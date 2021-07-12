هذا ما كتبه السلطان هيثم بن طارق عن ابن سلمان بخط يده في رسالة تذكارية بمركز إثراء (شاهد)

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا للرسالة التذكارية التي كتبها السلطان هيثم بن طارق، بخط يده أثناء زيارته لمركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم رفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب السلطان هيثم في رسالته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”لقد سررنا كثيرا بزيارة مركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

الكلمة المكتوبة بخط مولانا جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله أثناء زيارته لمركز إثراء المعرفي بمدينة #نيوم

الخط جميل ما شاء الله ويشابه خط جلالة السُلطان #قابوس طيب الله ثراه#عمان_السعوديه_مستقبل_واعد pic.twitter.com/fUJPZKq2CR — ﮼نبراس ﮼وطن (@Nibras_watan) July 12, 2021

وتابع:” وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، على مستقبل هذه المدينة الواعدة، والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستقام عليها بمشيئة الله.”

وأضاف سلطان عمان في رسالته:” راجين أن تكلل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة في المملكة لإنشاء هذه المدينة، والتي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى الهالم كما هو مخطط لها.

السلطان هيثم بن طارق

كما اختتم السلطان هيثم بن طارق، رسالته بتحديد تاريخ اليوم 12 يوليو 2021، وإمضائه أسفل الرسالة.

وقال ناشطون إن خط السلطان هيثم بن طارق، جميل ويشبه كثيرا خط السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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وقام سلطان عمان اليوم، الاثنين، بزيارة إلى مركز “إثراء” المعرفي التابع لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة نيوم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، في إطار زيارته التي قام بها للمملكة واختتمها اليوم.

ولدى وصول السلطان للمركز، كان في مقدّمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليّ العهد، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين والرئيس التنفيذي وفريق عمل مركز إثراء المعرفي.

وقد تجول السلطان هيثم في أرجاء المركز واطَّلع، على خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشمله.

كما قام في ختام زيارته إلى مركز “إثراء” المعرفي بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية “المملكة 2030 ”.

داعيا الله أن تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة.

السلطان هيثم بن طارق يدعو الملك سلمان لزيارة سلطنة عمان

ووجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في ختام زيارته دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لزيارة بلده الثاني سلطنة عُمان.

من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.

وفي ختام الزيارة، أعرب السلطان هيثم بن طارق، عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تمنياته للسلطان هيثم بن طارق، بالتقدم والازدهار للشعب العُماني الشقيق.

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