شاهدوا تصرف محمد رمضان الغريب على المسرح في دبي خوفاً من السقوط مرة أخرى!

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بتصرفه أثناء تكريمه بأحد الفعاليات في الإمارات، بسبب خوفه من تكرار حادثة سقوطه مرة أخرى على المسرح.

محمد رمضان: (لا أثق بأي حذاء)

وأثناء تكريمه من مهرجان EMI Gala، خلع رمضان حذاءه قبل أن يسير على المسرح وحمله في يده، وبمجرد وصوله للمذيعين، قام بوضعه على الأرض واستلم جائزة التكريم دون حذاء.

وشارك محمد رمضان الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(انستجرام)، وأرفقه بتعليق ساخر جاء نصه: (من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة).

تصرف (بلدي)!

وأثار تصرف رمضان جدلاً بين الجمهور، فمنهم من اعتبره عفوياً ومضحكاً، وآخرون رأوا أنه يسيء للمذيعة التي صافحها بنفس اليد التي يحمل بها الحذاء.

وجاء في التعليقات: (لعلمك المذيعة شمت ايدها ، خافت ريحة الجرابات تعلم بعدما سلمت عليها ).

وعلقت أخرى: (ايش الحركات البلدي دي يا رمضان).

وهاجمه آخر مؤكداً أن تصرفه غير لبق، وكتب: (مش من اللباقة انك تسلم على حد بايدك اللي كنت شايل بيها جزمتك كنت حطيتها على جنب من الاول).

سقوط مدوي في مهرجان (الضيافة الدولي)

وكان محمد رمضان قد تعرض لموقف مُحرج أثناء تواجده في مهرجان (الضيافة الدولي) في الإمارات في نوفمبر الماضي، جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول حينها وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

ودشن الناشطون آنذاك هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى، ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له خاصة أنه مغرور بحسب تعبيرهم.

وبعد انتشار الفيديو، حاول رمضان (لملمة) ماء وجهه بإعادة نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: (ثقة في الله… مايوقع إلا الشاطر).

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محمد رمضان في منزل رغد صدام حسين

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان مؤخراً الجدل إثر تلبيته دعوة حرير حسين كامل حفيدة صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، خلال تواجده في الإمارات.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على (انستجرام) صوراً تجمعه بحرير حسين كامل وتُظهر أجواء هذه الزيارة في منزل رغد ابنة صدام حسين، موجهاً لهم الشكر على هذه الاستضافة.

وعلق: (يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين).

وعلى إثر الهجوم الذي تعرض له محمد رمضان، قام بحذف الصور واكتفى بإبقاء منشور حرير حسين كامل الذي أشارت له فيه، عبر خاصية (الستوري) فقط.

حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين، تستضيف الفنان المصري محمد رمضان وتقول عنه "نورت يا بطل وخليك ثابت"…!! pic.twitter.com/spBB0L5e4Z — AN عراق (@aniraq2) July 7, 2021

حرير حسين عن رمضان: (نمبر ون)

من جهتها نشرت حرير حسين كامل نفس الصورة مع محمد رمضان ووصفته بـ(نمبر وان).

وعلقت حرير على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الموثق على (إنستجرام) بالقول: (نورت يا بطل وخليك ثابت).

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كما نشر رمضان قبلها بأسابيع صورا ومقاطع مصورة، أثارت جدلا واسعا حيث أظهرته داخل قصر شيخة من السرة الحاكمة في دبي.

ووفق ما نشره رمضان عبر حسابه بانستغرام، فقد ظهر داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم.

وقال رمضان إنه تم توجيه دعوة شخصية له من الشيخة فاطمة في قصرها.

ونشر فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

وعلق رمضان بقوله: (شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة، ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك).

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وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته وقد خلع ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

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إغلاق (ناموس دبي) بسبب محمد رمضان

وتسببت محمد رمضان في بداية الشهر الجاري، بإغلاق أحد أكبر وأشهر المطاعم في دبي بأمر من السلطات الإماراتية.

وجاء إغلاق مطعم (ناموس دبي) على خلفية تجمع الجمهور حول محمد رمضان، ما جعل السلطات تقرر إغلاقه لمدة خمسة أيام.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، يوثق خلاله تجمهر المتواجدين حوله لتصويره، وبدأ بالغناء والرقص معهم.

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واعتذر الفنان المصري عما حدث قائلاً: (أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس ايام بسبب تجمعهم حولي ).