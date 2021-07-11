“شاهد” دموع ميسي بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنيتن

احتفل قائد فريق منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي 34 عامًا، بعد تتويجه باللقب الأول مع منتخب بلاده بشكل هستيري ودموع الفرح، مع زملائه في الفريق الذين قاموا برفع اللاعب وقفزه في الهواء.

وقد عبروا بذلك عن حبهم وفخرهم باللاعب الذي ساهم في الفوز بلقب كوبا أمريكا على البرازيل بهدف نظيف دون رد.

ميسي واللحظات الأخيرة من المباراة

وظهر مقطع فيديو مع انطلاق صافرة نهاية المباراة، للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يبكي فرحًا بتحقيقه اللقب الأول له مع منتخب بلاده الأرجنتينين.

Insistir ☑

Persistir ☑

Resistir ☑

Y nunca desistir 💪pic.twitter.com/GDHmqOScoz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

وقد توجه الفريق إلى اللاعب ليونيل ميسي والاحتفال معه بالتتويج بلقب كوبا أمريكا وحمل اللاعب داخل أرضية ملعب “ماراكانا” الشهير.

ميسي وتحقيق الألقاب

وتوج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب منافسات بطولة أمريكا برصيد 4 أهداف، وكذلك أفضل لاعب للمرة السادسة في العالم مع منتخب بلاده.

وشهدت احتفالات منتخب الأرجنتين داخل ملعب “ماراكانا”، توجه اللاعب البرازيلي نيمار إلى صديقه ليونيل ميسي لتهنئته بالتتويج بلقب كوبا أمريكا.

اقرأ المزيد: الأرجنتين يتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة ال15 في تاريخه (شاهد)

وقد خاض اللاعب ميسي النهائي الرابع في البطولة، حيث أنه خسر في عام 2007 أمام منتخب البرازيل بثلاثية، وكذلك في عام 2015 و2016 ضد منتخب تشيلي بركلات الترجيح

مونديال كأس العالم

كما وخسر ليونيل ميسي “البرغوث” نهائي مونديال كأس العالم عام 2014 في البرازيل أمام منتخب ألمانيا الذي توج بالمونديال بهدف نظيف دون رد.

🏆 #CopaAmérica 🔝 @Argentina 🇦🇷 y su capitán 🔟, en lo más alto de América 🌎pic.twitter.com/b6dVvB4wAK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

وقد أحرزت منتخب الأرجنتين اللقب الأول له في بطولة كوبا أمريكا الذي تم تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا منذ صيف العام الماضي منذ عام 1993م.

منتخب الأرجنتينين والأرقام

وقد عادل منتخب الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية ب 15 لقبًا متساويًا بذلك مع منتخب الأوروغواي، بينما تجمد منافسه المستضيف لتلك البطولة البرازيل عند تسعة ألقاب لها في كوبا أمريكا.

فرحة الأسطورة ميسي مع عائلته تشرح كل شىء❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/YQDLmG6VAu — FCB World (@FCBW_A7) July 11, 2021

وتعد الخسارة الأولى من أصل ست نسخ، يعجز فيها منتخب البرازيل عن التتويج ببطولة قارية داخل معقلها.

كما أنها أول خسارة للمدرب البرازيلي تيتي ضمن بطولة رسمية منذ دور الربع النهائي في مونديال عام 2018 أمام منتخب بلجيكا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك