بدرية أحمد تنصح إلهام الفضالة بفعل هذا الأمر يومياً في غرفة النوم بعد زواجها من شهاب جوهر!

هاجمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة زواجها من مواطنها الممثل شهاب جوهر.

بدرية أحمد تنصح إلهام الفضالة

وظهرت بدرية أحمد بفيديو عبر (سناب شات)، موجهةً رسالة غريبة لإلهام الفضالة قالت فيها: (كل يوم لازم تبخرين غرفة النوم)، ملمحةً إلى أن شهاب يُخرج الكثير من الغازات.

وتابعت بدرية أحمد: (يلا افرحي فيه لأنه إنتي خبيثة وهو خبيث، افرحوا ببعض، أما رجال يطلعك من الوحل تسبين فيه).

ثم وجهت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد رسالتها لشهاب متسائلة: (خلصت تخرج غازات ولا بعدك تخرجها في الغرفة؟).

بدرية احمد لـ إلهام الفضالة: "بخري غرفة النوم كل يوم لأن …." pic.twitter.com/ZBgzdVuzSL — غولدن دوز (@GoldenDose) July 15, 2021

هل تزوج شهاب جوهر من بدرية أحمد سراً؟

وأثار حديث بدرية أحمد صدمة وسط الناشطين، ورجحوا أن تكون قد ارتبطت سابقاً بالسر بشهاب جوهر، مستدلين بذلك بهجومها غير المبرر عليهما، وادعائها بمعرفة بعض الأمور الخاصة بالممثل الكويتي.

مي العيدان وإلهام الفضالة

وكانت مي العيدان قد أعلنت تفاصيل زواج الهام الفضالة قبلها، مما دعا الأخيرة للرد وتأكيد خبر طلاقها وزوجها الجديد عبر سناب شات وانستقرام.

وتزوج شهاب جوهر من إلهام الفضالة بعد طلاقها من زوجها السابق المخرج خليل التميمي، والذي وصفت حياتها معه بانها كانت سيئة إلى حد كبير وأنها تخلصت منها.

كما وجهت له رسالة مفادها عدم الرجولة بشكل غير مباشر، عندما وصفت زوجها الجديد شهاب جوهر بأنه رجل وتحتها الكلمة خط.

كما أكدت الفضالة أن لديها فيديوهات تثبت عدم رجولة زوجها السابق، ولكن الأفضل السكوت وعدم الحديث عنها.

كم مرة تزوجت الهام الفضالة؟

وفقا للمعلومات المنشورة في عدد من الصحف والمواقع فإن الفنانة إلهام الفضالة قد تزوجت 3 زيجات بما فيها زواجها الأخير.

تزوجت الهام الفضالة للمرة الأولى، في عمر مبكر وهي في السادسة عشرة، وأنجبت ابنتها منى في المملكة السعودية وتطلقت ثم عادت للكويت.

عادت الهام الفضالة للكويت ثم تزوجت مرة اخرى من المخرج الشهير خليل التميمي، التي وصفت زواجها به بانه لم يكن رجلا معها، وعاشت معه أيام سيئة.

وقالت الهام الفضالة عن زواجها الأخير من شهاب جوهر أن عقد القران كان قد تم في شهر يونيو الماضي، وتم إخفاء الأمر بسبب أنها كانت تريد مفاجأة الجمهور ولكن العيدان أفسدت الأمر.

الفضالة نشرت بالأمس صورة تجمعها وجوهر من كواليس مسلسلهما الأخير أمينة حاف، تظهر فيها بفستان الزفاف، وعلقت عليها بتعليق مقتضب جاء فيه: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر).

وأغلقت الهام الفضالة التعليقات بعد الهجوم الذي تعرضت لأن مي العيدان أكدت ان الهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت في حب شهاب. وكذلك الأمر مع جوهر الذي طلقت زوجته حتى يتزوج من الفضالة.

حول شهاب جوهر

أما شهاب جوهر فهو ممثل يجمل الجنسية الكويتية، و من مواليد الكويت يوم 30 ديسمبر 1977 م، كما يبلغ عمره 44 سنة.

واسمه الكامل هو شهاب عبد الله أحمد جوهر، متزوج ولديه أربعة أولاد، وهو ابن عم الممثل والمخرج والكاتب المميز أحمد جوهر مالك مؤسسة الابرق للإنتاج.

بدأ جوهر مسيرته الفنية منذ عام 1997، وحقق شهاب النجاح بعد مشاركته في مسلسل مر السنين، وهو العمل المميز الأول له على شاشة التلفاز.

كما كانت آخر أعماله الفنية مسلسل “نبضة مؤقتة” في عام 2021، ولدى شهاب بعض الأسرار، حيث قال إن الشارب الكبير، هو رمز للقوة والرجولة، كمان أكد أن والده كان يملك شارب ضخم وعريض.

شهاب جوهر يؤمن بالحسد، وإنه حتى هذا اليوم يقابل شخصية حسودة، و كل ما يراه يتشاجر مع زوجته ولا يستطيع أن يتخلص منه.

وسبق أن أعرب شهاب عن حزنه الشديد على إثر أن المنتجين قد استقصوه من الأعمال الفنية الكويتية كما عانى مدة من توقف العمل والشللية.

من هي زينب الموسوي؟

ويشار إلى أن زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى هي زينب الموسوي، وهي شخصية لازالت غير معروفة، حيث أخفاها زوجها عن الوسط الفني ولم يرغب بالكشف عن عملها وجنسيتها.

ولديه منها أربعة أولاد وهم نرجس ولؤلؤة وآية وفاضل، هذا وقد نصحته والدته بالزواج عندما كان بعمر صغير، بعد رفضه فكرة الزواج، وكانت زينب من اختيار والدته.

وتحدث شهاب عنها وقال بأنها إمرأة واعية متفهمة، وهو يحترمها، هذا وقد تحدث شهاب عن موقف لها يدل على وعيها وتفهمها، حيث جاءت سيدة أثناء وجوده مع زوجته في مكان عام، وقامت بتقبيل خده أمامها.

ولكن زوجته تفهمت الأمر، ويذكر أن شهاب طلق زوجته زينب وتزوج من النجمة إلهام فضالة، بعد صداقة جاءت أثناء تعاونهم في العمل الخليجي أمينة حاف.