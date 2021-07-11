حليمة بولند بالحجاب فقط في الإعلانات .. شاهدوا شكلها الذي سخر منه الجمهور!

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل بين متابعيها بعدما ارتدت الحجاب كترويج وإعلان لعلامة تجارية فقط.

حجاب حليمة بولند

ونشرت حليمة بولند مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلالها وهي تعلم متابعاتها طريقة لف الحجاب، معلقة: (الطريقة كاملة لحجاب الهبة الجديدة بنات من ملافع نيروز).

حليمة بولند بالحجاب عبر سناب شات👀 pic.twitter.com/KCcwDpNkKo — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 10, 2021

وسخر الجمهور من شكل حليمة بولند الذي اختلف تماماً بسبب عمليات التجميل، خاصة شفاهها، ورأوا أن حجم رأسها لا يتناسب مع جسدها.

سخرية من شكل حليمة بولند!

وجاء في التعليقات: (من كبر راسها حسبته قدر ضغط).

من كبر راسها حسبته قدر ضغط https://t.co/ev5JXs0Nmi — Lana (@Painit7) July 10, 2021

وتساءل ناصر الراشد: (الحين هي جد فمها كذه ولا مسوية بوز؟).

الحين اهي صج حلجها جذي ولا مسويه بوز؟ https://t.co/ymv0AscZwF — ︎ناصر الراشد ♛ (@n_alrashed6) July 11, 2021

وسخر آخر بإطلاق نكتة على شكل حليمة بولند وكتب: (لو تعطس تجي موجة غبار للخليج).

لو تعطس تجي موجة غبار للخليج😹 https://t.co/Bjt8tAjZzi — !! (@uuale00) July 10, 2021

وتساءل آخر أيضاً: (الوجه مطعوج ولا ذا فلتر؟).

الوجه مطعوج ولا ذا فلتر ؟ https://t.co/SUJK0O2ZsJ — همممم (@2PHM7zlJZfgaIkA) July 10, 2021

وكتبت أميرة: (كأن احد فاغصها مع رقبتها وجهها بينفجر).

كأن احد غافصها مع رقبتها وجهها بينفجر https://t.co/OLAQqEuvmv — أميره (@imeran9r) July 10, 2021

وشبه آخر طبيب التجميل الذي لجأت له حليمة بولند بالسباك، وكتب: (مين السباك اللي لاعب بوجهها).

مين السباك اللي لاعب بوجهها https://t.co/mqRy1J4eew — وِد (@lovelinss) July 10, 2021

حليمة بولند خرفان ونياق بشرائط وردية

ومؤخراً، استعرضت حليمة بولند، الهدايا الغريبة التي تلقتها بعد رفع التحفظ عن أموالها وحساباتها في قضية (غسيل أموال المشاهير).

ونشرت حليمة بولند، فيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، يظهر تكدس عشرات الخراف، والنياق في حديقة منزلها.

وتقول حليمة بولند بالفيديو: (استيقظت لتوي، وجدت كل هذه الخرفان في حديقتي، فديت عائلتي التي أحضرت. لي كل هذه الخرفان، الله يحفظهم، ووضعوا أيضاً شرائط وردية لطيفة عليهم).

الهدايا التي وصلت حليمة بولند بعد رفع التحفظ عن حساباتها المالية من قبل النيابة العامة .. pic.twitter.com/Zc4q72piNV — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 6, 2021

ثم صورت حليمة بولند النياق، وعلقت: (هذا من بابا بمناسبة طلعتي بالسلامة، فديت بابا، الله يحفظه ويطول. بعمره ويخليه تاج على راسنا).

وأثارت هدية عائلة حليمة بولند سخرية المغردين الذين رأوا أن استعراض هذه الثروة يثبت تورطها في غسيل الأموال. بينما اتهمها آخرون بالتمثيل.

ساعة مرصعة بالألماس

وفي عيد الحب، استفزت بولند الكويتيين باستعراض الهدايا الثمينة التي حصلت عليها حينها.

فبعد الهاتف المحمول المصنوع من الذهب، نشرت بولند فيديو تستعرض خلاله تلقيها ساعة مرصعة بالألماس من معجب سري.

وبدأت الإعلامية الكويتية باستعراض الساعة وهي ترتدي فستان أحمر بالريش، وعلقت على الفيديو: (ولبست هدية الفلنتاين وما زانت إلا على إيدي). وتعليق آخر قالت فيه: (لا خلا لا عدم يا حبي الأبدي).

حليمة بولند تحصل على هدية ساعة Patek Philippe الماس بقيمة مليون ريال من معجب سري . pic.twitter.com/4cgNcedE3K — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) February 15, 2021

ووفق المعلومات فإن الساعة من شركة Patek Philippe السويدية، وتبلغ قيمتها مليون ريال سعودي. وهو ما أثار استفزاز المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشخص التي قدم لها الهدية، والذي حرصت حليمة بولند على عدم ذكر اسمه.

هاتف من الذهب باسم حليمة

ونشرت الإعلامية الكويتية في وقت سابق مقطع فيديو يوثق شرائها هاتف محمول جديد بمناسبة الفلانتين.

ووثق المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الكويتية، الهاتف الذي تمت صناعته خصيصاً باسم الإعلامية الكويتية. من الذهب الخالص عيار 24 والألماس، وتم نقش اسم (حليمة بولند) على ظهره.

حليمة بولند:

• هدية للفالنتاين هاتف ذهب وألماس بـ 10 آلاف دينار.#حليمه_بولند pic.twitter.com/X4zGucriHp — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 10, 2021

ويُسمع من المقطع صوت الإعلامية الكويتية وهي تصور المقطع، وقالت: (المفاجأة، هذا تليفون ذهب عيار 24 وحولينه كله ألماس. شوفوا الجمال والتفاصيل الأنيقة والحلوة).

وأضافت حليمة: (وأنا طالبتها باسمي ذهب عيار 24، في ذهب عيار 21، وعيار 18، وفي مطلي ذهب، وفي ألماس أن طالبته ألماس. وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب).

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هدية الإعلامية الكويتية، فمنهم من أخذ بالسخرية منها واعتبر أنها تقوم بتقديم الهدايا لنفسها.

وجه النحس

كما تعرضت حليمة بولند إلى موجة سخرية من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر.

ووصف النشطاء وقتها الإعلامية الكويتية بأنها نحس، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو لها عبر (سناب شات)، وهي في الطريق إلى حضور عرض أزياء.

وظهرت بولند، في الفيديو وهي تخرج من السيارة محاطة برجال الأمن في طريقها إلى حضور عرض أزياء.

وعبرت حليمة عن سعادتها بمشاركتها في الفعاليات من جديد، وعودة الحياة من جديد.

كما قالت: (أهلا وسهلاً بالحراس الشخصيين. أنا سعيدة أن الحياة بدأت ترجع لطبيعتها مع الاحتفاظ بالاشتراكات الاحترازية الصحية. وجميعنا نرتدي كمامات، واليوم عرض أزياء مميز، ترقبونا).

وبعد ساعات من المقطع الذي نشرته الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، قامت الكويت باتخاذ قرارات وقائية جديدة في البلاد. من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

الأمر الذي عرض حليمة للسخرية، ووصفها بـ(وجه النحس).

كما أثارت بولند جدلاً واسعاً قبلها بأسابيع بعد ظهورها في مقطع فيديو بوجه منتفخ.

وبدت بولند في الفيديو بشكل مختلف، إذ بدا وجهها ممتلئا ومنتفخا، فيما أكد الأغلبية أنها قامت بإجراء عمليات تجميل بشكل مبالغ فيه.