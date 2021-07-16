رامي صبري يستنجد بالسيسي لحمايته وأسرته بعد وفاة شقيقه!

عبر الفنان المصري رامي صبري عن غضبه بسبب (التجاوزات والإساءات) بحق شقيقه الفنان كريم صبري، الذي توفي غرقاً قبل أيام عن عمر ناهز 34 عاما.

رامي صبري: (الترند مش هينفعكم أمام الله)

وفي منشور مطول عبر حسابه على (فيسبوك)، بدأها بمناشدة رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، كتب رامي صبري: (أنا بناشد سيادة / الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصرى و بناشد دولتنا المصرية العظيمة ب قوانينها وأحكامها العادله، اللى بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسى وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافه والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التى تقع علينا من كل من إستباح الخوض فى حياتنا الشخصية).

وتابع رامي صبري: (أطالب بوضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل فى أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أى أسرة مصرية لها الحق فى الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسىء المُتدنى والتشهير الغير قانونى الذى تعاملت بيه).

وهاجم صبري بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية قائلاً: (فى وفاة أخى كريم صبرى لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخى كريم وبالتابعية سمعة أسرتي الكريمة فى عز أوجاعنا ومصيبتنا، بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم إستغلالنا بشكل غير ادامى لا دين ولا إنسانية تقبل ب اللى إحنا شُفناه).

وتابع: (زعلان جدا جدا من بعض الصحفيين والمواقع المفروض انها محترمه اتصدمت فيهم للاسف !سوف يتم مُقاطعة و مُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض فى أعراض وإتهامات غير لائقة واثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى).

وختم رامي صبري رسالته: (إتقوا الله فى مهنتكم وفى أقوالكم وأفعالكم الترند مش هينفعكم يوم ما نختصمكم أمام الله فى اللى قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله وإذكروا محاسِن موتاكم يامؤمنين).

مدمن مخدرات هارب من المصحة!

وتوفي شقيق الفنان المصري رامي صبري الإثنين الماضي إثر غرقه في ترعة المريوطية بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة بمصر.

وكشفت التحريات أن شقيق رامي صبري الراحل كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، وقام والده قبل يوم من وفاته بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم)، أن كريم صبري هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق شقيق رامي صبري في مياه ترعة المريوطية، وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من المياه.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي، هو كريم شقيق الفنان رامي صبري، عمره 34 عاما، وهرب بعد يوم واحد فقط من إيداعه بالمصحة.

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وتوصلت التحريات إلى أن عائلة كريم صبري أدخلته المصحة بدعوى العلاج من الإدمان، لكنه رفض التواجد بها فغافل العاملين وهرب وغرق ولقي حتفه.

كما تبين أن المصحة لا تملك ترخيصا بالعمل من وزارة الصحة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها والعاملين به.

وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

رامي صبري ينعى شقيقه

ونشر رامي صبري صورة لشقيقه (كريم) عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، وعلّق: (توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له).

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وكانت الفنانة شذى أول من أعلن خبر وفاة شقيق رامي صبري، كريم صبري، وكتبت عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله).

وأضافت شذى: (إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب).

من هو كريم صبري؟

الجدير بالذكر أن الراحل كريم صبري هو مطرب وملحن أيضاً كشقيقه رامي صبري، وهو طالب في معهد فنون مسرحية.

وكانت أولى أغنيات كريم صبري، وطنية عام 2011 بعنوان (مصري أصلي)، وبعدها قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان (من يوم فراقنا).

وعاد كريم صبري لتقديم الأغاني الوطنية، فأصدر سنجل بعنوان (مش مجرد نيل) وهي من ألحانه وكلمات العميد محمد هيكل وتوزيع أمير سمير.

أما آخر أغنية قدمها شقيق رامي صبري كانت في شهر يونيو الماضي عن ثورة 30 يونيو وطرحها عبر صفحته على يوتيوب.

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