تحليل: ملك الأردن يعزز قبضته على الحكم بعد أزمة الفتنة .. لكن الضغوط الاقتصادية باقية

نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا عن التطورات الأخيرة في الأردن وقالت إن الملك عبدالله الثاني تحرك بسرعة لتعزيز قبضته على المملكة في الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ ظهور مؤامرة مزعومة لاستبداله بأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين ، تاركًا حكمه آمنًا في الوقت الحالي لكنه لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

يبدو أن الأزمة التي أشعلتها طموحات الأمير حمزة القيادية المزعومة قد وضعت في الفراش مع محكمة عسكرية هذا الأسبوع حكمت على رجلين متهمين بالتآمر معه (رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد)، والأمير نفسه “منبوذ” في القصر.

بعيدًا عن إجراءات المحاكمة ، سعى الملك عبد الله إلى إعادة تأكيد نفوذه على القبائل القوية التي تدعم حكمه والتي اتُهم الأمير حمزة بالتنافس وزيارة مناطقهم ورفع صورته على ولائهم.

يتحدث المسؤولون عن ملك يتأقلم الآن ويسهل، على عكس قلقه الواضح في الأسابيع الأولى من الأزمة، الذي وصفه الملك بأنه “الأكثر إيلامًا” لأنه جاء من داخل العائلة المالكة وخارجها.

يبدو أن المحاكمة مرت دون أي تداعيات دبلوماسية واضحة من المملكة العربية السعودية، حيث عمل المتهم الرئيسي، باسم عوض الله ، كمستشار كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بعد أن عمل سابقًا كأقرب مستشار للملك عبد الله لسنوات عديدة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين وافقوا على أن يسعى عوض الله للحصول على دعم أجنبي لطموحات الأمير حمزة، باستخدام علاقاته في السعودية وأماكن أخرى ، وأن حمزة سأل عوض الله عما إذا كانت الرياض ستساعده إذا حدث له شيء في الأردن.

لكن السلطات الأردنية لم تقترح قط دورًا سعوديًا في المؤامرة.

في غضون ذلك ، بدا دعم أهم حليف للأردن ، الولايات المتحدة ، ثابتًا ، بعد فترة غير مريحة خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذي كانت خطته للسلام في الشرق الأوسط تعتبر في عمان تهديدًا وجوديًا.

“لقد اتصلت للتو لأخبره أن لديه صديقًا في أمريكا”. قال الرئيس جو بايدن إنه أخبر الملك في مكالمة بتاريخ 7 أبريل / نيسان في ذروة الأزمة.

سيصبح الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل أول زعيم عربي يلتقي بايدن في البيت الأبيض.

قال فارس بريزات ، الوزير السابق ورئيس مركز أبحاث حلول الاستخبارات الاستراتيجية NAMA: “ربما لم يكن الملك أقوى مما هو عليه اليوم – دعم داخلي قوي للغاية ، ودعم خارجي قوي للغاية”.

واضاف: “الرسالة (من المحاكمة) هي التدخل في استقرار البلاد لا يمكن السكوت عليه.”

عائدات ملكية

قدمت المحاكمة لمحة نادرة عن الخصومات في الأسرة الهاشمية التي حكمت الأردن منذ أن أصبحت محمية بريطانية في عام 1921.

تماشياً مع رغبات والده الراحل الملك الحسين ، عين عبد الله حمزة ولياً للعهد عندما اعتلى العرش عام 1999. لكنه أقاله من المنصب عام 2004 وعين لاحقاً ابنه الأمير حسين في المنصب.

نجا حمزة من الإدانة بعد مبايعة الملك عبد الله. قال أشخاص مطلعون على الوضع لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، بعد أن وضع في البداية قيد الإقامة الجبرية ، أصبح الآن معزولًا في قصر مع أسرته ومُنع من أي دور عام.

وأصدرت المحكمة العسكرية أحكامها بحق عوض الله وشريف حسن زيد ، أحد أقرباء عبد الله، بعد سبع جلسات، قائلة إنهما سعيا لإثارة الفوضى والفتنة.

ودفع الرجلان، اللذان حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما ، ببراءتهما.

مع رفض طلبات الدفاع لاستدعاء الشهود ، كانت المحاكمة السريعة رسالة إلى معارضي الملك عبد الله بأنه لن يتسامح مع أي تهديد لحكمه ، كما يقول سياسيون.

ويقول منتقدون إن المحاكمة افتقرت إلى الإجراءات القانونية وتهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض الأميرة حمزة الذي يتهمه خصومه باستغلال مظالم القبائل لتحريضهم على الملك.

قال لميس أنضوني ، المحلل السياسي: “هذه محكمة ليس لديها الحد الأدنى من متطلبات العدالة … إنها محاكمة سياسية وإدانة لحمزة أمام الرأي العام”.

وقال محامي أمريكي عن عوض الله إن موكله تعرض للضرب والتعذيب النفسي ويخشى على حياته.

ونفت السلطات الأردنية ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب قضية عوض الله عن كثب وإنها تأخذ على محمل الجد أي مزاعم بارتكاب انتهاكات.

خبير اقتصادي من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأمريكية، يعتبر عوض الله شخصية مثيرة للانقسام. لطالما تعرض للسمعة من قبل النخبة الحاكمة التي تم تشكيلها من زعماء القبائل في البلاد بسبب تأثيره على الملك وإصلاحاته الخاصة بالسوق الحرة التي اعتبروها تهديدًا لامتيازاتهم.

القبائل و ملك الأردن

تهيمن القبائل الأردنية القوية على الجيش وقوات الأمن ، وقد تم تعويض ولائهم للهاشميين على مدى عقود بمزايا سخية من الدولة.

كثف الملك عبد الله انخراطه مع القبائل منذ اندلاع الأزمة. وكذلك الأمير حسين.

خلال زيارة لمدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي ، انتقد الأمير حسين (27 عاما) سوء الإدارة – وهي إحدى القضايا التي اشتكى منها الأمير حمزة علنا. تم فصل العديد من المسؤولين المحليين هذا الأسبوع.

وتسببت المشاكل الاقتصادية في الأردن ، بما في ذلك تقلص المساعدات من دول الخليج العربية ، في توتر نظام المحسوبية.

تضرر الاقتصاد بشكل خاص العام الماضي من إغلاق COVID-19 ، مع معدل بطالة قياسي بلغ 24٪.

يأمل الأردن أن تمدد واشنطن برنامج دعم سنوي بقيمة 1.5 مليار دولار بعد أن أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي ستساعد المملكة في الحصول على مزيد من التمويل.

ويسعى الملك إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية لكنه يواجه مقاومة من المؤسسة المحافظة.

وقال خالد رمضان ، سياسي ونائب سابق ، “التحديات التي تواجهنا من الجوع والفقر والبطالة وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة تعني أن تداعيات (قضية حمزة) ما زالت معنا”.