عاصفة رعدية تضرب سلطنة عمان وهذه توقعات الأمطار الجمعة وموعد انتهاء الموجة (شاهد)

ضربت عاصفة رعدية منذ قليل ولاية المزيونة في سلطنة عمان، جراء اندفاع كتلة رطبة جديدة نحو جنوب الجزيرة العربية، دافعة معها كميات كبيرة من الرطوبة المدارية على مختلف طبقات الجو.

هذا وينتظر ظفار ليلة ماطرة حيث تُشير إحصائيات الطقس، إلى تزايد عُبور تيارات هوائية رطبة نحو منطفة ظفار ليلة الخميس/الجمعة، تعمل على نشوء السحب والرعدية وتساقط الأمطار.

عاصفة رعدية في سلطنة عمان

ومع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة يُتوقع أن يطرأ اشتداد اضافي في قوة السحب.

خلية استوائية نشطة ع الحدود العمانية اليمنية .. تتأثر منها ولاية #المزيونة مع انقطاع التيار الكهربائي حسب الأخبار المتداوله .. pic.twitter.com/0zfv9da7YA — أمجد المنجي (@almanji_AM7) July 15, 2021

وتصبح الأمطار مابين المتوسطة والغزيرة في مناطق واسعة من ظفار، تترافق بالبرق وربما تساقط لزخات البرد احياناً.

ويحذر خبراء الطقس من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الامطار.

كما يحذر الخبراء من شدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

وتشير أجهزة الرصد إلي اندفاع كتلة رطبة جديدة نحو جنوب الجزيرة العربية يوم الجمعة، دافعة معها كميات كبيرة من الرطوبة المدارية على مختلف طبقات الجو.

الأمر الذي يعمل على استمرار نشوء أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بتساقط الامطار الرعدية في العديد من المناطق بالسلطنة.

اقرأ أيضاً: عاصفة رعدية مرعبة تضرب ولاية صحم والخابورة .. شاهد الدمار الكبير الذي لم يحدث منذ عاصفة فبراير 1988

ومع ساعات صباح يوم الجمعة يُتوقع أن تعبر السلطنة تيارات هوائية استوائية المصدر، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية، تتشكل على إثرها السحب الركامية الرعدية.

محافظة #ظفار كان لها نصيب جيد من أمطار الخير اليوم.

حالياً عاصفة رعدية نشطة تؤثر على #المزيونة والمناطق المجاورة لها قد يصاحبها رياح قوية السرعة وتساقط لحبات البرد، وخلية رعدية أخرى تؤثر على شرق المحافظة.

لاتزال التوقعات تشير إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة. pic.twitter.com/PdPZQ0TNem — خالد الجهوري⁦🇴🇲⁩ (@k_k_Aljahwari) July 15, 2021

وتتساقط الأمطار على أجزاء من العاصمة مسقط وشمال وجنوب الشرقية بالإضافة للوسطى.

وتكون الأمطار رعدية أحياناً ومتفاوتة الشدة عموماً وتترافق بزخات من البرد ونشاط للرياح السطحية والتي تثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.

في حين يُتوقع اندفاع سحب ركامية قوية باتجاه محافظة ظفار خاصةً ساعات الصباح والظهيرة.

وتكون قوية احياناً ومصحوبة بهطولات مطرية غزيرة، ما يعمل على جريان الأودية وحدوث السيول المفاجئة وخاصةً في مناطق الأودية والمُنحدرات.

وبُعيد ساعات الظهيرة، يُتوقع أن تبدأ التكوينات المحلية على جبال الحجر لاسيما الحجر الغربي، وتمتد للمناطق المجاورة بين حينٍ وأخر وبعض المناطق الصحراوية.

إذ يتوقع أن تشمل الامطار أجزاء واسعة من الظاهرة والداخلية والبريمي وجنوب الشرقية بالإضافة للوسطى.

ومع ساعات المساء والليل، يُتوقع تحسن فرص الامطار لتشمل أجزاء من سواحل عُمان لاسيما سواحل شمال وجنوب الباطنة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك