هيا الشعيبي تهاجم الهام الفضالة بعد سرقة الأخيرة لشهاب جوهر من زوجته

تصدر اسم الفنانة إلهام الفضالة محركات البحث بعد انتشار خبر زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر، الخبر الذي انتشر منذ ساعات وأعاد الممثلة هيا الشعيبي إلى الواجهة بعد أن شاركت فيديو قبل تسريب خبر زواج إلهام الفضالة، وهاجمتها فيه بشدة عبر التلميح.

View this post on Instagram A post shared by البوابة (@albawabame)

وقالت هيا الشعيبي في الفيديو الذي بثته على حسابها بانستغرام ورصدته (وطن): “بعض الناس طلعوا عقرب رمل، ياما تحت السواهي دواهي، يبنون انهم هاديين و رزينين لكنهم عكس ذلك، احنا لسان بس قلب أبيض ما نكذب ونمثل على الناس”!

View this post on Instagram A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)

ما قصة الهام الفضالة وهيا الشعيبي

وأضافت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو الذي أثار الجدل حول علاقتها بإلهام الفضالة: “شو السالفة، كل ما نزلنا شي ياخدوه عليهم، إذا أنتو حاسين إنه عليكم خلاص.. وما حدا بيحس بكدة إلا إذا صدق مسويه، الله يخليلي بيتي وعيالي وراجلي، ولا يحرمني منهم وأهلي ، ورابعي اللي يحبوني، ربي يحافظهم ويخليهم لي.. هنمثل وايد على بعض إن إحنا اللي كلمتنا مهمة، وإن إحنا ما بننشغل بحد بس من ورا التليفون”.

هيا الشعيبي تهدد

كما هددت هيا الشعيبي من وصفتهم بالـ”عقارب الرمل” من الحديث عنهم قائلة: “خليني ساكتة لإني إذا تكلمت.. فخليني ساكتة. اللي هو مسوي هذا الشيء هو عارف نفسه، ما أدري إيش أقول، الواحد يكبر يعقل الواحد يكبر يدبر.”

اقرأ أيضاً: إلهام الفضالة تتصدر محركات البحث بعد أنباء زواجها من هذا الممثل الشاب!

وتباعت:”أنا فعلا صدق لسان بس لكن قلبي طيب ما أكدب مثل ناس بتكدب.. عيشوا حياتكم، مش أنتوا اختارتو هذه الحياة! عيشوها، ليش بتدخلوا على كل شي بنسويه، نعيش حياتنا عندنا بيت عندنا أهالي عيشوا حياتكم”.

هذا واعتبر تصريح هيا الشعيبي موجه مباشرة لإلهام الفضالة بسبب خبر الزواج من جهة وبسبب الحرب التي اشتعلت بينهما منذ أيام وتصدرت الحديث.

وكان الخلاف بينهماكان قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج “كشف حساب” مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وقالت إنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: “اللي يحبك يدل خدك”.

ومن بعدها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، وقالت فيه:”مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام.”

وأضافت: “مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لأني أنا عارفة نفسي وعارفة إلهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول.”

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

كما أردفت الهام الفضالة: “ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة.”

وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات التي لامت هيا الشعيبي، وعبرت عن استياء متابعيها من أن يصل الحد بين النجمتين إلى هذا الحد على الرغم من عمق صداقتهما.

زواج الهام الفضالة

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستغرام.

ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتساب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها.

وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك