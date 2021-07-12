إلهام الفضالة تتصدر محركات البحث بعد أنباء زواجها من هذا الممثل الشاب!

فجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلنت زواج مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة من الممثل الكويتي الشاب شهاب جوهر.

مي العيدان: مبروك زواج إلهام الفضالة

ونشرت مي العيدان صورة تجمع كلاً من شهاب وإلهام الفضالة ترتدي فستان زفاف وتمسك في يدها باقة ورود، وأرفقت الإعلامية الصورة بتعليق جاء فيه: (الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر).

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وتصدر اسم إلهام الفضالة قائمة محركات البحث على إثر هذا الإعلان الذي صدم الجمهور، وشكك بعضهم في صحته، ورجحوا بأن يكون مجرد مشهد من مسلسل (ومن بعدي الطوفان).

شهاب طلق أم أبناءه من أجل إلهام الفضالة

خاصة أن إلهام الفضالة نشرت قبلها بأيام مقطع فيديو ظهرت فيه بجانب شهاب جوهر، والذي قال حينها: (انتظرونا في مسلسلها الجديد ومن بعدي الطوفان)، ثم مازحها مشيراً إلى أن اسم المسلسل ينطبق على الشخصية التي ستجسدها هي.

لكن مي العيدان ردت على التعليقات المشككة بصحة الخبر مؤكدة أن إلهام الفضالة تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفنانة التي تكبره بأربع سنوات على الأقل.

إلهام الفضالة وعارضة أزياء أجنبية

وقبل أيام، تعرضت إلهام الفضالة، لهجوم وانتقادات لاذعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وضعت رأسها على جسد عارضة أزياء أجنبية باستخدام برامج تعديل الصور.

كانت البداية حين نشرت إلهام الفضالة صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق (سناب شات)، ظهرت فيه بإطلالة شبابية وتبدو أصغر من عمرها بعشرات السنوات.

وكانت ترتدي الفنانة الكويتية في الصورة ملابس حمراء اللون، عبارة عن تنورة بنقشة الكاروهات وبلوزة قصيرة جدًا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وتمسك في يدها المثلجات.

ولم تكد إلهام فضالة تنطرب بغزل الجمهور في جمالها ورشاقتها على الرغم من أنها أصبحت جدة، واحتفلت قبل يوم فقط بعيد ميلادها الـ48، حتى اكتشف المتابعون خدعتها وهاجموها.

"إلهام الفضالة" تزرف صورة فتاة وتبدل رأس الفتاة برأسها 🤭 pic.twitter.com/D90cLHYvd9 — WHR (@whrumor) June 19, 2021

وذلك بعدما اكتشف المتابعون أن الصورة في الأصل تعود لمودل أجنبية شابة، وأن إلهام الفضالة اكتفت باستبدال رأسها برأس العارضة فقط.

وتعرضت إلهام فضالة إلى هجوم وسخرية من تصرفها الذي رآه البعض فلساً من المحتوى لا أكثر.

إلهام الفضالة برأس جديد

وتصدرت إلهام الفضالة في مارس الماضي أيضاً حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل مختلف تماماً عما عرفها الجمهور.

ونشرت إلهام الفضالة صورتها حينها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها بوجه نحيف جداً، وشعر أشقر، وعدسات لاقصة، ما جعل الجمهور لا يميزها.

تحورت أكثر من كورونا 🙄 pic.twitter.com/RXlLq7h9iP — عـ بـ يـ ر ا لـ مـ ا ضـ ي 🇸🇦🦠 (@elegantlady_77) March 14, 2021

وعلى الفور، انتشرت صور (قبل وبعد) لإلهام فضالة، يقارن خلالها الجمهور التغييرات الجذرية في شكلها، واتهمهم بعضها باستخدام (الفوتوشوب)، بينما بالغ آخرون في تعبيرهم حين قالوا إنها وضعت رأساً جديداً.

إلهام تكشف السر

من جهتها، ردّت إلهام على صدمة وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت بمقطع فيديو عبر حسابها على (سناب شات): (الصورة التي وضعتوها بجانب صورتي بالأمس، كنت قد وضعت طفلاً لتوي).

وتابعت: (لماذا لم تضعوا صورة أخرى من نفس المسلسل ولكن بلقطة أفضل من هذه؟ لدي صور أخرى أجمل ولكن أبدو في هذه الصورة سمينة ومربربة، ولدي خدود، ولكن لدي لقطات أجمل).

وأشارت إلهام فضالة إلى أن سر هذا التغير هو خسارتها للكثير من وزنها، مضيفة: (خسرت وزني لدرجة أن عظامي ظاهرة، ومع رتوش خفيفة ومكياج، والآن أصور لكم بدون فلتر لتروا بنفسكم أن النحافة أجمل).

تكميم معدة

وأردفت: (إذا كنتي خائفة من إجراء عملية تكميم، أقول لك توكلي على الله وافعليها، النحف جميل، ومنذ خضعت لها لم أنحف منذ سنتين كثيراً، ويفترض أن أخس بالخمسينات، أكثر من صديقة قالت لي سأنحف كثيراً بعد سنتين).

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واستطردت: (فعلاً مر عامين، وهذا العام رأيتوني كيف نحفت مع المحافظة طبعاً، وهذه الفترة ألتزم بحمية غذائية ولا أخربط بها، فقط هذا كل السر).

وحول سخريتهم وتشبيههم لها بفيروس (كورونا)، قالت الفضالة: (تقولون إنني تحورت، لماذا هل أنا كورونا؟ ماذا يعني تحورت؟ولكن لا بأس، ظهرت بالمسلسل والصور وكل مكان، لن أقف على هذه الصورة، خذوا راحتكم ولكن اختاروا صورة حلوة).

الجدير بالذكر أن إلهام الفضالة تزوجت للمرة الأولى في سن السادسة عشر ورزقت بابنتها الأولى (منى) في السعودية ثم عادت إلى الكويت واستكملت دراستها، وتزوجت بعدها من الصحفي خليل التميمي، ولديهما منه ابنتان فجر والنور.

أما شهاب جوهر، فهو متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه من الأبناء نرجس وآية وفاضل ولولوة.

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