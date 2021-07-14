تسريبات صوتية تضع رئيس ريال مدريد “بيريز” في فضيحة مدوية

نشرت مجلة إسبانية تسريبات صوتية عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” 73 عامًا، ينتقد فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله “خورخي مينديز” ومواطنه المدرب جوزيه مورينيو.

بيريز وتفاصيل التسريبات الصوتية

وقالت مجلة “El Confidencial” الإسبانية، التي نشرت تلك التسريبات الصوتية التي تعود إلى عام 2012م والمنسوبة إلى رئيس ريال مدريد “بيريز”، ينتقد فيها الدون رونالدو ووكيل أعماله “مينديز”، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي في وقتها جوزيه مورينيو.

فلورينتينو بيريز (2006): ديل بوسكي لا يعرف كيف يُدرب، ولا يعرف كيف يوجه اللاعبين ولا يعرف شيئًا عن التكتيكات ولا يعرف شيئًا عن اللياقة البدنية، هو لا يعرف أي شيء، إنه أحمق. pic.twitter.com/782aurSTIe — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 14, 2021

وجاء في التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الريال “بيريز” ينتقد رونالدو، قائلاً: ” شخص مجنون، أحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيًا ولكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، وما فعله مؤخرًا وراءه العالم كله، ولا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق”.

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وأردف بيريز قائلاً: ” مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال”.

صحيفة El Confidential تنشر تسريبات صوتية لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال فيها:

– كريستيانو رونالدو مجنون، أحمق ورجل مريض، قد تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها. – جوزيه مورينيو كذلك غير طبيعي، إنه أحمق pic.twitter.com/Wg5C8AcDpv — E P L W O R L D (@EPLworld) July 14, 2021

وأضاف، ” هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات”.

بيريز وانتقاد كاسياس وراؤول

وقد سبق للمجلة الإسبانية نشر تسريب صوتي أخر يوم الثلاثاء الماضي، لرئيس ريال مدريد يعود إلى عام 2006م، عقب ولايته الأولى كرئيس للفريق الملكي والتي انتهت بالاستقالة في شهر فبراير من ذلك العام، ينتقد فيه بطريقة مهينة لأسطورتي ريال مدريد إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.

واستكمل بيريز في التسريبات المنسوبة له في انتقاد اللاعبين البرتغاليين، ” لاعب الظهير الأيسر السابق فابيو كوينتراو، شخص لا نفع منه داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي”.

فلورنتينو بيريز بمقطع صوتي مسرب ( عام 2012 ) عن كريستيانو رونالدو : رجل أحمق و مريض. تعتقد أن هذا الرجل طبيعي ، لكنه ليس كذلك . وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها !! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/nUJEi71r6B — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) July 14, 2021

وتابع، ” المدرب مورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، ويعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض حقير”.

وأنهى بيريز التسريبات الصوتية المنسوبة له، قائلاً: ” لقد أنفقنا 30 مليون يورو، ولم نستفد منها، لقد قام مورينيو بتلك الصفقة مع مينديز، كذلكفي صفقة كارفاليو، ولقد حصل خورخي على أموال من مالك نادي تشيلسي “رومان أبراموفيتش” في تلك الصفقة والأموال تنقل إلى سويسرا علينا أن نعرف بعض المعلومات عن الحساب في سويسرا”.

بيان ريال مدريد

وفي ذات السياق، نشر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عقب التسريبات المنسوبة إلى رئيس ريال مدريد “بيريز”، جاء فيه: ” التصريحات المسربة سجلت بالسر، معتبرًا أن توقيت نشرها في هذه الفترة يعود لدوره في إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي أجهض بعد 48 ساعة من انطلاقه”.

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يهين اساطير النادي راؤول كاسياس بعد اتهامهم بتسريب بتسجيلات صوتية فلورنتينو بيريز انت حثالة البشر 😡 pic.twitter.com/MRCMKGRwrN — تغطية اخبار كل ما يتعلق بشان الاسرائيلي 🟠 (@usanews2004) July 14, 2021

وأضاف البيان، ” أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ما تزال متمسكة بالمشروع خلافًا للأندية التسعة الأخرى التي انسحبت منه”.

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