“الله يعين البلد” .. الحريري يصدم اللبنانيين بعد 20 دقيقة من اجتماعه مع عون

كشف سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، تفاصيل اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي استمر لمدة 20 دقيقة فقط مشيرا إلى أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة.

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة

وبعد أكثر من 7 أشهر من فراغ حكومي على خلفية أزمة سياسية ومالية واقتصادية حادة، قال الحريري إثر لقائه بعون، لصحافيين، إن الأخير طلب “تعديلات” على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه، الأربعاء، ونقل عنه قوله “لن نتمكن من أن نتوافق”.

وأضاف الحريري “لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة وليعين الله البلد”.

وفي بيان لمكتبه الإعلامي، قال الحريري: “التقيت الرئيس عون وأجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي. ومن ضمن الكلام، كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس، اعتبرها أنا جوهرية في التشكيلة.

وتابع:”كما تناقشنا بالأمور التي تتعلق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك.”

واشار إلى أن “الواضح أن الموقف لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس”.

ردة فعل الصحافة بعد اعتذار الرئيس #سعد_الحريري …. pic.twitter.com/x0cu90YIzi — Ahmad Hammoud أحمد حمّود 🇸🇦🇱🇧 (@ahmed_m_7ammoud) July 15, 2021

انفجار مرفأ بيروت

هذا وكلف الحَريري في أكتوبر تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة برئاسة حسان دياب بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس وتسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، ونتج عن إهمال في تخزين مواد متفجرة على الأرجح.

وحالت الخلافات السياسية الحادة التي أسقطت حكومة دياب وتمسك كل طرف بحصة ونفوذ، دون تشكيل الحكومة، على الرغم من ضغوط دولية ومن وساطة فرنسية فشلت في دفع الأطراف السياسية إلى التوافق على صيغة حكومية.

ومنذ أشهر، يتبادل الحَريري مع رئيس الجمهورية وحزبه السياسي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة يريدها الحريري من الاختصاصيين.

بينما يريد “التيار الوطني الحر” أن تكون ممثلة لميزان القوى السياسي، علما أن تيار عون لديه أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب.

اتهامات متبادلة بين عون والحريري

ويتهم الحريري عون وفريقه السياسي بالتمسك بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض في القرارات الحكومية، بينما يقول فريق عون إنه يريد فقط أن تعكس الحكومة حجم القوى السياسية الحقيقي.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة انهيار اقتصادي يعاني منه منذ أكثر من عام ونصف عام.

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وفرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، قد تسلّم من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً.

وقدم الحريري تشكيلة تضم 24 وزيرا، لإنهاء ما يقرب من 9 أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.