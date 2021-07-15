التونسية أنس جابر تبيع مضربها بالمزاد العلني لصالح العمل الخيري

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 26 عامًا، أنه تم بيع المضرب الخاص بها بعد عرضه في المزاد العلني بمبلغ وصل قيمته نحو35 ألف دينار أي ما يعادل 12.5 ألف دولار أمريكي.

أنس جابر وبيع المضرب

وخرجت اللاعبة أنس جابر في فيديو عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، أنها قامت ببيع مضرب أخر بقيمة 40 ألف دينار.

وبهذه المبالغ تم شراء معدات طبية تتمثل في وحدة إنعاش كاملة التجهيز و3 أسرة إنعاش و7 أجهزة أوكسجين وسيتم توزيها على عدة مستشفيات في دولة تونس.

بيع مضرب لاعبة التنس التونسية أنس جابر -أول امراة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس- بسعر 10 آلاف و500 يورو في مزاد خيري لدعم مكافحة فيروس كورونا في بلادها التي تسجل رقماً قياسياً من الإصابات pic.twitter.com/8zBBJbzrAo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 14, 2021

وأردفت اللاعبة جابر، ” إنها ستقتني معدات طبية أخرى من مالها الخاص، ودعت الجميع لارتداء الكمامات والالتزام بالبروتوكول الصحي نظرًا لما تشهده بلادها من تفاقم للوضع الوبائي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أنس جابر والتصنيف العالمي

ونجحت النجمة التونسية أنس جابر، في القفز إلى المركز ال 23 عالميًا في أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها حسب تصنيف رابطة التنس العالمية للمحترفين.

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وجاء تقدم اللاعبة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة “ويمبلدون” من خلال وصولها إلى دور الربع النهائي من البطولة.

وداع بطولة ويمبلدون

وودعت اللاعبة التونسية أنس جابر منافسات بطولة “ويمبلدون” الدولية للتنس، أمام نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 4-6 و3-6 في مباراة قوية جمعت كلا البطلتين في دور الربع النهائي من البطولة.

⚡️ في لفتة جميلة.. أنس جابر تعرض مضربها في ويمبلدون بمزاد وتخصص أمواله لدعم تونس في أزمة كوروناhttps://t.co/Na1lkjwpKF — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) July 12, 2021

لتخرج بذلك اللاعبة جابر من منافسات البطولة رغم تألقها وتحقيقها الإنجاز التاريخي في ثالث البطولات الأربع الكبرى في العاصمة البريطانية “لندن”.

وتستعد النجمة التونسية جابر للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث سيكون الظهور الثالث لها على التوالي في البطولات الأولمبية الكبرى.

بعد مشاركتها في لندن عام 2012 وبطولة ريو عام 2016م، وستكون الممثلة الوحيدة التونسية عن بلادها في بطولة طوكيو القادمة.

انتهاء عملية بيع مضرب انس جابر الذي لعبت به في دورة "وينبلدون" في المزاد العلني حيث تم شراءه بمبلغ 35 الف دينار تم توجيهها لمساعدة احد المستشفيات 👍🇹🇳 pic.twitter.com/flWZjMUAWa — wléd bléd (@wledbled2) July 14, 2021

يذكر أن منافسات أولمبياد بطولة طوكيو ستنطلق في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الشهر الجاري، وحتى ال 8 من شهر أغسطس القادم في العاصمة اليابانية “طوكيو” وفق إجراءات وقائية مشددة من لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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