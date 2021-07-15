شمس الكويتية تستعرض أنوثتها في اطلالة جريئة بعدما أعلنتها: (أحب ألبس من غير هدوم)!

أعلنت الفنانة شمس الكويتية، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية تزامناً مع عيد الأضحى.

ونشرت شمس الكويتية صورة جريئة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، للإعلان عن الأغنية، ظهرت خلالها بفستان أصفر عاري الكتفين، ويكشف جزءاً كبيراً من صدرها، كما تضع يدها على جسدها بطريقة أثارت الجدل.

وعلقت شمس على الصورة معلنةً عن عملها الجديد: (أطين عيشته، اغنيتي العراقية الجديدة على العيد، الحان الفنان نور الزين، وتوزيع المايسترو عمار عدنان، مستعدين للجنون والفصله الجديدة).

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وأثارت ملابس شمس الكويتية، ومكياجها الأصفر الفاقع الذي نسقته مع لون الفستان، جدلاً بين متابعيها، ما بين من أعجب بجرأة إطلالتها، وآخرون هاجموها ووصفوها بـ(اللوحة).

شمس الكويتية: (أحب ألبس من غير هدوم)

وجاءت إطلالة شمس الجريئة بعد أسبوع من ردها على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ذلك، حيث نشرت فيديو عبر (تيك توك) قالت خلاله: (أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس مو مستور، أنا أحب ألبس من غير هدوم أنا أحب أمشي كده).

وتابعت شمس الكويتية حينها: (إذا بتفكر أني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلا).

وختمت الفنانة الكويتية: (لو بغري أغري حد حلو، أغري حد يسوى، العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا).

جرأة شمس في كليب ( معلية )

هذا وقد استطاعت شمس الكويتية حصد أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرح كليب أغنيتها الجديدة (معلية)، والتي اعتمدت فيها على الإغراء.

وظهرت شمس الكويتية في الكليب بعد وضعيات مثيرة للجدل، وملابس جريئة، فكانت في البداية على السرير بفستان مكشوف الصدر.

ثم تسير شمس الكويتية بجانب المسبح، وهي ترتدي جمبسوت ضيق ومكشوف من الأعلى والخلف، كشف تفاصيل الوشم على ظهرها.

أما اللقطة الأكثر جرأة في كليب (معلية)، فكان في حوض الاستحمام حين ارتدت شمس روب الاستحمام فقط، ثم ظهرت بعدها بفساتين قصيرة جداً كشفت عن ساقيها بوضوح.

وانتهى كليب (معلية) بارتداء شمس الكويتية فستاناً أصفر يشبه روب الاستحمام في تفصيله، ويكشف أكثر مما يغطي.

انتقادات وهجوم

وتعرضت شمس الكويتية لهجوم واسع بسبب لجوءها إلى الإغراء في كليبها الذي أخرجته المخرجة الأجنبية جينيفي مولر.

وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن ضرورة ابتعاد شمس الكويتية عن حبيبها الذي تسبب لها بالضرر بدل أن يسعدها: (تجيني بالأذية ..كشفتك روح لتمثل عليه… علاقتنه القويه..انتهت سوده عليه… بعد ما غار واهتملك ..معليه ضيم كلبي كله منك، لاوم أبعد روحي عنك.. بيه تقهر دوومك، روح العن يووومك..صاير حنين أخروكت سلملي عالحنيه معليه)

وأغنية (معلية) من كلمات ​رامي العبودي​ وألحان ​نور الزين​، توزيع ​عمار عدنان​، مكس وماستر ​حسن العراقي​.

اعتذار للشعب الفلسطيني

وكانت شمس الكويتية قد وجهت رسالة اعتذار لشعب فلسطين بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة، وما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شمس صورة عبر (انستجرام) كتبت فيها: (سامحوني أنا حقيرة وضعيفة وما امتلك غير تغريدة أدعمكم فيها).

شمس الكويتية تدفن نفسها

و اعترفت الفنانة شمس الكويتية في وقت سابق أنها أرادت تجربة فكرة الموت حيث قامت بدفن نفسها، لمعرفة ما اذا كان الإنسان يشعر بالخوف في تلك اللحظات التي يكون فيها لوحده .

وأضافت: (ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقیقة، وكان وجھي في البدایة في الظاهر، ولكن قررت دفن وجھي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنیا خدع وكذب.. وحسیت إني سأكون بین یدي الله ورحمته أوسع من اخطائي).

واجابة على سؤال اكبر ذنب خطر على بالها وهي مدفونة قال شمس الكويتية: (من الممكن ان يكون اهمال امي؛ بسبب السفر لان امها ليس لديها الا هي.

(الإرتباط والخيانة)

وقالت شمس الكويتية خلال استضافتها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في برنامج (العرافة): (ولا رجل في الوطن العربي یستحق أن أرتبط به)

وأضافت الفنانة الكويتية: (اللي هیتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شیزوفرینیا).

واشارت شمس الكويتية إلى أن (أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها).

وأكدت الفنانة أنه (من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة).

وقالت: (اتقدملي مئات الأشخاص المرتبطين مش عشرات وكنت أهينهم).

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه (كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي).

ونفت الفنانة شمس الكويتية تعرضها للخيانة من قبل أي شخص ارتبطت به، وقالت إن (جميع أزواجها كانوا مخلصين، كما أنها ليس لديها أصدقاء كثيرون؛ لأنها لا تحب المجاملات ومشغولة بدراستها، وأن أصدقاءها على الرغم من قلتهم طيبون).