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التونسية أنس جابر تبيع مضربها بالمزاد العلني لصالح العمل الخيري

كتب وطن
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أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 26 عامًا، أنه تم بيع المضرب الخاص بها بعد عرضه في المزاد العلني بمبلغ وصل قيمته نحو35 ألف دينار أي ما يعادل 12.5 ألف دولار أمريكي.

أنس جابر وبيع المضرب

وخرجت اللاعبة أنس جابر في فيديو عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، أنها قامت ببيع مضرب أخر بقيمة 40 ألف دينار.

وبهذه المبالغ تم شراء معدات طبية تتمثل في وحدة إنعاش كاملة التجهيز و3 أسرة إنعاش و7 أجهزة أوكسجين وسيتم توزيها على عدة مستشفيات في دولة تونس.

وأردفت اللاعبة جابر، ” إنها ستقتني معدات طبية أخرى من مالها الخاص، ودعت الجميع لارتداء الكمامات والالتزام بالبروتوكول الصحي نظرًا لما تشهده بلادها من تفاقم للوضع الوبائي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أنس جابر والتصنيف العالمي

ونجحت النجمة التونسية أنس جابر، في القفز إلى المركز ال 23 عالميًا في أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها حسب تصنيف رابطة التنس العالمية للمحترفين.

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وجاء تقدم اللاعبة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة “ويمبلدون” من خلال وصولها إلى دور الربع النهائي من البطولة.

وداع بطولة ويمبلدون

وودعت اللاعبة التونسية أنس جابر منافسات بطولة “ويمبلدون” الدولية للتنس، أمام نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 4-6 و3-6 في مباراة قوية جمعت كلا البطلتين في دور الربع النهائي من البطولة.

لتخرج بذلك اللاعبة جابر من منافسات البطولة رغم تألقها وتحقيقها الإنجاز التاريخي في ثالث البطولات الأربع الكبرى في العاصمة البريطانية “لندن”.

أولمبياد طوكيو

وتستعد النجمة التونسية جابر للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث سيكون الظهور الثالث لها على التوالي في البطولات الأولمبية الكبرى.

بعد مشاركتها في لندن عام 2012 وبطولة ريو عام 2016م، وستكون الممثلة الوحيدة التونسية عن بلادها في بطولة طوكيو القادمة.

يذكر أن منافسات أولمبياد بطولة طوكيو ستنطلق في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الشهر الجاري، وحتى ال 8 من شهر أغسطس القادم في العاصمة اليابانية “طوكيو” وفق إجراءات وقائية مشددة من لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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