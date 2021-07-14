تعرف على الشخص الذي كان يسير وسط ابن سلمان والسلطان هيثم بن طارق في نيوم ولفت الأنظار

كان لافتا ظهور شخصية سعودية تتجول رفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، داخل مركز الإثراء المعرفي بمدينة نيوم الجديدة.

هذا الشخص بين ولي العهد محمد بن سلمان وسلطان عمان هو الرئيس التنفيذي لمشروع #نيوم نظمي ال نصر سعودي مذهبه شيعي ، فالسعودية لا تفرق بين مواطنيها ابداً عكس ماتفعله ايران بالمنطقة. نسخة إلى:

( العراقيين واللبنانيين ) اللي يقتلون بعض لأجل ايران ومصدقين اسطوانتها أن السعودية طائفية. pic.twitter.com/RvyqzcxTV8 — كولومبوس (@Columbuos) July 14, 2021

والشخص الذي توسط ابن سلمان والسلطان هيثم، هو نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم.

نظمي النصر، ابن سيهات – القطيف.

إحدى الكفاءات الوطنية المميزة.

الصورة تتحدث pic.twitter.com/lVIXAGoqcS — مشروع القطيف الجيني (@AlqatifDNA) July 12, 2021

وكذلك فإن نظمي النصر هو أيضا عضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، وعضو مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

الأستاذ/ نظمي النصر

نال ثقة القيادة الرشيدة ..

وواصل نجاحاته المتواصلة من العملاقة #أرامكو إلى حلم المستقبل #نيوم .

مع #سلطان_عمان اليوم في نيوم .

بمثل هؤلاء نفخر ونفاخر pic.twitter.com/mLdvfrF2ZB — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) July 11, 2021

من هو نظمي النصر الذي توسط محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق

ويشار إلى أن نظمي النصر من مواليد القطيف، وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية عام 1978م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية.

وتم تعيينه في 3 يوليو 2018 كمدير تنفيذي لمشروع مدينة نيوم؛ حيث كان مسؤولًا عن تطوير الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية.

نيوم حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030

وسبق أن صرح نظمي النصر في أبريل الماضي، بأن “نيوم” ليست فقط مشروعاً عالمياً يعمل بتسارع كبير لتجاوز كل التحديات التي يعيشها العالم على مختلف المستويات، في سبيل تقديم حلول للحياة والاقتصاد والتطور، بل إنه يحمل مسؤولية كبيرة في رسم ملامح المستقبل على مستوى العالم، والإسهام في تحقيق تقدم البشرية.

المدير التنفيذي لمشروع نيوم

السيد / نظمي النصر من الشخصيات الراقيه والعبقريه في مملكتنا الغاليه فخورين فيك 🇸🇦💚 pic.twitter.com/yR82aJCnn4 — بدر رافع (@Bader_raf3) July 11, 2021

وكذلك تجسيد الحاضرة التي تنبض بالحياة والنمو والطموح منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إطلاق المشروع.

وأضاف المهندس النصر في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” وقتها: “نحن فخورون للغاية بأن تكون نيوم حجر الزاوية في رؤية 2030.”

موضحاً “أن تقدمنا الفعلي وإنجازاتنا في نيوم تعكسها شواهد كثيرة وواقعية، حيث أصبحت نيوم اليوم واقعاً ملموساً بعدما كانت فكرة وتصوراً للمستقبل.”

وتابع أنه ليس أدل على ذلك “من إطلاقنا لمشروع (ذا لاين) الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية صديقة البيئة، الخالية من الانبعاثات الكربونية، والمدينة النموذج لما تتطلع إليه البشرية في الحفاظ على كوكب الأرض والتي تتسق مع معطيات جودة الحياة وتفعيل الطاقة النظيفة التي ستكون هي المشغلة لجميع المرافق في نيوم بنسبة 100 في المائة”.

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وتابع «أيضاً ستبنى جميع الأعمال بشكل متسق ومتصل من خلال إطار رقمي يشمل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، كما أن مشروع (ذا لاين) سيشكل أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. كما سيسهم في إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» في تصريحاته وقتها قائلاً: “إننا نعمل بشكل مستمر في نيوم للقيام بدورنا الكبير والمهم للإسهام في تحقيق رؤية 2030 من خلال مشروع نيوم الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وتنميته، وتوفير الوظائف، وتمكين شبابنا لاغتنام فرص واعدة تنمي مهاراتهم ليكونوا قادة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي..”

واستطرد:” ونحن في نيوم إذ نسعى للمساهمة في تحقيق الرؤية فإننا جزءٌ لا يتجزأ من النمو المتسارع والتكاتف الحقيقي بين المشاريع والمبادرات التي تشهدها مملكتنا الغالية.”

وزاد المهندس النصر “نيوم من خلال هويتها العالمية وعمقها الوطني تعزز المعنى الحقيقي للتطور الذي لا يتوقف، حيث تتطلع لإسعاد البشرية من خلال الانسجام مع بيئتها الإنسانية والاقتصادية والعلمية والمعرفية والتقنية، وكل ذلك في ظل حلول للاستدامة على كافة المستويات، حيث نعمل في نيوم بكل إصرار لصناعة مدن المستقبل بما يخدم الإنسان والبشرية جمعاء.”

وقال:”وكلنا حرص على أن تكون نيوم كمشروع عالمي ذات ريادة في خلق البيئات الحضرية الأكثر تقدماً ومناسبة للعيش. كما أن جميع القطاعات العاملة في نيوم اليوم تعمل جنباً إلى جنب ضمن استراتيجيات عصرية ووفق إطار تنظيمي دقيق لمواصلة العمل في هذا المشروع العالمي المهم الذي جعل من الإنسان محوراً أساسياً، في سبيل منح العالم المستقبل الذي يتمناه، والمستقبل الذي يستحقه، والمستقبل الذي يطمح إليه.”

وأجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، زيارة رسمية قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه كحاكم للبلاد.

ووصفت هذه الزيارة بالتاريخية كالتي أجراها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، للمملكة أيضا في بداية حكمه بأوائل السبعينيات.

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