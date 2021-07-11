قلادة الملك عبدالعزيز للسلطان هيثم ووسام آل سعيد للملك سلمان في مشهد تاريخي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره الإعلام السعودي الرسمي، تبادل كل من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أرفع أوسمة البلدين، حيث منح الأول للثاني قلادة الملك عبدالعزيز، بينما منح الأخير الأول وسام “آل سعيد”.

وكان العاهل السعودي، استقبل ظهر اليوم الأحد، سلطان عُمان، في مدينة نيوم.

جلسة مباحثات بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

وعقب جلسة المباحثات، منح خادم الحرمين الشريفين، سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز، كما منح سلطان عمان، خادم الحرمين الشريفين وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية.

وتعد قلادة الملك عبدالعزيز أحد أهم التشريفات السعودية للقادة والرؤساء.

وتأتي القلادة متساوية مع قلادة بدر الكبرى، وتمنح للملوك والرؤساء والقادة، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي سام.

وتقلد عدد من رؤساء العالم قلادة الملك عبدالعزيز، وممن تقلدوها من الرؤساء، جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب رؤساء الولايات المتحدة السابقين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي وصل في وقت سابق إلى مدينة نيوم السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال الجلسة “استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات”.

محمد بن سلمان استقبل السلطان هيثم في مطار خليج نيوم

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل سلطان عُمان لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم في وقت سابق اليوم.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قالت إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة “دولة” إلى السعودية، تستغرق يومين.

وكان السلطان هيثم واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحدٍّ يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.

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من جانبه قال بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، لصحيفة الشرق الأوسط الدولية السبت، إن البلدين سيؤسسان مجلساً مشتركاً للإشراف على عدة اتفاقات.

كما قال إن افتتاح طريق جديد بعد تأخير للربط بين البلدين سيسهل مشروعات لوجستية وغيرها في مجال البنية التحتية.

زيادة معدلات الدين

يذكر أنه منذ انهيار أسعار النفط في 2014 قفز معدل الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15% في 2015 إلى 80% العام الماضي، في حين أن خطط السلطنة لتنويع الإيرادات بدلاً من الاعتماد على النفط وتقليل الإنفاق على القطاع العام المتضخم حققت تقدماً بطيئاً.

بالإضافة إلى ذلك فإن عُمان من أضعف دول الخليج المنتجة للنفط مالياً، لكنها تلعب منذ فترة طويلة دور الوسيط في المساعي الرامية لحل صراعات إقليمية بسبب حياد سياستها الخارجية.

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من جانبها كثفت السلطنة جهودها الدبلوماسية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحركة منذ أكثر من ست سنوات.

في سياق متصل تتركز المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع حصار مفروض على الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل وعد من الحركة بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة.

كان التحالف تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء. وسقط في الحرب عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى ودفعت الحرب بالبلاد إلى شفا المجاعة.

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