نساء ارتبطت أسماؤهن بـ”أحمد أبوهشيمة” قبل ياسمين صبري .. إحداهنّ الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي وشقيقة كريستيانو!

منذ ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، بالفنانة المصرية ياسمين صبري، أصبح الثنائي مادة دسمة للناشطين ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

وتصدر الثنائي التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر أحمد أبوهشيمة صورة تجمعه بزوجته ياسمين صبري أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية.

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ونشرت ياسمين صورة تجمعها به أيضاً أثناء تواجدهما على متن يخت، وهي الصورة التي أثارت ضجة واسعة.

أحمد أبوهشيمة وابنة حاكم دبي!

ويعتبر انفصال أحمد أبوهشيمة عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2012، أحد أهم الأسباب التي جعلت حياته الخاصة مثار فضول للجميع.

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين صبري العام الماضي، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

ووصل الأمر إلى إطلاق شائعة ارتباط أحمد أبوهشيمة، بابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما اقترن اسم أحمد أبوهشيمة بأسماء العديد من الفنانات مثل مواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

زيجات أبو هشيمة

لكن الحقيقة هي أن أحمد أبو هشيمة تزوج مرة واحدة قبل هيفاء وهبي، وذلك عام 1997، حيث ارتبط بزميلته في الجامعة واستمر زواجهما 9 سنوات، قبل أن ينفصل عنها عام 2006 بعد أن رُزق بولدين منها.

وفي عام 2009، ارتبط أبو هشيمة بهيفاء وهبي، وتم الطلاق في 2012، وكتبت هيفاء وهبي حينها في بيان رسمي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل: (جانب الصحافة الكريمة، يؤسفنا أن نعلن نحن كلاً من السيد أحمد أبو هشيمة والسيدة هيفاء وهبي، عن قرارنا بالانفصال بعد قصة حب وزواج استمرّا لمدة 6 سنوات. ونودّ أن نوضح أنّنا وصلنا إلى قناعة باتخاذ هذا القرار، مع التأكيد على استمرار علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا، تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا).

من هو أحمد أبو هشيمة؟

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة (46 عاماً) هو رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين وهي المجموعة القابضة من ثلاث شركات كبرى وهي: شركة بورسعيد الوطنية للصلب و‌شركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب و‌شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء.

تولى أبو هشيمة رئاسة شركة إعلام المصريين حتى يناير 2018 حيث قام ببيعها لشركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية التي ترأسها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

ولد أبو هشيمة في حي الوايلي في القاهرة، وتعود أصوله إلى محافظة بني سويف، حيث الأب هو اللواء حمدي أبو هشيمة الذي قضىٰ سجله المهني متنقلاً بين أروقة وزارة الداخلية وقطاعاته المختلفة، حتى تمت إحالته للمعاش. ثم أنتقلت الأسرة إلى القاهرة.

تخرج أبو هشيمة من كلية تجارة – جامعة قناة السويس عام 1996 وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين.

وبعد الدراسة بدأ أبو هشيمة في تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء، وتعتبر شركة حديد المصريين (الخليج سابقا) لتجارة مواد البناء شركة رائدة في تجارة حديد التسليح تعمل في السوق المصري لمدة تزيد عن 15 عاماً.

ونجحت مجموعة حديد المصريين التي أسسها أبو هشيمة عام 2010، في اختراق صناعة الحديد في مصر.

مساهمات اجتماعية وجوائز

ولا يغفل أبو هشيمة عن المساهمات الاجتماعية، فقد شارك في تكريم منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم أبطال العالم في أغسطس 2012 .

وفي سبتمبر 2012، قام أبو هشيمة بتكريم أبطال مصر الذين حصدوا الميداليات المتنوعة بدورة الألعاب الباراليمبية 2012.

كما قام بعدها بعام واحد بتكريم أبطال الأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دعمهم في أنشطتهم وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

وفي سبتمبر 2014 شارك أبو هشيمة في إطلاق حملة THE NEW EGYPT في نيويورك وحملة “استثمر في مصر المستقبل” بشوارع “داڤوس” بسويسرا في يناير 2015.

بالإضافة لما سبق، شارك أبو هشيمة في رعاية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.

وحصد أبو هشيمة العديد من الجوائز أبرزها درع الجمهورية، وفي يناير 2013، استضافه نادي ليونز الميرلاند بفندق سونستا وتضمنت الندوة تكريماً خاصّاً لـ أبو هشيمة.

ووقع اختيار المؤسسة على أبوهشيمة كأصغر مدير تنفيذي في الوطن العربي والشرق الأوسط تحت سن ال 40 وهو أول مصري يفوز بالجائزة منذ نشأتها.

وفي عام 2015، تسلم أبوهشيمة جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم من مؤسسة Platts Global Metals Awards الأمريكية، وبنفس العام منحت Entrepreneur Middle East لرواد الأعمال، “جائزة الريادة في مسؤولية الأعمال والمصلحة العامة” لرجل الاعمال أحمد أبوهشيمة وذلك خلال حفل أقامته BNC للنشر بالرياض حضره سمو الامير خالد بن الوليد بن طلال.

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