شاهدوا ماذا فعل حمو بيكا بشابين بعد صدم سيارتهما ومغردون: “بلطجة”!

بالضرب والشتم بألفاظ خارجة، وقعت مشاجرة في مارينا في الساحل الشمالي بين مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا وآخرين .

ووقع الشجار بعد اصطدام سيارة حمو بيكا بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشمالي.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية، عن أحمد ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي.

وقال إنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمّو بيكا.

هوشة الفنان حمو بيكا وشباب في الساحل! pic.twitter.com/LYR7P6GXDX — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 16, 2021

وقال ان بيكا نزل من سيارته رانج روفر مع 4 من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب وتحطيم زجاج السيارة بالطوب.

واكد ان الشجار استمر نحو ساعة ونصف، مضيفاً انهما قالا لبيكا ان كان له حق سيأخذه بهدوء، ولا فائدة من الضرب وقلة الأدب، لكنه رد بالقول: “أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمّو بيكا”.

واضاف أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ.

وذكر ان بيكا حينما اخذ المبلغ بدأ يضحك في وجوههم وبعدها خرج الطرفان من النيابة بالتراضي.

من جانبهم، علّق مغردون على المشاجرة، ووصفوا ما قام به حمو بيكا ورفاقه بالبلطجة.

في شأن آخر نشر مطرب المهرجانات المصري الشهير حمو بيكا، قبل ايام صورا أثارت جدلا واسعا لسيارته الجديدة والتي تم طلائها بالذهب عيار 24.

ونشر بيكا، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ وفق ما رصدت (وطن) صورته وهو بجانب السيارة وعلق عليها بقوله: ”عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24″.