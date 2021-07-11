هاني شاكر يكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة!

كشف الفنان المصري هاني شاكر عن حالته الصحية بعد مروره بأزمة مفاجئة الخميس الماضي أُدخل على إثرها إلى العناية المركزة.

هاني شاكر مستقر صحياً ويتماثل للشفاء

وأكد هاني شاكر في حديث مع برنامج (إي تي) بالعربي، أن حالته الصحية مستقرة حالياً ويتماثل للشفاء.

وقال شاكر: (بفضل الله حالتي الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي لحين تماثلي للشفاء تماما).

وكان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من بدء حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية، وتم نقله لقسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بعد معاناته من متاعب في القلب.

هاني شاكر في العناية المركزة

واعتذر هاني شاكر حينها بفيديو نشره عبر صفحته الرسمية على (تويتر) من جمهوره وقال: (جمهوري الحبيب بعتذر عن حفلة النهارده في الأوبرا وأنا تعبان شوية وضربات قلبي ليست جيدة، وأقوم بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل أتواجد 48 ساعة في العناية، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا).

يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضورة لحفله اليوم علي مسرح النافورة في دار الاوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله الي المستشفي منذ قليل .. pic.twitter.com/73hL1mEgBH — Hany Shaker (@HanyShaker) July 8, 2021

وبناء على ذلك، قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان مقرر إقامته مساء يوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر، متمنية الشفاء العاجل للفنان.

انخفاض في الضغط

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هاني شاكر شعر بإعياء شديد بعد الانتهاء من تصوير كليبه الأخير، فتوجه إلى المستشفى وتبين هناك انخفاض معدل ضغط الدم لديه.

وعلى الفور تلقى هاني شاكر الإسعافات اللازمة وأخذ جرعات المحاليل وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.

وعلى الرغم من أزمة هاني شاكر ومطربي المهرجانات، إلا أن مغني المهرجانات حمو بيكا، وجه رسالة لأمير الغناء بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

ونشر حمو بيكا، صورة نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: (ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب، وربنا يقومك لينا بألف سلامة).

حمو بيكا ممنوع من الغناء

وبعد قرار منع نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

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وكان من هذه القرارات مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربي المهرجانات منها يوتيوب وفيس بوك.

وقال حينها طارق مرتضى متحدث نقابة الموسيقيين إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أي حفلات.

وأضاف مرتضى في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) أنه تمت بالفعل مخاطبة إدارة “يوتيوب” و”فيس بوك” لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات فى إجراء جديد بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم، لما يؤثر ذلك على الصالح العام حسب وصفه.

وأكد متحدث نقابة الموسيقيين حينها أن قرار المنع ليس تعسفيًا، لكن جاء نتيجة فشل حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات في اجتياز اختبارات الغناء داخل النقابة على أيدي كبار الموسيقيين الذين وجدوا أنهم لا يمتون للغناء بأي صلة، وبناء عليه تم إصدار القرار.

وأشار متحدث نقابة الموسيقيين إلى أنه من حق هؤلاء وعلى رأسهم حمو بيكا التقدم مرة أخرى لاختبارات النقابة فيما بعد، لكن مسألة نجاحهم أو رسوبهم تعود للجنة التي ستقوم باختبارهم.

هاني شاكر: حمو بيكا مؤدب

وسبق أن صرح هاني شاكر بأن قرار النقابة بمنع مطربي المهرجانات ليس تعسفيا، وقال حينها في تصريحات صحفية: (حمو بيكا مؤدب جدا وتحدثت معه في القرار الذي صدر وقلت له خد دروس فى الغناء قبل التقدم مرة أخرى للنقابة).

فيما علق المطرب حمو بيكا آنذاك على حديث هاني شاكر بالقول: (بحبك وبحترمك جدا وأي قرار هقول حاضر ونعم وكل تعليماتك أوامر).

وحول منعه من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، قال حمو بيكا: (لغيت كل حجوزاتي وأخدت أول كورس فى الغناء اليوم).

وأضاف مطرب المهرجانات: (رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخدت أول كورس في الغناء.. ونفسي من زمان أكون تحت مظلة النقابة).

حذف أغنية (عود البطل)

وفي العام الماضي، حذف موقع يوتيوب أغنية (عود البطل) للمطربين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال .

وجاء حذف الأغنية بعد 24ساعة من طرحها على يوتيوب حيث حققت 6 ملايين مشاهدة .

وفي أوّل تعليق منه على حذف الأغنية، قال المغني عمر كمال بمنشورٍ في حسابه الرسميّ بفيسبوك: (نفس اللي حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تاني ف #عود_البطل).

وتابع: (الاغنية اتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة في اول يوم وديه محصلتش تماما مع اي اغنية نزلت قبل كده).

وأكمل حينها قائلاً: (بس معلش خير والله حصل كده في بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون).

وفي رسالةٍ قصد فيها رئيس نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قال عمر كمال: (متفتكرش انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعني .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس).

وقال: (شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح).

وتعد أغنية (عود البطل) أول أغنية يطرحها (شاكوش وكمال) بعد الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

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