفوف النادي الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية بعدما عرض عليه الفريق الهولندي الأمر في مايو/ آيار الماضي.

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توج روبن خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، وكذلك حصد الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الألماني 8 مرات.

والدوري الإسباني مرة واحدة، والهولندي مرة واحدة وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها من الألقاب الحافلة خلال مسيرته، مع وصوله إلى 606 خلال مسيرته محرزا 210 هدفًا.

وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب هولندا، فقد شارك في بطولة اليورو 2004و2008 و2012، وكأس العالم 2006و2012 و2014و2018، وقد بلغ عدد المشاركات الدولية 96 مباراة دولية، مسجلاً 37 هدفًا.

الجوائز الشخصية

وتوج الأسطورة الهولندية بأفضل لاعب في ألمانيا عام 2010، ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، وكذلك جائزة أفضل لاعب هولندي.

إصابة روبن وقرار الاعتزال 

وقد طرح الهولندي آريين روبن بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا التي تعرض لها مع بداية الموسم، قرار اعتزاله اللعب نهائية خلال الأسابيع المقبلة وهو ما حصل بالفعل وقرر اللاعب حسم قراره وتوقيف مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات في الأندية الأوروبية.

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