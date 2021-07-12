أنس جابر تعرض مضربها الخاص للبيع في المزاد العلني (فيديو)

أعلنت النجمة التونسية في كرة التنس أنس جابر 26 عامًا اليوم الاثنين، عن عرض مضربها الخاص للبيع في المزاد العلني، من أجل التبرع بثمنه لشراء عدد من المعدات الطبية لبلادها لمواجهة وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

أنس جابر والمزاد العلني

وقالت اللاعبة أنس جابر في مقطع فيديو خرجت به عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، ” إنني سأقوم بعرض مضربي الخاص في مزاد علني من أجل مساعدة بلادي في مواجهة وباء فيروس كورونا”.

اللاعبة التونسية أنس جابر تعلن عن عرض مضربها الخاص في المزاد العلني

وأردفت، ” المزاد العلني سيبدأ بمبلغ مالي قيمته ألفي دينار تونسي أي ما يعادل 720 دولار، كما أنني سأقوم بالتبرع بمبلغ أخر من مالي الخاص لمواجهة وفيروس كورونا، للتضامن مع تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي تمر بها تونس”.

أنس جابر نجمة التنس التونسية تقول إنها ستعرض مضربها الذي لعبت به في بطولة #ويمبلدون للبيع في مزاد علني لدعم جهود بلادها في محاصرة فيروس #كورونا pic.twitter.com/NwhIas0iRp — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 12, 2021

التصنيف العالمي وأنس جابر

ونجحت النجمة التونسية أنس جابر، في القفز إلى المركز ال 23 عالميًا في أفضل ترتيب تحققه في مسيرتها حسب تصنيف رابطة التنس العالمية للمحترفين.

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وجاء تقدم اللاعبة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة “ويمبلدون” من خلال وصولها إلى دور الربع النهائي من البطولة.

وداع بطولة ويمبلدون

وودعت اللاعبة التونسية أنس جابر منافسات بطولة “ويمبلدون” الدولية للتنس، أمام نظيرتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بالفوز عليها 4-6 و3-6 في مباراة قوية جمعت كلا البطلتين في دور الربع النهائي من البطولة.

لتخرج بذلك اللاعبة جابر من منافسات البطولة رغم تألقها وتحقيقها الإنجاز التاريخي في ثالث البطولات الأربع الكبرى في العاصمة البريطانية “لندن”.

أولمبياد طوكيو

وتستعد النجمة التونسية جابر للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو، حيث سيكون الظهور الثالث لها على التوالي في البطولات الأولمبية الكبرى.

بعد مشاركتها في لندن عام 2012 وبطولة ريو عام 2016م، وستكون الممثلة الوحيدة التونسية عن بلادها في بطولة طوكيو القادمة.

ومن الجدير بالذكر، فإن منافسات أولمبياد بطولة طوكيو ستنطلق في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الشهر الجاري، وحتى ال 8 من شهر أغسطس القادم في العاصمة اليابانية “طوكيو” وفق إجراءات وقائية مشددة من لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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