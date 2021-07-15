هذا هو سبب منع روان بن حسين من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتها

لم تتمكن الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتها التي توفيت قبل أيام في الكويت بعد صراع مع المرض.

روان بن حسين لم تودع والدتها

وعبرت روان بن حسين عن حزنها وشعورها بالصدمة بعد منعها من دخول الكويت بسبب لقاح فيروس كورونا.

وكشفت روان بن حسين عبر حسابها على (تويتر) ماحدث معها قائلة: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة… أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة إني أكون جنب أخوي وإخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي.. ليش؟).

pic.twitter.com/CidwQ5FXh9 — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 13, 2021

وتابعت: (لأني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلا وطني الحبيب الكويت!).

روان بن حسين: بلدي حرمتني أبسط حقوقي

وعاتبت روان بن حسين سلطات بلادها قائلة: (هل يعقل هذا؟ بلدي غالية عليّ ولحم أكتافي من خيرها، بس ما توقعت يجي اليوم اللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقي. حسبي الله ونِعم الوكيل).

وتابعت الفاشينستا الكويتية في منشور آخر: (وصلتني قبل دقائق معلومات تفيد بأن قانون عدم السماح خروج المواطنين الملقحين بلقاحات غير معتمدة من الكويت، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 آب (اغسطس). إن شالله راح اقضي كم يوم في وطني وبين أهلي وأزور قبر حبيبتي اللي فقدتها).

الله يرحمج يا يما pic.twitter.com/mfEXFamunp — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 13, 2021

الكويت تجيز تغيير نوع اللقاح بالجرعة الثانية

هذا وقد وضعت دولة الكويت شروطاً معينة لتغيير نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الجرعة الثانية، كما أجازت اعتماد شهادات المطعمين في الخارج شريطة أن تكون اللقاحات مجازة محلياً.

ونشرت وزارة الصحة الكويتية بياناً أول أمس عبر حسابها على (تويتر)، قالت فيه إن اللجنة الفنية للقاحات حددت شروطاً للسماح بتغيير منصة لقاح (كوفيد -19) في الجرعة الثانية وفق التوصيات العلمية.

بيان صحفي | الصحة تحدد شروط تغيير منصة اللقاح في الجرعة الثانية pic.twitter.com/ALAMo8QhUG — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) July 12, 2021

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة أجازت التغيير للأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح البيان أنه يُمكن كذلك للحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى قبل الحمل وتستلزم حالتهن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية.

وتعتمد الكويت 4 لقاحات لتحصين السكان ضد الفيروس التاجي وهي: (فايزر -بيونتيك) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) و(جونسون آند جونسون).

وكانت روان بن حسين قد عن وفاة والدتها يوم الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض ومكوثها في غيبوبة منذ أشهر.

وكتبت روان بن حسين بمنشور عبر (انستجرام) و(تويتر): (انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي).

وتابعت روان بن حسين نعي والدتها بكلام مؤثر: (ماما حبيبتي الله اخذ امانته في اول ليله من ذي الحجه، ايام فضيله مباركه لانك انسانه زينه ومرضيّه ربج. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنه وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي).

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وكانت والدة روان بن حسين تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر قبل أن تتدهور حالتها وتتوفى الأحد الماضي.

روان بن حسين: آسفة لجمهوري في السعودية

وكانت روان بن حسين قد تصدرت قبل أشهر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر تطبيق (تويتر) في السعودية، وذلك بعد اعتذارها للشعب السعودي.

وقالت روان بن حسين حينها في لقاء عبر خاصية البث المباشر المشترك مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على (إنستغرام): (أنا آسفة لجمهوري في السعودية، اليوم أنا فخورة بالملك سلمان، وهيئة الترفيه، وإنجازات المرأة السعودية).

وتابعت: (أعتذر منكم إذا دخّلت نفسي في يوم من الأيام في مواضيع لا أفهم بها، الجمهور السعودي كان ولا زال الداعم الأول لي).

واستطردت: (مو عيب الواحد يغلط ولكن تعلمنا من غلطنا، كبرنا، كنا طايشين وكنا صغير، وأتمنى يسامحوني لأني أظل بنتهم، بنت الكويت وبنت كل الخليج، وكبرت معاهم).

أزمات روان بن حسين مع السعودية

وتعود أزمة روان مع السعودية حين غردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” حول جريمة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.

وكتبت روان حينها: (ليش بعد عشرين يوم يعترفون؟ وليش الجثة مفقوده؟ وليش في اشاعات انه تم تقطيع الجثه؟ اذا على حد كلامهم حادث ! لكن تقطيع الجثه واخفاءها عرقله للعدالة وترتيبهم لهذا دليل على اداء الفعل مع سبق الاصرار والترصد وليس كما يدعون حادث).

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وتعرضت روان حينها لهجوم كبير من الناشطين السعوديين الذين طالبوها بعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ونصحوها بأن تتحدث عن الملابس والمكياج وعرض الأزياء، وأن تبتعد عن هذه الأمور الحساسة.