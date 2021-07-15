حلا شيحة تبكي بسبب مشاهدها مع تامر حسني وتوبخه: (أنا تُبت وافتكر ما قلته بنفسك)

فتحت الفنانة المصرية حلا شيحة النار على مواطنها الفنان تامر حسني، وذلك بعد طرح كليب (بحبك) الذي يحتوى على مشاهد تجمعهما من فيلم (مش أنا).

ونشرت حلا شيحة بوستر فيلم (مش أنا) عبر حسابها على (انستجرام) وأرفقته بتعليق جاء في نصه: (انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي ايام ذي الحجة ايام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه).

وعبرت حلا شيحة عن صدمتها من تامر حسني بشكل خاص، وقالت: (اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات واكدلي انه حيحترم رغبتي).

ورأت حلا شيحة أن نجاح فيلم تامر حسني، هو نجاح بمقاييس الدنيا، مضيفة: (صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم و لن ننجح، انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح).

بكاء حلا شيحة بسبب لقطات كليب (بحبك)

وكشفت حلا شيحة أنها بكت حين رأت نفسها في مشاهد كليب (بحبك)، وتابعت: (بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسي).

وأضافت حلا شيحة: (انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح و انا غلطت وبصلح و اهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا).

كما ذكرت حلا شيحة، تامر حسني بلقاء قديم له، وقالت: (الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي و حابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا).

الفيديو الذي طلبت حلا من تامر حسني أن يراه!

وطالبت حلا شيحة، تامر حسني أن يرى الفيديو مرة أخرى، معقبة: (شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع وانا وكلنا، كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح).

وختمت حلا شيحة كلامها بآية قرآنية: (إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد).

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وعلى الرغم من أن حلا أغلقت خاصية التعليقات، إلا أن ناشطون هاجموها عبر منصات أخرى، وألقوا باللوم عليها ووصفها بالمتناقضة والمترددة، خاصة أنها غيرت موقفها تجاه الاعتزال والحجاب أكثر من مرة، متهمين زوجها بالضغط عليها.

متناقضة ومترددة

مفيش حاجه اسمها لـ ( ظروف كنت بمر بيها ) انك ترجعي تشتغلي الحجاب مش مانعك لكن ليه تخلعي الحجاب وترجعي لمهنة انتى عارفه كويس اوى الامور بتدار فيها ازاى وان كليب مع تامر ابسط حاجه ممكن تحصل في المهنة دى .. عموماً ربنا يهديكي ويهدينا https://t.co/zXxcxk4pB6 — Ahmed El-Maadawy (@Ahmed_Maadawy23) July 15, 2021

هي الاخت #حلا_شيحة بكامل قدراتها العقلية ؟

بتلعب بالدين على حسب الجوازة ! و عايزة الاسلام يكون في الوقت اللي بتحبه و احنا برضه نقول برافو !

شوفي كده مقابلاتك بعد ماشلتي الحجاب و شوفي بوستاتك بعد جوازك حتعرفي ان انتي اصلا مش عارفة انتي عايزة تكوني ايه . https://t.co/8B1OGbsk3s — UNES (@yelmoutaouakil) July 15, 2021

مع إحترامي لأفكار كل الناس طالما لم يضرو أحد،لكن واضح إنه كلام زوجها اللي أقنعها بيه!

في النهاية هذا ماضي سواء انعرض أو لأ بيقولو توبي وبيمتحى فخلاص ليش تتكلمي على ماضي فات ومات!

مافي داعي توضحو للناس انكم أتقياء هذا المفروض بينك وبين ربك مش بينك وبين الناس! https://t.co/98lfG0IAjJ — 💜Sam💜Free mind (@free_mind_13) July 15, 2021

ده تمثيييييييل يا ناس !

مش طبيعي أبداً مُمثلة تتعاقد على فيلم وتقبض أجرها وتمثل الفيلم كله وبعدين تلاقي جوازة "مستريحة" فتقول شيلوا المشاهد العاطفية علشان دي كانت زلة .. هي الأستاذة كانت إيه حِسبتها !

يا جدعان ده تمثيبييييل .. بتخلطوا بينه وبين الواقع ليه ! https://t.co/08DYoYVOJU — Mohammed Talaat Maky (@7777777mt_maky) July 15, 2021

وكانت حلا قد أثارت التساؤلات مرة أخرى حول عودتها إلى الحجاب، بعد ظهورها به في أحدث صورها، مرفقاً برسالة غامضة.

حلا شيحة تتبرأ من فيلمها مع تامر حسني!

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورتين إحداهما مع زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود، وأخرى مع أطفالها.

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وظهرت حلا بالصور وهي ترتدي فستاناً محتشماً وتضع حجاباً على شعرها، وعلقت: (أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقةً مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي).

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وتابعت: (بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا).

وأعلنت حلا شيحة أنه لا علاقة لها بفيلم (مش أنا)، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائية، وشاركها بطولته الفنان تامر حسني.

وكتبت: (بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي).

واعتبر الجمهور أن حلا شيحة تعيش حالة ضياع وتخبط لا أكثر، وعلق والدها أحمد شيحة حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (معقولة؟.. مشوفتش الصورة اللي نزلتها).

وتابع والد حلا شيحة: (حلا مش موجودة في مصر دلوقتي، هي برة مصر ومشوفتهاش من خمس شهور، سافرت علشان الأولاد عندهم امتحانات وبتاخد بالها منهم).

وأكد أحمد شيحة أنه لا يعرف مدى صحة ارتداء ابنته الحجاب نهائيا، لأنها لم تخبره بمثل هذا الأمر أو أنها ستفعله مجددا على حد قوله.