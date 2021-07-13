طلاق أصالة نصري من نائب مصري بعد 3 أشهر فقط من زواجهما!

على الرغم من أن الفنانة السورية أصالة نصري لم تعلن خبر زواجها من الأساس، إلا أن وسائل إعلام مصرية أكدت نبأ طلاقها من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد.

وذكرت صحيفة (صدى البلد) المصرية عن مصادر خاصة، أن أصالة وأحمد عبدالمجيد قررا الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع، بعد أقل من 3 أشهر على زواجهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنه تجمعهما صداقة طيبة .

طلاق أصالة نصري وتوجيهات عليا منعت إعلان الزواج!

وكانت صحيفة (القاهرة 24) قد أعلنت في إبريل الماضي، انفرادها بخبر زواج أصالة نصري، من النائب أحمد عبدالمجيد، وسط تكتم شديد.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصادر لم تسمها، أن أصالة تزوجت من النائب أحمد عبدالمجيد الممثل. عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وقررا الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية غداً الجمعة. ولكن تم تأجيلها بسبب توجيهات العليا.

وفسر المصدر تأخر خبر إعلان زواج أصالة والنائب أحمد عبدالمجيد، بسبب أخذ الأخير موافقة من الحزب. لأنه شخصية سياسية حساسة وأيضًا هي فنانة ليست مصرية.

من جهته، نفى أحمد عبدالمجيد خبر زواجه من أصالة، مؤكداً أنه يعرفها جيداً، لكنه يرفض الخوض في طبيعة. علاقتهما كونها شخصية بحسب تصريحه لوسائل إعلامية.

أصالة ترفض التعليق

كما رفضت أصالة الرد على حقيقة زواجها، سواء بالنفي أو الإيجاب، معتبرةً إياه شأن خاص.

ونشرت أصالة صورة لابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الموثق على تطبيق (انستجرام)، وعلقت: (لأنّي مابخبّي. عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام. على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله).

ولمحت أصالة إلى انشغالها بأمور أخرى عن الزواج، وقالت: (هالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي. وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب).

ونفت أصالة زواجها بطريقة غير مباشرة حين أضافت: (لمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد. وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه).

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جو رعد يؤكد الزواج

وأثار كلام أصالة حيرة المتابعين حينها، خاصة أنها لم تنف خبر زواجها بشكل مباشر، بينما ذكرها آخرون بما قاله مصفف. الشعر والفنان اللبناني جو رعد، والذي أكد الأمر.

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وكان جو رعد، قد كشف أن زواج أصالة وخطبة ابنتها شام، أمراً حقيقياً وليش مجرد شائعة.

وقال جو رعد بفيديو نشره عبر (تويتر) في تلك الفترة: (الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج. وله ظروفه زى ما أصولة قالت).

وتابع: (بس بيت أصالة حيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبي، أصالة ألف مبروك الزواج ولشام الخطبة).

والنائب أحمد عبدالمجيد، متزوج ويصغر أصالة سناً، وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال، في عام 2019. من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ نوفمبر 2019.

وأيضاً حصل أحمد عبدالمجيد على درجة الماجستير في عام 2012 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية. شعبة المحاسبة عام 2000.

طلاق أصالة نصري

وكانت أصالة نصري قد أعلنت في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر . سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة (أصالة) بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب. وراء الانفصال هو خيانة العريان لوالدتها مع شابة تصغره بـ30 عاماً.

هذا وقد نشرت حسابات فنية صوراً لما وصفتها بـ(حبيبة) طارق العريان، وهي عارضة الأزياء الأرمنية السورية. نيكول سعفان، وتصغره بـ30 سنةً.

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر. كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان قريباً .

مراهقة متأخرة

وفي سياق آخر، صدمت أصالة نصري جمهورها بقصّة شعر جديدة، في احدث ظهورٍ لها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وظهرت أصالة بقصة شعر (شبابية) كما وصفها متابعون، فيما اعتمدت اللون الأشقر في صبغتها لشعرها.

اصالة نصري في احدث ظهور pic.twitter.com/bNtQwpXuSn — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 7, 2021

وعلّق بعض المغرّدين على إطلالة أصالة الجديدة والغريبة بوصفها (مراهقة متأخرة)، حسب قولهم.

فيما رآى البعض انّ وجه الفنانة طويل ولا تناسبها قَصّة الشعر الجديدن كما أنّها أساءت اختيار لون الصبغة، نظراً لأنها غير مناسبة للون بشرتها .