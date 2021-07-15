تفاصيل الجوائز المالية لمنتخبات بطولة اليورو 2020

حصد منتخب إيطاليا المتوج ببطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” النصيب الأكبر من الجائزة المالية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” للمنتخبات ال24 المشاركة في المسابقة القارية.

الاتحاد الأوروبي والجوائز المالية

وقد خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في النسخة ال 16 من كأس أمم أوروبا “اليورو” مبلغ قدر قيمته بنحو 371 مليون يورو، بزيادة عن مسابقات النسخ الماضية بنسبة 23% التي كانت في عام 2016 في فرنسا والتي بلغت 304 ملايين يورو.

According to UEFA, the prize pool has increased by 23% since 2016, resulting in another another record-breaking sum for the participating nations and players#ItsComingRome #Euro2020https://t.co/duAs7EwHnr — WION (@WIONews) July 12, 2021

وبذلك حصل منتخب إيطاليا المتوج ببطولة كأس “اليورو” على مبلغ 34 ميلون يورو، بينما حصل الوصيف منتخب إنجلترا على 30.25 مليون يورو.

طريقة توزيع جوائز بطولة اليورو

يحصل كل المنتخبات ال24 المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” على 9.25 مليون يورو، ومليون ونصف يورو لكل منتخب يحقق الانتصار في دور المجموعات.

وفي حال التعادل في دور المجموعات يحصل المنتخب على 750 ألف يورو، ومليوني يورو للمنتخبات ال16 المتأهلة إلى دور الثمن النهائي من بطولة اليورو.

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ومبلغ 3.25 مليون يورو للمنتخبات ال8 المتأهلة إلى دور الربع النهائي من بطولة اليورو، وخمس ملايين يورو للمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي من المسابقة، بينما يحصل الخاسر في المباراة النهائية وهو منتخب إنجلترا على 7 ملايين يورو.

المتوج ببطولة اليورو

لكن المتوج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020” في النسخة ال16، يحصل على عشرة ملايين يورو وكان من نصيب منتخب إيطاليا، الذي حقق الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يشار إلى أن بطولة اليورو 2020 والتي تم تأجيلها بشكل نهائي الصيف الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، خلال الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران الماضي وال11 من شهر يوليو/ تموز من الشهر الجاري في مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

🔵⚪🇮🇹👑 النملة الذرية لمنتخب ايطاليا ( ماركو فيراتي ) ادق لاعبي اليورو في التمريرات بحسب ما نشر موقع اليورو الرسمي بنسبة دقة تمريرات وصلت الي 93% في البطولة و ب 3 تمريرات حاسمة

. pic.twitter.com/XZsaNW3nxf — Calcio Sky (@AYOUBSPORT1) July 13, 2021

وجاء تنظيم المسابقة في نسختها ال16 داخل المدن الأوروبية، احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقتها وهي مدن أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست.

ومدينة كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، بطرسبورغ، وكانت المباراة النصف النهائية والنهائية داخل ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

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