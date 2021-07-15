رئيس الزمالك الحالي يثير غضب غريمه التقليدي الأهلي .. ماذا قال؟!

أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري حسن لبيب، بأن الزمالك نادي القرن الحقيقي، وإنه سوف يستكمل المشوار الذي بدأه رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

رئيس الزمالك ومرتضى منصور

وقال لبيب في تصريحات له عبر برنامج الاجتماعات “كلوب هاوس” نشرها موقع المصري اليوم، ” كل البطولات التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة في ألعاب اليد والسلة والطائرة تحسب لرئيس السابق مرتضى منصور ولمجلسه”.

وأردف، ” مرتضى منصور هو صاحب الفضل في كل النجاحات التي تحدث حاليًا في نادي الزمالك”، مضيفًا: ” اللجنة المؤقتة التي تدير حاليًا نادي الزمالك سوف تستكمل المشوار الذي بدأه مرتضى منصور بأن الزمالك نادي القرن الحقيقي في القرن العشرين في أفريقيا”.

الاتحاد الأفريقي والزمالك

وبين لبيب، بأن الاتحاد الأفريقي كان ضد نادي الزمالك في هذا التوقيت، وقد تم اتخاذ نظام النقاط في البطولات لهدف إبعاد الفريق الأبيض عن لقب نادي القرن وإهدائه إلى نادي الأهلي دون وجه حق ولن نصمت”.

وقد منح الاتحاد الأفريقي “الكاف” نادي الأهلي عام 2001، لقب “نادي القرن” بطريق النقاط، فيما يرى مسؤولو نادي الزمالك أنهم الأحق قياسًا بعدد البطولات القارية والبالغ عددها 9 بطولات مقابل غريمه الأهلي المصري 7 ألقاب.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري فريق الزمالك برصيد 61 نقطة، يليه في المركز غريمه التقليدي بفارق كبير برصيد 51 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

أما في المركز الخامس آتى فريق سموحة المصري برصيد 40 نقطة، بينما في المركز السادس جاء فريق إنبي برصيد 38 نقطة.

وفي المركز السابع فريق طلائع الجيش برصيد 37 نقطة، متساويًا بذلك مع أصحاب المركزين الثامن والتاسع بيرميدز ومصر المقاصة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة برصيد 36 نقطة خلال منافسات الدوري المصري الجاري.

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