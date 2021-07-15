عاصفة رعدية تضرب سلطنة عمان وهذه توقعات الأمطار الجمعة وموعد انتهاء الموجة (شاهد)

ضربت عاصفة رعدية منذ قليل ولاية المزيونة في سلطنة عمان، جراء اندفاع كتلة رطبة جديدة نحو جنوب الجزيرة العربية، دافعة معها كميات كبيرة من الرطوبة المدارية على مختلف طبقات الجو.
شاهد العاصفة الرعدية في ولاية #المزيونة | #سلطان_عمان 🇴🇲 قبل قليل #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/PPDJ4ngWeV
— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 15, 2021
هذا وينتظر ظفار ليلة ماطرة حيث تُشير إحصائيات الطقس، إلى تزايد عُبور تيارات هوائية رطبة نحو منطفة ظفار ليلة الخميس/الجمعة، تعمل على نشوء السحب والرعدية وتساقط الأمطار.
عاصفة رعدية في سلطنة عمان
ومع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة يُتوقع أن يطرأ اشتداد اضافي في قوة السحب.
خلية استوائية نشطة ع الحدود العمانية اليمنية .. تتأثر منها ولاية #المزيونة مع انقطاع التيار الكهربائي حسب الأخبار المتداوله .. pic.twitter.com/0zfv9da7YA
— أمجد المنجي (@almanji_AM7) July 15, 2021
وتصبح الأمطار مابين المتوسطة والغزيرة في مناطق واسعة من ظفار، تترافق بالبرق وربما تساقط لزخات البرد احياناً.
ويحذر خبراء الطقس من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الامطار.
#المزيونه تتعرض لامطار رعديه قويه
ما شاء الله #مجموعة_شتاء_ماطر pic.twitter.com/I8fgKw3lAE
— مجموعة شتاء ماطر (@SM_weather) July 15, 2021
كما يحذر الخبراء من شدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.
وتشير أجهزة الرصد إلي اندفاع كتلة رطبة جديدة نحو جنوب الجزيرة العربية يوم الجمعة، دافعة معها كميات كبيرة من الرطوبة المدارية على مختلف طبقات الجو.
ولاية #المزيونة الآن
تصوير/ سامي الغريبي #منخفض_الحج pic.twitter.com/5SodToTRSX
— شبكة المتميزين للطقس (@WEATHER__OMAN) July 15, 2021
الأمر الذي يعمل على استمرار نشوء أحوال جوية غير مستقرة مصحوبة بتساقط الامطار الرعدية في العديد من المناطق بالسلطنة.
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ومع ساعات صباح يوم الجمعة يُتوقع أن تعبر السلطنة تيارات هوائية استوائية المصدر، ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية، تتشكل على إثرها السحب الركامية الرعدية.
محافظة #ظفار كان لها نصيب جيد من أمطار الخير اليوم.
حالياً عاصفة رعدية نشطة تؤثر على #المزيونة والمناطق المجاورة لها قد يصاحبها رياح قوية السرعة وتساقط لحبات البرد، وخلية رعدية أخرى تؤثر على شرق المحافظة.
لاتزال التوقعات تشير إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة. pic.twitter.com/PdPZQ0TNem
— خالد الجهوري🇴🇲 (@k_k_Aljahwari) July 15, 2021
وتتساقط الأمطار على أجزاء من العاصمة مسقط وشمال وجنوب الشرقية بالإضافة للوسطى.
وتكون الأمطار رعدية أحياناً ومتفاوتة الشدة عموماً وتترافق بزخات من البرد ونشاط للرياح السطحية والتي تثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.
نيابة ميتن الآن بولاية #المزيونه
تصوير : محمد الحريزي #منخفض_الحج pic.twitter.com/nW5ictYuD4
— شبكة المتميزين للطقس (@WEATHER__OMAN) July 15, 2021
في حين يُتوقع اندفاع سحب ركامية قوية باتجاه محافظة ظفار خاصةً ساعات الصباح والظهيرة.
وتكون قوية احياناً ومصحوبة بهطولات مطرية غزيرة، ما يعمل على جريان الأودية وحدوث السيول المفاجئة وخاصةً في مناطق الأودية والمُنحدرات.
وبُعيد ساعات الظهيرة، يُتوقع أن تبدأ التكوينات المحلية على جبال الحجر لاسيما الحجر الغربي، وتمتد للمناطق المجاورة بين حينٍ وأخر وبعض المناطق الصحراوية.
إذ يتوقع أن تشمل الامطار أجزاء واسعة من الظاهرة والداخلية والبريمي وجنوب الشرقية بالإضافة للوسطى.
ومع ساعات المساء والليل، يُتوقع تحسن فرص الامطار لتشمل أجزاء من سواحل عُمان لاسيما سواحل شمال وجنوب الباطنة.
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