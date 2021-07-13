تركي الحمد يثير ضجة في تغريدة عن التقارب بين السعودية وعمان وتأثيره على التحالف مع الإمارات

أثارت تغريدة للكاتب السعودي، تركي الحمد، موجة من الجدل لدى السعوديين، خاصة بعد محاولاته استرضاء النظام الإماراتي على حساب المملكة العربية السعودية.

الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، قال في تغريدة رصدتها “وطن”، إن من الوهم الظن بأن التقارب بين المملكة وسلطنة عُمان ضد التحالف بين الإمارات والسعودية.

وأضاف الحمد: “من يظن أن التقارب السعودي العماني هو ضد التحالف السعودي الإماراتي فهو واهم، عمان والإمارات عينان في رأس سعودية واحدة”، حسب قوله.

من يظن أن التقارب السعودي العماني هو ضد التحالف السعودي الإماراتي فهو واهم..عمان والإمارات عينان في رأس سعودية واحدة..لا تدعوا للمرجفين فرجة ينفذون منها، وخاصة إخوان السوء، وذوي المصلحة ممن تعرفون.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) July 12, 2021

وأضاف الأكاديمي السعودي قائلاً: “لا تدعوا للمرجفين فرجة ينفذون منها، وخاصة إخوان السوء، وذوي المصلحة ممن تعرفون”، على حد تعبيره.

تركي الحمد والإساءات الإماراتية

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على تغريدة تركي الحمد، معتبرين أنه تجاهل الإساءات الإماراتية للملكة.

وقال بندر مشعل: “عبدالخالق وضاحي ومستشار الحكومة والمزروعي يقولون ذلك الاهتمام بتجارة المملكة واقتصادها يعتبرونه حسد الحفاظ على صحة المواطن تآمر رفص المواطنين للبضائع المغشوشة التي يمنع بيعها في الامارات يعتبرونه تعدي على حقوقهم”.

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وأضاف مشعل: “ما شفناكم تردون عليهم بس شاطرين تتفلتون على المواطنين!!”.

عبدالخالق وضاحي ومستشار الحكومه والمزروعي يقولون ذلك

الاهتمام بتجارة المملكه واقتصادها يعتبرونه حسد..الحفاظ على صحة المواطن تآمر رفص المواطنين للبضائع المغشوشة التي يمنع بيعها في الامارات يعتبرونه تعدي على حقوقهم😁 ما شفناكم تردون عليهم

بس شاطرين تتفلتون على المواطنين!! — بندر مشعل (@1Gfj1z5LbznFwqG) July 12, 2021

وتساءل آخر: “لماذا السعوديون في تغريداتهم دائما عندهم خوف من الامارات ويحاولون التبرير للامارات دائما”.

لماذا السعوديون في تغريداتهم دائما عندهم خوف من الامارات ويحاولون التبرير للامارات دائما — حزين جدا⁦🇸🇾⁩ (@JkGunaXWk7PmFP8) July 12, 2021

وقال عمر فوزان: “عمان وطن كبير له تاريخ وما الامارات إلا سواحل عمانية وتنوع المصالح فيه خير لما يخدم الشعبين والامة العربية وقضاياها وحقوقها”.

وتابع: “ما أدري يا صديقي تمسكك بالإمارات كأفضل الأصدقاء هم قالوها نحن علاقتنا بالعرب مصالح فقط والدليل الهرولة للمحتل الصهيوني الاجرامي والتطبيع معه بلا مقابل”.

عمان وطن كبير له تاريخ وما الامارات إلا سواحل عمانية وتنوع المصالح فيه خير لما يخدم الشعبين والامة العربية وقضاياها وحقوقها ما ادري ياصديقي تمسكك بالامارات كافضل الاصدقاء هم قالوها نحن علاقتنا بالعرب مصالح فقط والدليل الهرولة للمحتل الصهيوني الاجرامي والتطبيع معه بلا مقابل — عمر فوزان عبد العزيز الفوزان (@omar_alfawazan) July 13, 2021

بينما قال آخر: “الكلام الانشائي والحروف المزخرفة لا تقدم ولا تأخر الجميع يعلم وانت في قرارة نفسك تعلم ان الامارات تقف ضد مصالحنا في قضايا كثيره وتحملنا كثيراً من اجل ملف اليمن”.

وأضاف: “حتى في اليمن وقفت مع الجنوب ضد الشمال والتقارب مع عمان هو لإنهاء ملف اليمن بطرق دبلوماسية …. استنزفنا ما فيه الكفاية”.

الكلام الانشائي والحروف المزخرفه لاتقدم ولا تاخر الجميع يعلم وانت في قرارة نفسك تعلم ان الامارات تقف ضدمصالحنا في قضايا كثيره وتحملنا كثيراً من اجل ملف اليمن وحتى في اليمن وقفت مع الجنوب ضد الشمال والتقارب مع عمان هو لانهاء ملف اليمن بطرق دبلوماسيه …. استنزفنا مافيه الكفايه. — 👑⭐️⭐️👨🏻⭐️⭐️👑 (@f722722) July 12, 2021

هذا وقال بوخالد الكبسي: “لو كان الخلاف السعودي مع قطر التي تربطها علاقة دم وأبناء عمومة ومذهب واحد مع الشعب السعودي لما سمعنا هذا التطبيل والتمجيد !!!”.

وأضاف الكبسي: “الظاهر الدرهم الاماراتي أو ال CD عامل عمالية”.

لو كان الخلاف السعودي مع قطر التي تربطها علاقة دم وأبناء عمومة ومذهب واحد مع الشعب السعودي لما سمعنا هذا التطبيل والتمجيد !!! الظاهر الدرهم الاماراتي أو ال CD عامل عمالية 😏 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) July 12, 2021

زيارة السلطان هيثم بن طارق

وكان قد اختتم سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الإثنين، زيارة استغرقت يومين إلى مدينة نيوم في السعودية، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وقد استعرض الجانبان “آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويره في مختلف المجالات”، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

ووقعت السعودية وعُمان على مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس تنسيق بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية ووجها الجهات المعنية بالإسراع في افتتاح الطريق البري الواصل بين المملكة والسلطنة، وفقا للوكالة.

وأبرم الجانبان مذكرات تفاهم في المجالات كافة وأكدا عزمهما “رفع وتيرة” التعاون الاقتصادي بينهما للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وفقا للوكالة العُمانية.

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