فيديو رقص كارولين عزمي مع والدتها في حفل خطوبتها يشعل السوشيال ميديا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات الفنانة الشابة كارولين عزمي، والتي انتشرت لها من حفل خطوبتها، فيما كان الأكثر تداولاً رقصها مع والدتها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، رقص كارولين مع والدتها بشكل جنوني خلال حفل خطبتها الذي اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء المقربين.

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واحتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، مساء الخميس، وذلك في أجواء احتفالية أشعلت مواقع التواصل.

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كما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة الشابة وخطيبها رصدته “وطن”، لحظة “تلبيس الدبل” بحفل الخطوبة.

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من هو خطيب كارولين عزمي ؟

وكانت وسائل إعلام مصرية، أكدت خطبة الفنانة كارولين عزمي على رجل الأعمال الشاب بيشوي ويليم.

وحرض الثنائي على تبادل التعليقات لبعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وبيشوي هو ابن رجل الأعمال الشهير سمير ويليم.

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ونشرت كارولين عزمي صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين في الصورة بإطلالة جذابة ملفتة، ما أثار إعجاب متابعيها.

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ولاء الشريف وكارولين

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر من خلاله وصلة رقص تجمع الفنانة ولاء الشريف بصديقتها الفنانة كارولين عزمي من حفل خطوبة الأخيرة.

وظهرت ولاء الشريف وهي ترقص مع كارولين عزمي وسط تصفيق من الحضور، وذلك على نغمات أغنية “خطوة” للفنان مصطفى حجاج.

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شهرة كارولين

كارولين حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة” مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

كارولين عزمي، تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة”شاهد vip”.

“الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

فنانون يودعون العزوبية

وخلال الفترة الأخيرة عمت الافراح داخل الوسط الفني، ونجح أكثر من نجم ونجمة في التخلص من حياة العزوبية والانتقال إلى حالة المتزوجين.

وأول هؤلاء الذين تخلصوا من حياة العزوبية من الوسط الفني، محمد فراج وبسنت شوقي، حيث جمعت بينهما قصة حب بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد.

ثم ألتقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل “تحت السيطرة”، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء.

والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما، ولكنهما تأخرا كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا، وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال الفنية، أخرها مسلسل “لعبة نيوتن” الذى عرض في شهر رمضان الماضي، حيث شارك في بطولته بجانب النجمة منى زكى.

حسن أبو الروس وغادة والي

ومن الفنانين الذين ارتبطوا مؤخرا، الفنان حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا والفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب في أحد أماكن الملاهي.

الممثلة الشابة منة عرفة أيضا احتفلت بعقد قرانها مؤخرا على المنتج الشاب محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط، وكتبت منة عرفة، قائلة: “وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير”، وكتب محمود المهدى، قائلا:” الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666″.

كذلك احتفل الفنان محمد على رزق، بزفافه على نورين ماهر، وحرص كل متابعيه على تهنئته بزواجه، متمين له حياة كلها سعادة وحب في الحياة الزوجية، وكان محمد على احتفل بخطوبته شهر فبراير الماضي.

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