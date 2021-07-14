مصطفى الآغا يثير جدلاً بعد نشر صورتين من زيارة السلطان هيثم الى السعودية!

أثارت تغريدة نشرها مصطفى الآغا عن سلطان عمان هيثم بن طارق خلال زيارته الأخيرة الى السعودية، جدلاً بين المتابعين.

ونشر مصطفى الآغا عبر حسابه في تويتر صورتين، الأولى للسلطان هيثم بن طارق وهو يوثّق زيارته الى مركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

وكانت الصورة الثانية التي نشرها مصطفى الآغا منسوبة للملاحظات التي دوّنها السلطان خلال الزيارة.

وعلّق مصطفى الآغا بقوله: “سلطان عمان مبهر في لغته وخطه ولاعجب فهو الذي كان مؤتمناً على ثقافة بلاده قبل أن يصبح قائدها”.

سلطان عمان مبهر في لغته وخطه ولاعجب فهو الذي كان مؤتمناً على ثقافة بلاده قبل أن يصبح قائدها #عمان pic.twitter.com/htktAFEdaZ — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) July 13, 2021

تباين اراء متابعي مصطفى الآغا

لكنّ آراء متابعي الإعلامي مصطفى الآغا، تباينت حول الصورتين، ورآى البعض أنّه لا علاقة للصورتين ببعض، فيما نشر آخرون ما قالوا إنّها الصورة الحقيقية لما كتبه السلطان هيثم خلال زيارته لمركز نيوم للإثراء المعرفي.

يعني تبي تقنعنا أن هذا خط يده مستحيل حتى لو كان خطه أجمل من كذا مستحيل يكتب كذا هذه الزخارف والتشاكيل تحتاج تأنيًا ووقتا . — حسّـان (@mo7sn_m) July 13, 2021

هذه الصورة الأولى التي ظهر السلطان يوقع الصورة الثانية هذه اتوقع سابقا pic.twitter.com/ZbClpPGzka — ســلطــٰان السعيدي🇴🇲🇵🇸 (@_SultanAlsaidi) July 13, 2021

مافي شك في ثقافة ووعي جلالة السلطان هيثم حفظة الله

ولكن الخط المرفق أستاذ مصطفى في تصوري أنه مكتوب سلفاً لاسيما وأن الخط مستخدم فيه الحركات ونوع الخط يحتاج لوقت أطول

وبالتالي يمكن أن يكون هناك من خط السجل وتفضل جلالته بالتوقيع — نايف المالكي 🇸🇦 (@Naifalmalki222) July 13, 2021

هذه سجيّة معهودة في كافة سلاطين عُمان 1 خط السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل

2 خط السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

3 خط السلطان هيثم بن طارق بن تيمور pic.twitter.com/Ku5Ra4waQv — إبراهيم زهـران (@i__brahimZ) July 13, 2021

عفوا ولكن مرفق الصورة الصحيحة pic.twitter.com/wV3zp6yJP1 — Abdulla (@AJulfar) July 13, 2021

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صحب السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما اطلع السلطان خلال جولته بالمعرض، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.حسبما نشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس

ويوم الأحد الموافق 11/يوليو – تموز/2021، وصل السلطان هيثم بن طارق الى السعودية في أول رحلة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة في يناير/كانون الثاني 2020 خلفا لقابوس بن سعيد.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الضيف في مطار خليج نيوم، حيث جرت مراسم استقبال رسمية ترحيبا بقدومه.

وأعلن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وسلطان عُمان هيثم بن طارق عن إنشاء مجلس للتنسيق السعودي العماني في كافة المجالات، بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

العلاقات الثنائية بعد زيارة السلطان هيثم بن طارق

ويرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.

ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطياتها النفطية الهائلة.

ونقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.

وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد، لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.

ويمكن أن تصبح العلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية حاسمة حيث يواجه السلطان هيثم، ديونًا مستحقة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتصنيف ائتماني “غير مرغوب فيه” وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أدى تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الخليجية.

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وكثفت السلطنة، التي تشترك في حدودها مع اليمن، الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف إطلاق النار بين مقاتلي الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الجماعة منذ أكثر من ست سنوات.

وتركزت المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.