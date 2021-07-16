قرار فتح المحلات وقت الصلاة يثير ضجة واسعة في السعودية

سمحت السلطات السعودية، وفق قرار رسمي، باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، بما في ذلك أوقات الصلوات؛ ما أثار حالة من الجدل في المملكة.

وقال اتحاد الغرف السعودية، إنه تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية استمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات.

فتح المحلات وقت الصلاة يثير ضجة واسعة

وأضاف “اتحاد الغرف السعودي” المعني بالأنشطة التجارية في البلاد أن قراره جاء لتحسين تجربة التسوق وتنظيم العمل بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

القرار أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تصدر وسم #فتح_المحلات_وقت_الصلاة موقع تويتر، وسط تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

ورأى مغردون سعوديون أن قرار فتح المحلات وقت الصلاة لا يحترم التعاليم الإسلامية بشأن التجارة في أوقات العبادات، في حين اعتبره آخرون أنه صائب.

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المغرد السعودي الزهراني قال في تغريدة تعليقاً على القرار: “تجارتك ومالك وبركتك بيد من ستغلق محلك لتقوم بواجبك تجاهه؛ فإن تركت هالواجب لا تنتظر بركة بتجارتك، فحي على الفلاح نداء من بيده كل شيء، ولو أمر الصلاة يؤجل لكان في وقت المعارك أولى، والسلام خير ختام”.

#فتح_المحلات_وقت_الصلاه

تجارتك ومالك وبركتك بيد من ستغلق محلك لتقوم بواجبك تجاهه فأن تركت هالواجب لا تنتظر بركة بتجارتك فحي على الفلاح نداء من بيده كل شيء

ولو أمر الصلاة يؤجل لكان في وقت المعارك أولى والسلام خير ختام ✋🏻 pic.twitter.com/HaHtTOmhuz — الزهراني 🇸🇦 (@al_zahrani1403) July 15, 2021

فيما قال مغرد آخر: “يريدون تقزيم شعائر الدين لكن تذكر مادُمت على الحق فأنت أُمة بأكملها ولو كنت وحدك تمسك بدينك ولا تغتر بكثرة السالكين طرق الباطل”.

يريدو تقزيم شعائر الدين لكن تذكر مٓادُمت على الحق فأنت أُمة بأكملها ولو كنت وحدك تمسك بدينك ولا تغتر بكثرة السالكين طرق الباطل #فتح_المحلات_وقت_الصلاه pic.twitter.com/rixbPzsei4 — ( 2030 KSA 🇸🇦 CHIRPER ) (@EHKOMOCOP2030) July 15, 2021

وعلق آخر: “ما عنده مشكلة يقف في طوابير الحفلات ساعات طويلة، لكن المشكلة إذا أغلقت المحلات وقت الصلاة 20 دقيقة !!، هنا يبكي على الأوقات الضائعة والمصالح المعطلة”.

ما عنده مشكلة يقف في طوابير الحفلات ساعات طويلة، لكن المشكلة إذا إغلقت المحلات وقت الصلاه ٢٠ دقيقة !! هنا يبكى على الأوقات الضائعة والمصالح المعطلة !!#فتح_المحلات_وقت_الصلاه — معالي الربراري (@Mrbrary) July 16, 2021

مؤيدون للقرار

وفي ذات السياق، أشاد آخرون بالقرار على اعتبار أنه ييسر على الناس وسط عدم التزام أصحاب المحال بمواقيت إغلاق المحال التجارية.

#فتح_المحلات_وقت_الصلاه

وأخيراً والله اني مقهورة كنت في الراشد مول أبها وسكرو وقت الصلاة انطقيت ساعه الا ربع عشان يفتحون وراح علي الوقت بدون فايدة

قرار انتظرناه طويلاً 😥🙏🏻 — ندى 💞 (@Nada3166) July 16, 2021

#فتح_المحلات_وقت_الصلاه يفترض معاقبة من يغلق محله بذريعة تأدية الصلاة ويلزم بتوظيف اكثر من بائع يتناوبون العمل وبخاصة الصيدليات ومحطات الوقود والبنوك والأجهزة الخدمية الحكومية والخاصة — عبدالله عبدالعزيز الماجد (@Majedabdullah22) July 16, 2021

قرار جدا جميل و إنساني.. كنا ننتظر إغلاق ٤٥ دقيقة و النتيجة العميل ينتظر و الموظف في الداخل و المحل يصلي!!#فتح_المحلات_وقت_الصلاه — MisHaL🇸🇦 مِشْعَل (@Mishal94cr) July 16, 2021

#فتح_المحلات_وقت_الصلاه

واخيرا افضل قرار الاختيار لصاحب المحل واكثرهم عماله ماهو مسلم او يتناوبون بينهم — M (@sr_ale3jab) July 16, 2021

مكبرات الصوت

وفي وقت سابق، أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

تعميم بشأن مكبرات الصوت

وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد إصلاحا أوسع نطاقا لدور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

ومن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التوجيه الجديد في المملكة. وقال سكان الرياض إن الصوت في بعض المساجد، وليس جميعها، أصبح أهدأ على ما يبدو.

وشغل مسجد واحد على الأقل مكبرات الصوت طوال مدة أداء الصلوات وبنفس شدة الصوت المعتادة، وفق وكالة “رويترز”.

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