محمد بن سلمان يتابع نهائي يورو 2020 برفقة السلطان هيثم بن طارق (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت السلطان هيثم بن طارق مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وهما يتابعان نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأظهرت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها “وطن”، الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” برفقة سلطان عمان هيثم بن طارق.

سلطان عُمان يتابع نهائي امم اوروبا في ضيافة ولي العهد السعودي في نيوم pic.twitter.com/bFgbbiN3We — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 11, 2021

السلطان هيثم بن طارق ومحمد بن سلمان يتابعان نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية

ونشر بندر الجلعود، الصورة على حسابه في “تويتر” معلقاً: “سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا”.

تفاعل على مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصورة المنتشرة مشيدين بهيبة السلطان العماني هيثم بن طارق، والعلاقات الأخوية بين البلدين.

شكلي ببدا اتابع كوره واميل للحس الكوري انتظروني بس يومين بحفظ النوادي واللعيبه ام كوميييينق🙈 https://t.co/X7DflIhTe3 — 🦌 (@ivc94) July 12, 2021

الفخامة في صورة https://t.co/8pnYcJegWa — ياسين الحبشي (@yasinalhabshi) July 12, 2021

متابعين فخمين 🇴🇲🇸🇦 https://t.co/oRtgf4y8h0 — Dr.E s s a mM a t t a r ع ص ا م م ط ر (@EssamMattar) July 12, 2021

رسالة لشباب البلدين .. ان القاده بسطاء لديهم نفس الميول الرياضي وسيحضى الشباب بالرعاية الشخصية منهم https://t.co/gH2nvUm14m — راشد النعيمي- عُمان (@rashedalnami) July 12, 2021

أول زيارة للسلطان هيثم

ويقوم السلطان هيثم بن طارق، بزيارة إلى السعودية، وهي الزيارة الأولى الخارجية الرسمية لسلطان عمان منذ توليه الحكم في 11 يناير من العام الماضي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، والسلطان هيثم بن طارق، زارا مركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والسلطان هيثم بن طارق، أمس الأحد، جلسة مباحثات في مدينة نيوم شمال غربي السعودية، واستعرض الجانبان، خلال المباحثات العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين.

وبحث الملك سلمان وبن طارق، آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

اتفاقيات تعاون

ووقعت السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق بين البلدين، على هامش زيارة بن طارق إلى المملكة.

فيما شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني.

ووقع المذكرة من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومن الجانب العماني، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي.

مستويات جديدة

هذا ويرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.

ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطياتها النفطية الهائلة.

ونقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.

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وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد، لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.

ويمكن أن تصبح العلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية حاسمة حيث يواجه السلطان هيثم، ديونًا مستحقة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وتصنيف ائتماني “غير مرغوب فيه” وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أدى تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الخليجية.

وكثفت السلطنة، التي تشترك في حدودها مع اليمن، الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف إطلاق النار بين مقاتلي الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الجماعة منذ أكثر من ست سنوات.

وتركزت المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.

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