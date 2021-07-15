“رجعي الفلوس طالما حرام”.. فنانون يهاجمون حلا شيحة بعد توبتها وتامر حسني: “كان بمزاجك”

شن عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، هجوما عنيفا على الفنانة حلا شيحة والتي أعلنت توبتها مجددا وتبرؤها من فيلهما الجديد مع تامر حسني “مش أنا”، وهو ما أحدث جدلا واسعا في الوسط الفني المصري.

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محمد العدل يهاجم حلا شيحة

واعترض السيناريست محمد العدل على هجوم الفنانة حلا شيحة، التي وجهته للفنان تامر حسني في المقام الأول ثم للوسط الفني، لافتًا إلى أنه يفخر بكونه أحد العاملين بالوسط الفني.

وقال “العدل” في منشور عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: “اللى عملتيه شايفاه حرام، هتصرفى فلوس حرام؟، رجعي الفلوس.”

وتابع: “عفوًا أفخر بانتمائي للفن والفنانين”.

هذا واستكمل السينارست محمد العدل هجومه على حلا شيحا: “يقولون ما فعلته خطيئة ولكن مافعلته ليست بخطيئة هي حرة في نفسها.. صحيح ماحدش أجبرها على تصوير ماترفضه لكن حريتها ملكها.”

وتابعت:”لكن ما قالته هو كل الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها في دينهم.. وبالنسبة لجوزها المنتج برضه اللى بيشجع الفنانين على الشهرة.”

واختتم العدل منشوره: “ده كلام معز مسعود (زوجها) هو اللى ماسك الموبايل.. صح؟.”

أول رد من تامر حسني

وخرج الفنان تامر حسني للرد على حلا شيحة وهجومها عليه قائلًا عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: “الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو”.

وتابع: «أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس”.

واستكمل: “أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!.”

واضاف:”وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا”.

واختتم تامر حسني كلماته قائلًا: “أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”

إلهام شاهين تدخل على خط أزمة حلا شيحة

من جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله.

وتابعت:”ولكن في المقابل عليها هي الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا.”

وأضافت إلهام شاهين أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

وأكملت: “الحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به”.

فيلم “مش أنا”

يذكر أن فيلم “مش أنا” عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده.

ويصبح ذلك الشاب مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

زيجات حلا شيحة

يوسف هاريسون

تزوجت حلا شيحة، من الكندي يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا أبناءهما الـ4 وقررت اعتزال الفن.

وانفصلت «حلا» عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها.

كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية، ورجعت مرة أخرى للفن وكان اول عمل لها مع الفنان محمد رمضان.

الداعية معز مسعود

انتشرت العام الماضي أنباء عن ارتباط معز وحلا عاطفيًا، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال هذا العام، الأمر الذى أكده الثنائى اليوم من خلال حسابيهما الرسميين بموقع «إنستجرام».

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ونشر الداعية معز مسعود مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» لأغنية جديدة له بعنوان «مقاتل – fighter» قام بتنفيذها على الجيتار، وأهداها للفنانة حلا شيحة، في أول تفاعل بعد انتشار شائعات عن ارتباطهما عاطفيًا.

وتكتم الثنائي عن نشر أي تفاصيل تخص ارتباطهما بعد ذلك وفاجئوا الجميع بإعلان حفل عقد قرانهما واقتصر الحفل على الأسرة فقط.