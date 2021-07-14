حملة الكترونية لإقالة محافظ الناصرية في العراق بعد حريق مستشفى الحسين

أثارت حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار العراقية، ضجة واسعة في الشارع العراقي، الامر الذي دفع العراقيين لإطلاق حملة الكترونية واسعة للمطالبة بإقالة محافظ الناصرية أحمد الخفاجي، بعد إعلان وزارة الصحة العراقية حصيلة الضحايا.

وأعلنت الصحة وفاة 39 شخصاً قالت أنهم معلومي الهوية، إضافة إلى 21 مجهول الهوية.

وفي تفاصيل أكثر قالت وزارة الصحة العراقية “بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية”.

وأضافت: “يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة”.

إقالة محافظ الناصرية

وأطلق ناشطون عراقيون حملة الكترونية على منصات التواصل الاجتماعي حملت وسم إقالة محافظ الناصرية مطلبنا، وحملوا السلطات هناك المسؤولية الكاملة على حادثة مستشفى الحسين.

وتداول النشطاء مقطع فيديو لمحافظ الناصرية أحمد الخفاجي وهو يعترف بإنشاء المراكز بمواصفات سيئة وبدون لأي شروط للصحة.

وقال الخفاجي، وفق الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أنا كمحافظ وجهت الدفاع المدني لإجراء كشف على جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتعمل دائرة الدفاع المدني على تأهيل وحدات انذار الحرائق”.

هاهو محافظ تشرين يعترف بانشاء المراكز بمواصفات سيئه وبدون اي شروط للصحه #اقاله_محافظ_الناصريه_مطلبنا pic.twitter.com/NAfMLysyM0 — أحمد الاحمدي (@safoo_saif) July 14, 2021

وفي السياق، قال سيد الميالي: “يكلك اليوم جايه لجنه تحقيق بحادثه المستشفئ إلى حتركت بيها العقود مارين ع طابق الأول نضيف الثاني نضيف الخامس نضيف”.

وأضاف: “نازلين للرابع بل مصعد جهه سياسيه مانعتهم مفترين من طابق الثالث يردون يصعدون للرابع مقفول لاكي محد يخليهم يصعدون ع جهه العقود اصلاح مو”.

#اقاله_محافظ_الناصريه_مطلبنا

يكلك اليوم جايه لجنه تحقيق بحادثه المستشفئ إلى حتركت بيها العقود مارين ع طابق الأول نضيف الثاني نضيف الخامس نضيف. نازلين للرابع بل مصعد جهه سياسيه مانعتهم مفترين من طابق الثالث يردون يصعدون للرابع مقفول لاكي محد يخليهم يصعدون ع جهه العقود 🙃 اصلاح مو — سيد مصطفى الميالي (@ALMAIALE313) July 14, 2021

وعلق آخر: ” الفساد لا يعدو ولا يحصى في وزارات الصحة التابعة لتيار مقتدى. بات المواطن يستجدي الرحمة من الجلادين في ضل الفساد الحاصل”.

الفساد لايعدو ولا يحصى في وزارات الصحة التابعة لتيار مقتدى. بات المواطن يستجدي الرحمة من الجلادين في ضل الفساد الحاصل . #اقاله_محافظ_الناصريه_مطلبنا pic.twitter.com/yB4uNwrP8t — abdullah fattah5 (@Fattah5Abdullah) July 14, 2021

وقال علي يوسف: “شعبنا المظلوم بحاجة الى الاصلاح في كل مؤسسات الدولة التي نخرها فساد المتصدين للعمل السياسي”.

شعبنا المظلوم بحاجة الى الاصلاح في كل مؤسسات الدولة التي نخرها فساد المتصدين للعمل السياسي ..

..#اقالة_محافظ_الناصرية_مطلبنا — علي يوسف (@pAxOm1qsd9CD78D) July 14, 2021

وأضاف آخر: ” وها هي محافظة (العمارة) التي تحتوي على غالبية صدرية في مقدمة المحافظات العمرانية على الرغم من عرقلة اعمارها من قبل باقي الاحزاب المفسدة”.

وها هي محافظة (العمارة) التي تحتوي على غالبية صدرية في مقدمة المحافظات العمرانية على الرغم من عرقلة اعمارها من قبل باقي الاحزاب الـȯـ౹سـڊö..

عنه

صالح محمد العراقي#اقالة_محافظ_الناصرية_مطلبنا — hamoudi (@hamoudi94913538) July 14, 2021

هذا وقال أبو علي الغرباوي: “حجم المؤامرة الكبيرة التي أعدتها مطابخ الغرب سلفاً وأدواته الخبيثة عبر مر القرون وخوض حروبه الدينية والعقائدية والسياسية والاقتصادية”.

وأضاف: “تفكروا وفكروا وحكموا العقل بعيدا عن الانفعالات الحزبية”.

#اقالة_محافظ_الناصرية_مطلبنا

..

حجم المؤامرة الكبيرة التي أعدتها مطابخ الغرب سلفاً وأدواته الخبيثة عبر مر القرون وخوض حروبه الدينية والعقائدية والسياسية والاقتصادية.. تفكروا وفكروا وحكموا العقل بعيدا عن الانفعالات الحزبية.. — أبو علي أكبر الغرباوي (@Aboaliakber) July 14, 2021

التيار الصدري

وفي سياق ذي صلة، طالب مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إقالة المحافظ أحمد الخفاجي بعد فاجعة حريق مركز عزل مصابي كورونا أمس.

وقال صالح محمد العراقي، إنه “كخطوة أولى لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية”.

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وأضاف: “ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها ثم العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات”.

مستشفى الحسين

وقتل ما يزيد عن 50 عراقياً، وأصيب نحو 22 آخرين في حريق اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار، الامر الذي أشعل موجة غضب واسعة ضد الحكومة العراقية دفع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى احتجاز كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الكاظمي في وقت متأخر من فجر الثلاثاء “لمعرفة أسباب” الحريق، وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، وفقا للبيان الذي اصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأعلن الكاظمي الحداد الرسمي على ضحايا الحادث.

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوب العراق مساء الاثنين.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة لوكالة فرانس برس إن “السبب الرئيسي وراء الحريق… كان انفجار خزانات الاوكسجين”.

حريق مستشفى الحسين يشعل موجة غضب واسعة

واندلعت مظاهرات غضب في العراق، قادها ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار، ليل الاثنين الثلاثاء.

وجاءت المظاهرات، احتجاجاً على الحادثة التي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وعشرات الإصابات، في حين أعلنت الحكومة العراقية اجتماعا لبحث ملابسات الحادث.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحملوها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها المحافظة.

وكانت مديرية صحة ذي قار أعلنت وفاة “أكثر من 41 شخصاً وإصابة العشرات بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا”.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم المديرية، عمار الزاملي، لافتاً إلى أن “حريق مستشفى الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأكسجين”.

وكانت خلية الإعلام الأمني نقلت عن وزارة الداخلية قولها إن الحريق “اندلع داخل 20 كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار”.

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