أول تصريح لسيدة “قطار منوف” صاحبة الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة بمصر (شاهد)

في أول تصريح إعلامي لها قالت المحامية هناء قنديل، والتي عرفت إعلاميا بـ”سيدة قطار منوف “، إنها تحركت لمساعدة المواطن الذي تم صفعه من كمسري بقطار (منوف – طنطا).

وذلك بعد أن سيطرت عليها مشاعر الأمومة تجاه ابنة المواطن، والتي كانت تبكى وتصرخ مرتعبة بعد صفع أبيها أمامها بسبب عدم قدرته على دفع قيمة التذكرة.

هذا وأوضحت سيدة “قطار منوف” في تصريحات لـ “بوابة الأهرام” الحكومية، أنها كانت تجلس بمنتصف عربة قطار منوف في طريق عودتها من محكمة منوف إلى مدينة شبين الكوم بسبب مهام العمل.

سيدة قطار منوف تروي ما حدث

وانتبهت لأصوات شجار بين الكمسرى وبعض الركاب بسبب تعديه على مواطن لعدم قدرته على سداد قيمة التذكرة.

وما لفت انتباهها هو صوت بكاء الطفلة التي عرفت فيما بعد أنها ابنة المواطن ما أثار غضبها وقررت التدخل وتعنيف الكمسرى لتصرفه غير الإنساني – بحسب تعبيرها-، لافتة أنها غير مسئولة عن تأخير القطار كما قيل ولم تدفع أي غرامة عن ذلك.

وأضافت، أنها عرضت على الكمسرى دفع غرامة المواطن بسبب عدم قطعه تذكرة إلا أنه رفض واستمر في تعنته غير المبرر وحاول جميع الركاب إقناعه بأخذ الغرامة إلا أنه أصر على موقفه بتسليم المواطن إلى الشرطة وتحرير محضر ضده.

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ولكنها وثقت الواقعة بالفيديو حتى يأخذ المواطن حقه وترد له كرامته، مؤكدة استعدادها للوقوف بجانبه للحصول على حقه، لافتة أنها قامت بتسليم الفيديو لشرطة السكة الحديد بشبين الكوم للبدء في الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكمسرى.

وكانت قد سادت حالة من الغضب بين مواطني محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لكمسرى يصفع مواطنًا أمام ابنته لعدم حصوله على تذكرة ركوب بقطار (منوف – طنطا) بمحطة منوف، وعدم تمكنه من دفع الغرامة.

كما ظهر فى الفيديو تدخل من إحدى السيدات لمحاولة دفع الغرامة للمواطن رفض الكمسرى وإصراره على تسليم المواطن للشرطة.

إلا أن السيدة التى تبين أنها تعمل محامية عنفت الكمسرى مؤكدة أنه ليس من حقه صفع أى مواطن لعدم امتلاكه ثمن التذكرة.

وأكدت هناء قنديل، صاحبة فيديو تعنيف الكمسرى، أن أغلب الركاب عرضوا المساعدة ودفع ثمن التذكرة أو الغرامة لعدم إهانة المواطن أمام نجلته التى بكت بعد صفع أبيها من الكمسرى.

إيقاف كمساري واقعة قطار منوف

من جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية اليوم، الثلاثاء، بيانًا بشأن واقعة الفيديو المتداول، وأكدت أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري.

مشيرة إلى أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب بخاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب، وأنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة بين قائد قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف و السبب مشادة بين سيدة ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار بسبب أن الكمسري تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب عن دفع غرامة محطة إضافية. المصدر المصري اليوم #قطار pic.twitter.com/XKL5GtP8kf — تطبيق زاجل (@AppZagel) July 13, 2021

وتؤكد الهيئة الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة. مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

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