كم كلفت المجلة الإسبانية من المال لفضح رئيس ريال مدريد “بيريز” ؟!

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، قد كلفت المجلة التي انفردت بها حوالي 6 ملايين يورو من أجل حصرية تلك التسريبات الخطيرة التي وضعت رئيس النادي في فضيحة مدوية.

رئيس ريال مدريد والتسريبات

وقال رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في بيان رسمي عقب نشر تلك التسريبات الصوتية التي نشرتها مجلة “El Confidencial” الإسبانية، بأنه سيتحرك قضائيًا ضد تلك المجلة التي قامت بنشر تلك التسريبات الصوتية،

بيان من رئيس نادي ريال مدريد. #ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 13, 2021

إلى جانب تكليف محاموه برفع قضايا للحصول على تعويضات كبيرة بعد تلك الفضيحة.

ومن جانبه أكد أستاذ القانون الجنائي “إميليو كورتيس”، بأن تسجيل محادثة لا يشكل جريمة إذا تم ارتكابها من قبل شخص مشارك في المحادثة المذكورة، حتى لو تم ذلك دون موافقة الطرف الأخر على ذلك.

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وأكد القانوني كورتيس، بأن تلك التسريبات الصوتية التي نشرتها مجلة “El Confidencial” الإسبانية، لا تعد جريمة يعاقب عليها القانون إذا كان ذلك في المصلحة العامة.

والتسجيلات هب عبارة عن أراء رئيس ريال مدريد بيريز حول راؤول أو إيكر كاسياس أو كريستيانو رونالدو أو المدرب جوزيه مورينيو.

بيريز والانتقادات

وجاء في التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الريال “بيريز” ينتقد رونالدو، قائلاً: ” شخص مجنون، أحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيًا ولكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، وما فعله مؤخرًا وراءه العالم كله، ولا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق”.

وأردف بيريز في تسريبه الصوتي قائلاً: “مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال”.

فلورنتينو بيريز بمقطع صوتي مسرب ( عام 2012 ) عن كريستيانو رونالدو : رجل أحمق و مريض. تعتقد أن هذا الرجل طبيعي ، لكنه ليس كذلك . وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها !! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/nUJEi71r6B — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 14, 2021

وأضاف، “هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات”.

وقد سبق للمجلة الإسبانية نشر تسريب صوتي أخر يوم الثلاثاء الماضي، لرئيس ريال مدريد يعود إلى عام 2006م.

فلورنتينو بيريز في مقطع مُسرب عام 2012 : كوينتراو شخص معتوه ولا يملك عقل ويقود بدون رخصة قيادة. pic.twitter.com/zP8sCYShTK — Insider Real (@RMCFarab) July 14, 2021

عقب ولايته الأولى كرئيس للفريق الملكي والتي انتهت بالاستقالة في شهر فبراير من ذلك العام، ينتقد فيه بطريقة مهينة لأسطورتي ريال مدريد إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.

واستكمل بيريز في انتقاد اللاعبين البرتغاليين، ” لاعب الظهير الأيسر السابق فابيو كوينتراو، شخص لا نفع منه داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي”.

بيريز وصف المدرب مورينيو

وتابع، ” المدرب مورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، ويعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض حقير”.

وأنهى بيريز التسريبات الصوتية المنسوبة له، قائلاً: ” لقد أنفقنا 30 مليون يورو، ولم نستفد منها، لقد قام مورينيو بتلك الصفقة مع مينديز، كذلكفي صفقة كارفاليو.

صحيفة El Confidential تنشر تسريبات صوتية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال فيها:

– كريستيانو رونالدو مجنون، أحمق ورجل مريض، قد تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها. – جوزيه مورينيو كذلك غير طبيعي، إنه أحمق pic.twitter.com/Wg5C8AcDpv — E P L W O R L D (@EPLworld) July 14, 2021

ولقد حصل خورخي على أموال من مالك نادي تشيلسي “رومان أبراموفيتش” في تلك الصفقة والأموال تنقل إلى سويسرا علينا أن نعرف بعض المعلومات عن الحساب في سويسرا”.

ومن الجدير بالذكر، فإن تلك التسريبات التي نشرتها المجلة الإسبانية والمنسوبة لرئيس ريال مدريد “بيريز” تعود إلى عامين 2006م وكذلك عام 2012م.

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